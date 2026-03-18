【期間限定】『Filer POP-UP STORE by COLLECTORS』がアルカキット錦糸町3階にオープン

株式会社ヌーヴ・エイCIE POP-UP by COLLECTORS at アルカキット錦糸町3階イベントスペース

トレンド・機能性・デザイン性を兼ね備えたバッグや雑貨のセレクトショップ『COLLECTORS』と日本発ブランド『Filer』が2026年3月20日より期間限定でPOP-UP STOREをオープンいたします。

Filer BRAND CONCEPT

モノや情報があふれる今日 本当に大切で必要なモノと暮らすシンプルな生活

決して背伸びすることなく、いつも一緒で安心感のあるもの。

たくさんの紡ぐのそばにいつも…

『Filer』とはフランス語で紡ぐを意味します。

想いを、時を、夢を それぞれの紡ぐのそばに。

『Filer/フィレール』は、滋賀県大津市発のシンプルで機能的なバッグを展開するバッグブランドです。生地にはこだわりを持ち、イタリアのリモンタ社の生地など世界の名だたるブランドから愛される生地も使用しています。

Filer 公式ホームページ :https://filer-web.net/Filer 公式Instagram :https://www.instagram.com/filer.official/

【左】NOIR BACKPACK 【中央】SIWA KUCHIORE SHOULDER【右】SIWA 2WAYTOTE

今回はCOLLECTORSでも人気の「SIWAシリーズ」をはじめ、POP-UP限定取り扱いのシリーズも多数展開。シンプルで使いやすいデザインと、日本製の上質な造りを是非店頭にてお試しください。

『Filer × COLLECTORS』別注アイテムも特別展開Filer ×COLLECTORS ショルダーバッグ \12,650(税込)Filer ×COLLECTORS 三日月ショルダー \10,450(税込)

昨年全国のCOLLECTORSにて発売した別注シリーズを、今回のPOP-UPでも特別に展開。

人気のショルダー２種をベースに、生地をハリ感のあるボンディング生地へと変更。

内装の生地もカラーチェンジした、バイヤー拘りの仕様となっています。

期間中、\8,000(税込)ご購入いただいた方にはノベルティをプレゼント。※無くなり次第終了

この機会に是非お立ち寄りください。

■Filer POP-STORE by COLLECTORS

期間:2026年3月20日(金)-4月19日(日)

場所：アルカキット錦糸町3階 イベントスペース ※NOVELLO by collectors錦糸町店前

営業時間：10:00-21:00

COLLECTORS(コレクターズ)

店舗情報 :https://www.collectors-web.com/store/detail/3アルカキット錦糸町アクセス :https://mitsui-shopping-park.com/arcakit/access/

トレンド・機能性・デザイン性を兼ね備えた、全国に系列店含め11店舗を展開するバッグや雑貨のセレクトショップ。

バッグをメインに、財布や帽子、インナーウェア、ソックス、アクセサリーなど幅広いファッションアイテムを取り揃えています。

現在では、ユニセックスアイテムをラインナップに加え、リアルなライフスタイルにおすすめの「コモノのオシャレ」を提案しています。

公式サイト：https://www.collectors-web.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/collectors_press/

SHOP一覧：https://www.collectors-web.com/store/