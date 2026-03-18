世界2億人が利用する動画配信プラットフォーム「Vimeo」と公式連携。eラーニングシステム「オウルキャスト」、「VimeoとのAPI連携機能」をリリース。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344400/images/bodyimage1】
株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木 大輔）は、自社が開発・販売するeラーニングシステム「オウルキャスト」が、世界的な動画配信プラットフォーム「Vimeo」とのAPI連携機能を3月17日より、提供開始したことをお知らせします。
本機能連携により、オウルキャストが強みを持つ「eラーニングの外販（オンライン講座や企業研修など）」「社内・学内向けの学習管理」において、手間なく簡単な操作ひとつで、Vimeoの高品質な動画配信ソリューションをご利用いただけるようになります。
活用例：
・オウルキャストで構築したオンライン講座や研修サイト上で、
Vimeoの動画やライブ配信を組み合わせたeラーニングカリキュラムを配信・販売する
・オウルキャストで構築した社内・学内向けオンライン学習システム上で、
Vimeoの動画やライブ配信を組み合わせたeラーニングカリキュラムを配信する
・オウルキャスト×Vimeoで多言語対応の海外向けオンライン学習サイトを構築する など
オウルキャスト公式サイトはこちら
https://owlcast.jp/
Vimeo公式サイトはこちら
https://vimeo.com/jp/
過去のプレスリリース：
株式会社ストランダー、米Vimeo Incとの日本国内におけるパートナー契約を締結しました
https://owlcast.jp/news/2025/06/02/9922/
▼eラーニングシステム『オウルキャスト』とは
オウルキャストはオンラインスクールや研修ビジネス、社内・学内での学習管理など、あらゆる教育ジャンルに対応できるeラーニングシステムです。
オウルキャストの主な導入事例：
・オンラインスクール、講座、資格試験、学習塾
・企業向けのeラーニング研修、講習
・社内研修、学校など組織内でのeラーニング
・外国人研修向けの多言語eラーニング など
▼VimeoとのAPI連携機能搭載の背景
ストランダーが提供する「オウルキャスト」は、自前のオンライン講座やスクールの構築、eラーニング研修システムや社内・学内など組織内向けのオンライン学習システム構築に強みを持つソリューションです。
オウルキャストが得意とする、eラーニングシステム構築では、「動画配信も行えるようにしたい」というご要望をお持ちの企業様がたくさんいらっしゃいます。
オウルキャストは国内400社以上の導入実績を持つ、動画配信サービス構築システム「ソーシャルキャスト」の兄弟製品ということもあり、単体でも動画配信を直感的な操作で行えるなど、動画配信に強みのあるeラーニングシステムです。
しかし、eラーニングで動画配信を行いたい企業様の中には、「たくさんの視聴者に動画を配信したい」「カリキュラムに組み込む動画のコピー防止などセキュリティレベルをもっと高めたい」といった、より踏み込んだ課題感をお持ちの企業様も少なくありません。
動画配信プラットフォーム「Vimeo」は、動画配信がここまで普及する以前の2004年より、高い技術力と高品質で安定性の高い、動画ソリューションを提供し続けており、現在、世界中で2億人以上に利用されています。
Vimeoの動画ソリューションとしての強みは非常に多岐に渡りますが、オウルキャストが得意とするeラーニングの外販や組織内のeラーニングにおいては、例えば、以下のような点で、シナジーがとても高いため、これまでも一緒にご利用いただく企業様は少なくありませんでした。
株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木 大輔）は、自社が開発・販売するeラーニングシステム「オウルキャスト」が、世界的な動画配信プラットフォーム「Vimeo」とのAPI連携機能を3月17日より、提供開始したことをお知らせします。
本機能連携により、オウルキャストが強みを持つ「eラーニングの外販（オンライン講座や企業研修など）」「社内・学内向けの学習管理」において、手間なく簡単な操作ひとつで、Vimeoの高品質な動画配信ソリューションをご利用いただけるようになります。
活用例：
・オウルキャストで構築したオンライン講座や研修サイト上で、
Vimeoの動画やライブ配信を組み合わせたeラーニングカリキュラムを配信・販売する
・オウルキャストで構築した社内・学内向けオンライン学習システム上で、
Vimeoの動画やライブ配信を組み合わせたeラーニングカリキュラムを配信する
・オウルキャスト×Vimeoで多言語対応の海外向けオンライン学習サイトを構築する など
オウルキャスト公式サイトはこちら
https://owlcast.jp/
Vimeo公式サイトはこちら
https://vimeo.com/jp/
過去のプレスリリース：
株式会社ストランダー、米Vimeo Incとの日本国内におけるパートナー契約を締結しました
https://owlcast.jp/news/2025/06/02/9922/
▼eラーニングシステム『オウルキャスト』とは
オウルキャストはオンラインスクールや研修ビジネス、社内・学内での学習管理など、あらゆる教育ジャンルに対応できるeラーニングシステムです。
オウルキャストの主な導入事例：
・オンラインスクール、講座、資格試験、学習塾
・企業向けのeラーニング研修、講習
・社内研修、学校など組織内でのeラーニング
・外国人研修向けの多言語eラーニング など
▼VimeoとのAPI連携機能搭載の背景
ストランダーが提供する「オウルキャスト」は、自前のオンライン講座やスクールの構築、eラーニング研修システムや社内・学内など組織内向けのオンライン学習システム構築に強みを持つソリューションです。
オウルキャストが得意とする、eラーニングシステム構築では、「動画配信も行えるようにしたい」というご要望をお持ちの企業様がたくさんいらっしゃいます。
オウルキャストは国内400社以上の導入実績を持つ、動画配信サービス構築システム「ソーシャルキャスト」の兄弟製品ということもあり、単体でも動画配信を直感的な操作で行えるなど、動画配信に強みのあるeラーニングシステムです。
しかし、eラーニングで動画配信を行いたい企業様の中には、「たくさんの視聴者に動画を配信したい」「カリキュラムに組み込む動画のコピー防止などセキュリティレベルをもっと高めたい」といった、より踏み込んだ課題感をお持ちの企業様も少なくありません。
動画配信プラットフォーム「Vimeo」は、動画配信がここまで普及する以前の2004年より、高い技術力と高品質で安定性の高い、動画ソリューションを提供し続けており、現在、世界中で2億人以上に利用されています。
Vimeoの動画ソリューションとしての強みは非常に多岐に渡りますが、オウルキャストが得意とするeラーニングの外販や組織内のeラーニングにおいては、例えば、以下のような点で、シナジーがとても高いため、これまでも一緒にご利用いただく企業様は少なくありませんでした。