劇団狼少年 第15回公演『晩カラ学校』が2026年4月2日（木）～5日（日）にin→dependent theatre 2nd（大阪府 大阪市浪速区 日本橋 4-9-5）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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公式サイトhttps://www.ohkamishow.com/stage15

演劇の聖地・本多劇場（下北沢）の熱狂、再び

2026年2月19日から23日まで、演劇の聖地・下北沢で上演された『晩カラ学校』。夜間中学を舞台に濃密なヒューマンドラマを描いた本作は連日多くの観客に迎えられ、大盛況のうちに幕を閉じました。

いよいよ4月、念願の初・大阪公演が開幕します。 聖地・本多劇場での日々は、私たちに大きな自信を与えてくれました。しかし同時に、新たな課題も見えてきました。大阪公演に向けて、演出の細部を練り直し、俳優同士のやり取りを一から積み上げています。同じキャストだからこそ到達できる、さらに純度の高い表現。本多での経験を土台に、今の私たちが持てるすべてを大阪のステージに注ぎ込みます。 鳴り止まない拍手を目指して、一歩も妥協しない「今」の私たちの芝居を、ぜひ劇場で受け止めてください。

▼東京公演のレポートはこちら

https://magazine.confetti-web.com/news/report/88675/

高校生以下無料

本公演では、次世代の観劇体験の創出を目的に、各地で高校生以下を対象とした無料招待を実施。大阪・仙台公演では高校生以下を対象に無料招待を行います。劇場の空気が震える瞬間。そこで何を感じ、何を考えるかに正解はありません。ただ、劇場という場所で誰かの人生が激しく燃えるのを目の当たりにしたとき、心に何かが灯る。そんな体験を、一人でも多くの若者に届けることが私たちの願いです。演劇が初めての方も、ぜひ構えずにいらしてください。 劇場で、皆さんのご来場をお待ちしています。

出演者コメント

奥津裕也

初の大阪公演。大阪は、僕にとって第二の故郷のような場所であり、心から大好きな街です。この街でまた新しい出会いが生まれ、皆様と同じ時間を共有できることを、今からとても楽しみにしています。大阪の地でこの作品を届けられることに、心から感謝しています。劇場でお会いしましょう。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

宮後マミ

生まれ故郷である地元・大阪で公演を打てることを、心から嬉しく思います。大阪は人情に厚く、人と人との心の距離がとても近い地域だと感じています。宣伝活動の中でも多くの方々にお声がけいただき、そのあたたかさに触れる機会がありました。そんなこの地で、この『晩カラ学校』がどのように受け取っていただけるのか、演劇の力をお届けできるのか、とても楽しみにしています。ぜひ劇場で直に受け取っていただけたら嬉しいです。

祐真キキ

舞台はその瞬間、その場所でしか生まれない時間だと思っています。大阪のお客様とこの作品を共有できることを、とても楽しみにしています。東京公演を経て、さらに深まったキャラクター、物語を劇場でお届けできたら嬉しいです。ぜひ劇場でお会いしましょう。とても楽しみにしています。

米本学仁

大阪の街を思い出すと、引っ込み思案で友達の輪に入れず、ひとりでLEGOばかりしていたこと。その後、背伸びしてお調子者を演じていたこと。厳しかった父、やさしく何も言えない母、いつの間にか優しく出来なくなった妹のこと…さまざまな記憶が胸に浮かびます。そしてそのすべてが、今回僕が演じる大里郁弥の中に詰まっています。あの頃の僕と今の僕、その両方と手をつなぐような思いで『晩カラ学校』を生きています。何かが欠けていても「今度こそは」と前を向く、不器用な大人たちの姿をぜひ見届けてください。故郷・大阪のみなさまにお届けできることを、心から嬉しく思っています。

及川奈央

私の初舞台は21年前、大阪うめだ花月さんでのお芝居でした。そこから舞台というものに魅了され、演劇界に飛び込み毎年数々の作品に出演してきました。今回、劇団狼少年初の大阪公演。この「晩カラ学校」で行ける事がとても幸せです。私にとって特別な作品なのです。今作では等身大の自分に最も近い役柄をいただきました。これまでこんな事なかなか言ったことがありませんが、私にしかできない役だと思っています。それほどの想いを込めて、一回一回を大切に生きたいと思います。劇場にて、この温かい作品を生で体感してください。心よりお待ちしております！

【あらすじ】

様々な境遇で生きた人たちが集う郊外にある夜間中学校。そこには、戦後の混乱を生き抜いてきた者、不登校の経験を持つ者、中には、他人には言えない過去を持つも者もいた。年齢や性別を超え、生徒たちは不器用にも関わり、少しずつ絆を深めていく。だがそんな時、学校にある妙な噂が流れるのである・・・それは一体・・・

公演概要

劇団狼少年第十五回公演『晩カラ学校』作：狼少年演出：奥津裕也＜大阪公演＞公演期間：2026年4月2日 (木) ～ 2026年4月5日 (日)会場：in→dependent theatre 2nd（大阪府 大阪市浪速区 日本橋 4-9-5 インディペンデントシアター2nd）■出演者奥津裕也及川奈央たむらもとこ 米本学仁宮後マミ ●祐真キキ ○松本実黒須杏樹 ●竹中友紀子 ○實川阿季玉置康二文ノ綾髙見美儀 ●伊藤ナツキ ○長尾卓磨泉知束（ゴツプロ!）林田麻里山本亨※ダブルキャストの出演日時はスケジュール欄でご確認ください■公演スケジュール2026年04月02日(木) 19:00 ○2026年04月03日(金) 14:00 ●2026年04月03日(金) 19:00 ○2026年04月04日(土) 13:00 ○2026年04月04日(土) 18:00 ●2026年04月05日(日) 13:00 ●○：祐真キキ 竹中友紀子 伊藤ナツキ●：黒須杏樹 宮後マミ 髙見美儀※受付45分前／開場30分前より開始■チケット料金VIP席引換券：10,000円（税込）一般席：6,000円（全席指定・税込）高校生以下無料＜注意事項＞※VIP席は【指定席引換券】でのお渡しです。当日、開演の45分前より受付にて指定席券と引換いたします。連席をご用意できない場合がございます。予めご了承ください。※バリアフリー対応、学生割、区民割引、高校生以下ご招待についてのご予約は公式ホームページに詳細がございますのでご確認ください。お問い合わせ劇団狼少年制作窓口stage@ravencom.jp

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