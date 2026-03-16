フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト『フリーランスボード』掲載案件数45万件突破！

INSTANTROOM株式会社

INSTANTROOM株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：曽根弘介）が運営する、フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「フリーランスボード（https://freelance-board.com）」は2025年6月の正式版リリース以降、多くのフリーランスエージェントからお問い合わせをいただき、案件掲載数が45万件を突破したことをお知らせいたします。ならびに掲載中のリモートワーク案件数が22万件を突破したことをお知らせいたします。

■フリーランスボード

「フリーランスボード」は2024年より運営しているフリーランスエンジニア・ITフリーランス向け求人・案件を掲載する国内最大級の案件検索サイトです。正式版リリース以降、利用者数も増加しており、現在では10万人以上のITフリーランスの皆様にご利用いただいております。

ITフリーランスの皆様は、複数のフリーランスエージェントを個別に検索・会員登録をすることなく、フリーランスボード上にてワンストップで案件・求人を探せます。単価、勤務地、スキル、稼働日数、業界、働き方といった条件での詳細な絞り込みに加え、各エージェントのおすすめポイントや利用者の口コミ・評判も確認できるため、ご自身に最適な案件やエージェントを見つけられます。

また、2026年1月にはAIが希望条件に合った案件を提案する「AIマッチ機能（https://freelance-board.com/ai_match/）」をリリースし、2月にはAIマッチ機能のマッチング精度を高めるアルゴリズムの刷新を行っています。

なお、2025年6月にiOSアプリ、2025年9月にAndroidアプリをリリースし、iOS・Android両OSでアプリを展開する国内唯一のフリーランスエンジニア向け案件サイトとなりました。Webとモバイルアプリを併用することで、より効率的な案件探しが可能です。

■サービスURL：https://freelance-board.com/

■開発言語別での掲載案件数

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/116595/table/105_1_00d8058a340aa62351a8afe60827b0c4.jpg?v=202603161051 ]

開発言語別の掲載案件数はJavaが1位（84,691件）となっており、次いでPHPが2位（46,428件）、AI分野やデータ解析で人気のPythonが3位（44,708件）となっています。

JavaScriptは4位（42,267件）、Web開発で注目のTypeScriptは5位（41,963件）と、上位はいずれも需要の高い言語です。主要な開発言語の中でも直近で案件数の増加が顕著なPython、JavaScript、Javaの3つについて、市場動向や利用されている背景を解説いたします。

Python

Pythonは、生成AIや自律型AIエージェントの開発、データサイエンス分野において事実上の世界標準となっている開発言語です。

TensorFlowやPyTorchなどの強力なライブラリ群を背景に、LLM（大規模言語モデル）の微調整から業務自動化、高度な予測モデル構築まで活用領域は拡大しています。

ドメイン特化型AIを組み込んだSaaS開発やAIエージェントの実装において中核的な役割を担い、技術革新を牽引する言語として、今後も需要の拡大が見込まれます。

JavaScript

JavaScriptは、Webブラウザ上で動作する唯一の言語として、フロントエンド開発からサーバーサイドまでを網羅する汎用性の高い開発言語です。

ReactやVue.jsといった主要フレームワークの進化に加え、Node.jsや最新の実行環境であるBun、Denoの普及により、エッジコンピューティングやリアルタイム通信などの領域でも活用が定着しています。

Webアプリケーションの高度化に伴い、フルスタック開発が可能なエンジニアへの需要は高く、モダンなWeb開発シーンにおいて欠かせない存在として案件数は増加し続けています。

Java

Javaは、金融機関の基幹システムや大規模なエンタープライズ領域において、信頼性とシェアを誇る開発言語です。

Spring Bootを中心としたエコシステムにより、堅牢なAPI開発やマイクロサービスアーキテクチャへの対応が容易であり、近年のクラウドネイティブなシステム移行（マイグレーション）案件でも主役を担っています。

長期サポート（LTS）版の継続的なアップデートにより安定した運用基盤が維持されており、既存資産の保守・DX化から新規の大規模プロジェクトまで、今後も堅調な案件数が見込まれます。

■IT職種別での掲載案件数

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/116595/table/105_2_c8da5c36cd949f8baba2497630e8eb23.jpg?v=202603161051 ]

IT職種別の掲載案件数は1位がバックエンドエンジニア（125,040件）、2位がサーバーサイドエンジニア（96,509件）、3位がインフラエンジニア（86,004件）となっています。

直近で案件数の増加が顕著なプロジェクトマネージャー（PM）、セキュリティエンジニア、アプリエンジニアの3つのIT職種について、市場動向や需要が高まっている背景を解説いたします。

プロジェクトマネージャー（PM）

プロジェクトマネージャーは、開発プロジェクトの計画立案から進捗管理、品質管理、予算管理までを統括し、ビジネスの成功に直結する重要な役割を担うIT職種です。

近年はアジャイル開発の普及やAI導入プロジェクトの増加に伴い、単なる工程管理に留まらず、プロダクトの価値を最大化するプロダクトマネジメント（PdM）に近い視点も求められています。

マルチベンダー体制やリモート環境下での高度なコミュニケーションスキル、意思決定スピードが重視されており、DX推進の中核を担うリーダー層としての需要は高い状況です。

セキュリティエンジニア

セキュリティエンジニアは、サイバー攻撃の高度化や個人情報保護規制の強化を背景に、システムの防御・検知・対応を専門的に行うIT職種です。

クラウド利用の一般化により「ゼロトラスト」の概念に基づいた設計や、開発工程にセキュリティを組み込む「DevSecOps」の実装スキルが業界標準となっています。

AIを悪用した攻撃への対策やガバナンス構築など、専門性の高い知見を持つ人材は市場全体で不足しており、企業の信頼性を支える守りの要として案件数は増加しています。

アプリエンジニア

アプリエンジニアは、iOS/Android向けのモバイルアプリから、高度な機能を持つWebアプリケーションまで、多種多様なサービスの実装を一手に担うIT職種です。

FlutterやReact Nativeを用いたクロスプラットフォーム開発に加え、モダンなWeb技術を駆使したPWAなど、デバイスを問わず一貫したユーザー体験を提供する技術力が業界標準となっています。

生成AIのAPI連携やリアルタイムなデータ処理など、アプリケーションの付加価値を高める高度な実装能力が求められており、ビジネスのDXを最前線で具現化する存在として、需要は拡大しています。

▼掲載中のフリーランス案件はコチラから

https://freelance-board.com/jobs

▼おすすめのフリーランスエージェントはコチラから

https://freelance-board.com/agents

▼フリーランスのお役立ち情報はコチラから

https://freelance-board.com/journals

▼iOSアプリの無料ダウンロードはこちらから

（QRコードからもアプリがダウンロードいただけます）

https://apps.apple.com/jp/app/フリーランスボード-エンジニアの求人-案件-副業検索アプリ/id6740894216(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%81%AE%E6%B1%82%E4%BA%BA-%E6%A1%88%E4%BB%B6-%E5%89%AF%E6%A5%AD%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6740894216)

配信開始日：2025年6月5日

対応機種：iOS 15.6以上

▼Androidアプリの無料ダウンロードはこちらから

（QRコードからもアプリがダウンロードいただけます）

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instantroom.freelanceboard

配信開始日：2025年9月11日

■会社概要

会社名：INSTANTROOM株式会社

代表者：代表取締役 曽根弘介

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-6

設立 ：2021年3月31日

URL ：https://instantroom.co.jp/

事業 ：

・フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「FreelanceBoard(フリーランスボード)」（https://freelance-board.com/）

・フリーランスエージェント・SES企業特化型CRM「FreelanceBase(フリーランスベース)」（https://freelancebase.jp/）

・業務委託エンジニア採用プラットホーム「EngineerDASH(エンジニアダッシュ)」（https://engineerdash.com/）

・副業や転職が選べるITフリーランス求人プラットフォーム「ギョーテン」（https://gyou-ten.com/）