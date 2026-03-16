春を、かぶる。「春の四重奏」の風景を刺繍で纏うオリジナルキャップが新登場。

■ 春の四重奏の色を、刺繍で身に纏う

株式会社Teens-Venture

Teens-Ventureが「春の四重奏」グッズを制作するのはこれで4年目となります。

Tシャツ、ハンカチ、トートバッグと、毎年異なるプロダクトで春の四重奏を表現してきた私たちが今年選んだのは、「キャップ」です。

「春の四重奏」は、残雪の北アルプス・桜並木・菜の花・チューリップという4つの春の色彩が一つの景色に重なる、全国的にも珍しい景観です。今回のキャップでは、その4つの色をチューリップのデザインの中に象徴的に落とし込み、立体感のある刺繍で表現しました。シンプルなブラックのボディに映える刺繍は、日常使いにも自然になじむデザインに仕上げています。

風景を「見る」から「身に纏う」へ。春の四重奏の記憶を、日常のどこかへ持ち帰ってほしいという思いから生まれた一点です。

■ この風景を支える人たちへ

「春の四重奏」は、自然の気まぐれだけでは成立しない景色です。桜の時期に合わせてチューリップと菜の花を丹念に育て続けているのが、地元のチューリップ農家「チュリストやまざき」です。2009年から今日まで途切れることなくこの風景が続いているのは、山崎家をはじめとする地域の人々の手と思いがあってのことです。

私たちがこの景色をグッズに込めてきた4年間も、その営みの上に成り立っています。キャップに刺繍したチューリップもまた、山崎家が毎年丁寧に咲かせてくれる花たちへのリスペクトです。

■ 開発の背景

Teens-Ventureでは、地域の風景を「体験だけでなく記憶として持ち帰れるもの」として残すことを目的に、春の四重奏グッズの制作を続けています。

1年目はTシャツで風景の構造をグラフィックに。2年目のハンカチでは朝日町に生きる人々を描き、3年目のトートバッグでは17年にわたる春の四重奏の歴史を詰め込みました。

4年目となる今年は、春の四重奏を象徴するチューリップにフォーカス。4色の風景をシンプルなグラフィックに再構成し、刺繍という手仕事の質感で表現することで、これまでとは異なる「触れられる春」をお届けします。

■ 春の四重奏グッズシリーズについて

立体的な刺繍が施され、春を感じるデザインに。スナップバックで調整可能。2023年

Tシャツ＆パーカー

2024年

ハンカチ

2025年

トートバッグ

2026年

キャップ

■ 商品概要

商品名：春の四重奏キャップ 2026

仕様：刺繍キャップ（スナップバック）

カラー：ブラック

サイズ：フリー（後部スナップバックで調整可能／約56～60cm）

素材：アクリル80%、ウール20% （ツバ裏：ポリエステル85%、綿15%）

価格：オンラインショップでは4,200円（税込）※送料別、イベント会場では限定価格3,700円（税込）

数量：限定50個

販売開始：2026年4月（予定）

公式オンラインショップ：https://www.ec.teens-venture.com/

もしくは直接イベント会場（富山県朝日町舟川新）にお越しください。

■ 株式会社Teens-Ventureについて

写真提供 (一社)朝日町観光協会、(有)チュリストやまざき

Teens-Ventureは、建築デザインを軸とし、地域の風景や文化をテーマにしたプロジェクトや商品開発を行うクリエイティブチームです。デザインやアートを通じて、地域の魅力を新しい形で発信しています。