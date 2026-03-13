群馬県邑楽郡千代田町は、赤岩宿周辺のさらなるにぎわい創出と関係人口の拡大を目的としたキッチンコンテナ施設『赤岩ベース』を、2026年4月3日にオープンいたします。

『赤岩ベース』とは

「食」をきっかけに多様な人が集まる新たな交流拠点です。日常の楽しみと有事の備えを両立させた、千代田町の新たなシンボルとして始動します。【平時】地域の飲食・物販の拠点として、町外からも人が訪れる魅力的なスポットを目指しています。【緊急時】災害時の避難所支援施設（炊き出し等）として活用可能な機能を備え、地域の安全に貢献します。

出店店舗のご案内

グランドオープンにあたり、近隣エリアで絶大な支持を集める人気2店舗が軒を連ねます。

1. curry shop mosso（カリーショップ モッソ）

太田市龍舞の人気店が千代田町に初進出。 特徴：野菜たっぷりで彩り豊か。心と身体に優しい、やみつきになる「本格スパイスカレー」を提供します。

営業：11:00～15:00（L.O. 14:00）定休日：日・月

https://www.instagram.com/curry_mosso?igsh=Y3M4ejh4cWV2bTll

2. crepe mele（クレープ メレ）

足利市で行列の絶えない人気店が登場。特徴：溢れんばかりのフルーツやクリームを贅沢に使用。まるで「宝石箱」のような、心ときめくご褒美スイーツです。

営業：12:00～17:00（L.O. イートイン16:30 / テイクアウト16:45） 定休日：月・火

施設概要名称：赤岩ベース

https://www.instagram.com/crepe__mele?igsh=MXY5NWxmdjA5a2dyYQ%3D%3D

オープン日：2026年4月3日（金）所在地：〒370-0503 群馬県邑楽郡千代田町赤岩149-1 最新情報につきましては、各店舗のInstagramをご確認ください。

お問い合わせ先

https://newscast.jp/attachments/v1qU2hg583wPP0D4qn9o.pdf

■所属名：千代田町役場 総合政策課■FAX：0276-86-4591■電話：0276-86-7007（直通）■所在地：千代田町赤岩1895-1■E-mail：kikaku@town.chiyoda.gunma.jp■公式HP：https://www.town.chiyoda.gunma.jp/kikakuzaisei/kikaku/machidukuri/43.html