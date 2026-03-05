秩父鉄道株式会社(本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸)では、長瀞の川下りを楽しむことができる「長瀞ラインくだり」の今シーズンの運航を2026年3月10日(火)より開始します。

詳細は、下記のとおりです。





長瀞ラインくだり イメージ1





【「長瀞ラインくだり」2026年の営業について】

(1) 営業期間 2026年3月10日(火) ～ 12月4日(金)

(2) 営業時間 9：00～16：00頃(10～40分間隔で運航)

(3) 乗船料金 A・Bコース(各コース約3キロ/約20分)

通常期 大人2,000円(税込)、子ども1,000円(税込)

繁忙期 大人2,200円(税込)、子ども1,100円(税込)

※大人…中学生以上、こども…3歳以上

※詳しくは秩父鉄道ホームページの

乗船料金カレンダーをご覧ください。

(4) 所在地 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞489-2(長瀞ラインくだり本部)

(5) 交通 秩父鉄道 長瀞駅下車徒歩1分(長瀞ラインくだり本部)

(6) 注意事項

○荒川の増水・渇水等により営業を見合わせる場合があります。

○より安全にご乗船いただくため、救命胴衣(ライフジャケット)の着用をお願いしています。

○ペットと一緒のご乗船はお断りしています。









【荒川渇水時特別運航「長瀞渓谷 岩畳周遊船」について】

荒川渇水による長瀞ラインくだりの通常営業が不可能な時は「長瀞渓谷 岩畳周遊船」を運航します。

乗船料金 大人1,300円(税込)、子ども800円(税込) ※大人…中学生以上、こども…3歳以上









【長瀞ラインくだりについて】

木造の和船で荒川を下る人気のアクティビティです。竿一つで舟を操る船頭たちは、長瀞の歴史や文化、自然について個性あふれるガイドで楽しませてくれます。季節によって表情を変える長瀞の雄大な自然をぜひ全身で感じてみてください。

また、A・Bコースそれぞれに急流スポットがあり、自然を満喫しつつスリリングな体験を味わえます。

都心から約1時間半で行ける日帰り観光スポットとして、老若男女問わずおすすめです。





○秩父鉄道ホームページ 長瀞ラインくだり

https://www.chichibu-railway.co.jp/nagatoro/boat.html





○長瀞ラインくだり X(旧Twitter)(@nagatoro_line)

最新の運航状況を発信しています。事前に営業状況をご確認のうえお出かけください。

https://twitter.com/nagatoro_line





長瀞ラインくだり イメージ2

長瀞ラインくだり イメージ3





【長瀞の桜シーズンについて】

長瀞は「日本さくら名所百選」に選ばれた桜の名所です。長瀞町内には約3,000本に及ぶ桜が植えられており、例年3月下旬から4月下旬まで様々な桜が楽しめます。

桜の開花状況は、一般社団法人長瀞町観光協会にて発信しています。

○一般社団法人長瀞町観光協会 公式ホームページ https://www.nagatoro.gr.jp/





長瀞 北桜通り イメージ

長瀞 通り抜けの桜 イメージ





◆長瀞ラインくだりに関するお問合せ

長瀞ラインくだり本部

TEL：0494-66-0950(9：00～17：00)