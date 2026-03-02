株式会社リイド社(所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：齊藤哲人)は2026年3月2日(月曜日)に、日本映画を中心としたエンターテインメントビジュアルマガジン『パーフェクト・メモワール J Movie Magazine ジェイムービーマガジン Vol.128』を刊行いたしました。

J Movie Magazineは、公正な心(Justice)と独自の視点(Judgment)で、 心躍り(Joyful)グッとくる(Just)映画、舞台、ドラマ、音楽の情報をお届けします。

【表紙＋巻頭特集】独占ロンググラビア＆インタビュー佐久間大介『スペシャルズ』内田英治監督×プロデューサー座談会【グラビア&インタビュー】戸塚祥太 舞台「BACKBEAT」岩粼大昇 ミュージカル「ロマンティックス・アノニマス」山下幸輝 ドラマ「バッドチョイス・グッドラブ」西垣 匠 『GEMNIBUS vol.2』細田佳央太 『人はなぜラブレターを書くのか』森崎ウィン 『黄金泥棒』【ライブレポート】中島健人 「THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-」ジュニア 「ジュニア STAR to FESTIVAL 2026」【最新映画レポート】目黒 蓮 『SAKAMOTO DAYS』Aぇ! group×草間リチャード敬太×西村拓哉 映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』…and more!※岩粼大昇さんの「粼」は「たつさき」になります。

概要

雑誌名：パーフェクト・メモワール J Movie Magazine ジェイムービーマガジン Vol.128出版社：リイド社ISBN 978-4-8458-6720-2判型：A4変型判発売日：2026年3月2日（月曜日）

社名 ： 株式会社リイド社所在地 ： 〒166-8560 東京都杉並区高円寺北2-3-2代表 ： 代表取締役社長 齊藤哲人創業 ： 1960年4月設立 ： 1974年11月事業内容： 出版事業URL ：https://www.leed.co.jp