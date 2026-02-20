清水公園では2026年3月14日から4月5日までさくらまつりを開催します。「日本さくら名所100選」に選ばれ、約2000本の桜が園内に咲き誇る清水公園は、至る所にお花見スポットがあります！

園内には飲食施設も多数あり、桜の見ごろ時期が近づくと屋台も営業していますので、ぜひゆっくりお過ごしください。桜をご堪能いただけるのは昼間だけではありません。さくらまつり期間中、桜の満開時には日没から20時まで、第一公園広場のシダレザクラとフィールドアスレチック内のソメイヨシノのライトアップが行われます。ご入場無料ですのでお気軽にご覧ください。（悪天候や桜の開花状況により中止となる場合がございます。当日の開催状況は公式Instagramでご確認ください。）

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DH0hwTMPO34/?img_index=1/

また、今年のさくらまつりは桜を見るだけではなく体験を通して春を感じることができます！① 手形スタンプ手が汚れないインク台を使って手形をスタンプしてみましょう！手形の周りに桜のシールなどでデコレーションをして、ぜひその日の思い出を残してください。② ランタン作り好きな形の型抜きや、好きな色のマスキングテープを選んでオリジナルのランタンを作ることができます。作ったランタンを持って夜の桜のライトアップに足を運んでみてはいかがでしょうか。③ スタンプラリー園内5箇所に設置されているポイント（エントランスエリア・アクアベンチャー・花ファンタジア・フィールドアスレチック・キャンプ場）のスタンプを集めると素敵なプレゼントが当たる抽選にご参加いただけます！このほかにも皆さまがより春をお楽しみいただけるイベントをまだまだ企画中です！詳細が決まり次第公式Instagramで発表いたしますのでぜひチェックしてください。

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DIGG95Rv0ET/?img_index=1/

皆さまのご来園をお待ちしております！

清水公園の基本情報

住所：千葉県野田市清水906TEL：04-7125-3030FAX：04-7122-1670E-mail：info@shimizu-kouen.comWEB：https://www.shimizu-kouen.com/アクセス：【電車】東武アーバンパークライン 清水公園駅から徒歩約10分 【車】常磐自動車道柏ICまたは流山ICから約20分 駐車場あり 1200台 800円/1日(ゴールデンウィークは1000円) 入園料：無料（有料施設を除く）