株式会社太陽（所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11、代表取締役：片岡正徳）が展開する「おもしろTシャツの俺流総本家」では、2026年2月22日のネコの日に合わせ、「飛び猫」シリーズを手がける写真家・五十嵐健太氏とのコラボレーションTシャツを発売いたします。\著書累計10万部を超える人気写真家の代表作をアパレルとして展開。“写真作品を身にまとう”という新しい価値を提案します。\本商品は俺流総本家公式オンラインショップおよび楽天市場店にて、税込4,200円（追加料金なし）で販売いたします。\販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/

写真家 五十嵐健太 プロフィール

五十嵐健太（いがらし けんた）\写真家・カメラマン。1984年生まれ、千葉県出身。\登録商標「飛び猫」シリーズで知られる猫写真家。代表作『飛び猫』（KADOKAWA）はベストセラーを記録し、著書累計発行部数は10万部を超える。\東京ソラマチ郵政博物館で開催された写真展では17,300人が来場するなど、全国の百貨店・美術館・商業施設で多数の展示を実施。映画化や全国コンビニ展開カレンダーなど、猫写真の枠を超えたブランドとして展開している。\五十嵐健太プロフィール詳細はこちら

商品詳細

本商品は、「飛び猫」シリーズで知られる写真家・五十嵐健太氏の作品を使用した公式コラボレーションTシャツです。\躍動感あふれる飛び猫の姿や、印象的な黒猫の表情をそのままデザインに落とし込み、“写真作品を身にまとう”アートウェアとして展開します。\ロゴは作品の世界観を損なわない控えめな配置とし、日常でも着用しやすい上品なバランスに仕上げました。\猫好きの方はもちろん、シンプルなグラフィックTシャツとしても楽しめる一着です。

■ 商品仕様

■デザインは全7種を展開飛び猫シリーズをはじめとする印象的な猫写真をベースに、作品の世界観を活かしたアートTシャツとして仕上げました。■カラーは全16色展開日常使いしやすいベーシックカラーからアクセントになるカラーまで、幅広くご用意しています。■プリント位置は前面・背面より選択可能着用スタイルや好みに合わせてお楽しみいただけます。■素材はコットン100％（※一部カラーはポリエステル混紡）5.6オンスのしっかりとした厚みと耐久性を備えた生地を採用し、長く着用できる仕上がりとなっています。

サービス概要

新商品：俺流総本家 × 写真家 五十嵐健太 飛び猫 Tシャツ発売日：2026年2月22日価格：税込4,200円（追加料金なし）販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/tobineko-1.html

俺流総本家とは

＼お陰様で年間販売数10万枚突破！／俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。■楽天ランキング1位を多数獲得楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。■語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。■高品質とお客様満足度へのこだわりすべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

会社概要



企業名：株式会社太陽代表者：片岡正徳所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11設立：2009年事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務お問い合わせ（9：00～18：00）TEL：0479-74-8261FAX：0479-74-8338俺流総本家楽天市場店https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-taiyou-sya/俺流総本家オンラインショップhttps://www.oreryu-souhonke.jp/公式インスタグラム（DMにてお問合せ受け付けています）https://www.instagram.com/oreryusouhonke_staff