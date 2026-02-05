テーラード技術を取り入れた白衣を中心に、メディカルアパレルの企画・開発・販売を行うクラシコ株式会社【創業: 2008年 / 所在地:東京都港区 / 代表取締役CEO:大和 新(おおわ あらた)】は、今もなお多くのファンを持つ医療漫画の不朽の名作「ブラック・ジャック」との第二弾コラボレーションスクラブ・白衣を2月5日（木）に発売いたします。

第1弾で大きな反響を呼んだブラック・ジャックコラボが、今回は“物語”そのものに焦点を当てて帰ってきました。医療者の背中を押してきた名シーンやセリフ、そのストーリー性を装いとして纏えるスクラブに仕立てています。そして新たに医療者の“初心”と深く結びついた白衣が加わりました。

ブラック・ジャックについて

1973年に「週刊少年チャンピオン」で連載開始した、自らも医師免許を持つ手筭治虫の代表作。主人公は無免許医にもかかわらず天才的な外科技術を持つブラック・ジャック。医療とは何か、命とは何かを問い続ける人間ドラマを描いた、今なお色褪せない医学漫画の金字塔。

・掲載に際してのお願い

●手筭治虫の「筭」の字について手筭治虫および手筭プロダクションの筭は本来旧字の「筭」となりますが、印刷媒体での「筭」は旧字、環境依存文字を使用するWEB媒体では常用漢字の「塚」の使用をお願いいたします。WEB媒体でも環境依存文字を使用しないバナーの表記は旧字の「筭」の使用をお願いしております。

●コピーライト記載についてⒸTezuka Productions※掲載の際は、上記のコピーライトの記載をお願いします。手筭治虫 TEZUKA OSAMU OFFICIAL サイトはこちら：https://tezukaosamu.net/jp

商品について

白衣品番：S25商品名：Scrub Canvas Club:ブラック・ジャックコート(男女兼用)https://www.clasic.jp/products/S25

第1話『医者はどこだ！』から厳選したコマとセリフをモチーフに、物語を静かに宿す一着としてデザイン。胸の内ポケットには、間 黒男が初めて登場するシーンを、背裏にはラストを飾る印象的なシーンを配し、思わず心が動くようなディテールを忍ばせました。フロントは職種や年齢を問わず纏えるようにシンプルに。前作で人気だったシルエット刺繍やピノコ、ロゴを“信念をそっと刻むポイント”としてさりげなく配置しています。日常の現場に寄り添いながら、医療者が大切にしてきた原点を静かに思い出させてくれる一着です。

商品詳細カラー：白（WH）サイズ：XXS,XS,S,M,L,XL価格：税込 32,890円

スクラブ品番:商品名R77:Scrub Canvas Club:ブラック・ジャックスクラブトップス(男女兼用）https://www.clasic.jp/products/R77

R78:Scrub Canvas Club:ブラック・ジャックスクラブパンツ(男女兼用）https://www.clasic.jp/products/R78

今回は“物語”そのものに焦点を当てて帰ってきました。医療者の背中を押してきた名シーンやセリフ、そのストーリー性を装いとして纏えるスクラブに仕立てています。前作で愛された刺繍デザインは、“信念をそっと刻むディテール” としてより洗練された表現へ。さらに、漫画のコマや名セリフをストレートに落とし込んだアート性の高いデザインも新登場。さりげない美学を求める方にも、物語そのものを纏いたい方にも応える2つの表現を揃えました。

スクラブベースカラー毎にそれぞれの”物語”を表現しました。グレー：前作とは異なるポーズの刺繍を施したシンプルな1着チャコールグレー：『六等星』をメインにセレクトした漫画の世界観に入り込めるデザインライトグレー：表情豊かなピノコとブラック・ジャックを刺繍で施したデザイン

商品詳細カラー：チャコールグレー(CC) / グレー(GR) / ライトグレー(PG)サイズ：XXS,XS,S,M,L,XL価格：R77（トップス） 税込13,090 円 R78（パンツ）税込13,090 円

素材特徴（共通）第一弾より素材を刷新しました。・一部にリサイクル素材の再生PET糸を採用・コットンとポリエステルを組み合わせた糸を使用・上品な光沢感、柔らかさのある生地で心地よい肌触り・程よいストレッチ性

販売に関して

クラシコ オンラインストアhttps://www.clasic.jp/2026 年 2 月 5 日(木)より販売スタート商品ページ：https://www.clasic.jp/products/blackjack/クラシコ直営店(丸の内店・大阪店・名古屋店・横浜店)でもお取り扱いしております 。各店舗詳細はこちら https://www.clasic.jp/c/real_shop/

「Scrub Canvas Club」とは

スクラブをキャンバスに。もっと楽しく。時に過酷な現場で、日々多忙な医療従事者が着る医療用ユニフォーム。その中でも特に着用される機会の多い”スクラブ”は、「ごしごし洗う」といった意味の「スクラブ」を語源とする説もあるように頑丈な素材を使用しているため、強く洗っても生地が傷みにくいことが特徴。実に多くの医療従事者の方が日々着用し、今や彼らの必須アイテムとなっています 。そのスクラブをキャンバスに見立て、アーティストやフォトグラファー、映画・音楽・ビューティーなど垣根を超えたコラボレーションを通して「医療現場に笑顔を届けたい」という想いでつくったクラシコの新しいスクラブラインです。

誕生のきっかけ「医療従事者の方々に、もっと選んで着る喜びを持っていただくために、メディカルアパレルにも楽しさ・遊び心があってもいいのでは？」という発想から、今回のスクラブコラボレーションプロジェクトが始まりました。なぜスクラブに楽しさが必要なのか？私たちはこう考えています 。「スクラブをキャンバスにして、クラシコと他業種とが共に描く多彩な表現を通してメディカルアパレルに新しい風を吹き込む。医療現場に少しでもワクワクと楽しさを届け、医療従事者のみなさまを笑顔にし、ひいては患者さまをも笑顔にしていく。」Scrub Canvas Club シリーズをきっかけに、医療従事者の方々と多種多様なブランドが繋がることによって、単なるユニフォームというだけでなくみなさまの環境をより楽しく素敵にする架け橋となれば、という想いも込められています 。SCC特設サイト https://www.clasic.jp/lp/scc/

クラシコ株式会社について

「かっこいい白衣がない」というある医師の一言をきっかけに、メディカルアパレルブランドのクラシコは2008年に誕生し、「医療現場に、感性を。」というミッションのもと、デザイナーの感性と高い機能性を両立した医療用白衣やスクラブを展開しています 。日本国内の医師の認知率は47%(*1)、「仕事のモチベーションになる」「患者さんとのコミュニケーションのきっかけになる」など、最前線で働く医療従事者からも、クラシコの感性的なはたらきを評価いただいています 。さらに、日本を含むグローバルにおけるクラシコの会員数は、年平均で41.7%の成長を遂げており、選んでくださるお客様の輪は年々広がっています 。(*2)クラシコは医療従事者に対して、アパレルを通じた「心の温度をあげる」アプローチで、医療の持続可能性に貢献しています 。*1 株式会社メンタルヘルステクノロジーズと共同実施：419名の医師向けアンケート調査結果より。*2 日本国内会員数＋グローバルサイト及び台湾サイトにおける会員数。(中国は除く) 。また、グローバル会員数成長率は、2024年10月末までの５年間を対象に算定。

会社名：クラシコ株式会社代表取締役CEO：大和 新(おおわ あらた)本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス 2FコーポレートサイトURL：https://classico.co.jp/日本国内オンラインストアURL：https://www.clasic.jp/オフィシャルInstagramアカウント：https://www.instagram.com/classicolabcoat/