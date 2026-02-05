·É°¦Âç³Ø¡¦·É°¦Ã»´üÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§Ãæ»³¹¬É×¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Á¥¶¶»ÔÎ©Á¥¶¶¹âÅù³Ø¹»¡Ê¹»Ä¹¡§¶áÆ£µÁ¹Ô¡Ë¤È¡ÖÏ¢·È¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹â¹»¤ÈÂç³Ø¤¬Ï¢·È¤·¤¿¶µ°é³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£Äù·ë¤ËÈ¼¤¤¡¢2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÄ´°õ¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¡£

¡¡·É°¦Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ä³Æ¼ïÃÄÂÎ¡¢³Ø¹»Åù¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÁ¥¶¶»ÔÎ©Á¥¶¶¹âÅù³Ø¹»¤ÈÄù·ë¤¹¤ë¶¨Äê¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤¬Âç³Ø¶µ°é¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢³Ø¤Ó¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¼çÂÎÅª¤Ê¿ÊÏ©ÁªÂò¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹â¹»¡¦Âç³Ø¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¡£º£¸å¤Ï¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤­¡¢½ÐÄ¥¹ÖµÁ¤äÃµµæÅª¤Ê³Ø½¬¡¢¥­¥ã¥ê¥¢¶µ°é¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶µ°éÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£

¡¡¤Þ¤¿Æ±¶¨Äê¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢Á¥¶¶»ÔÎ©Á¥¶¶¹âÅù³Ø¹»¤ÏÆ±Âç¶µ°é³ØÉô¤È¤Î¡Ö¶µ°éÏ¢·ÈÆÃÊÌ¶¨Äê¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡×¤òÄ´°õ¡£¶µ°é³ØÉô¤ÎÀìÌçÀ­¤ò³è¤«¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤ÊÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¹»¶µ°é¤ÈÂç³Ø¶µ°é¤Î±ß³ê¤ÊÀÜÂ³¤ò¿Þ¤ê¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£

¡¡¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¹»¤Ïº£¸å¡¢¶µ°é»ñ¸»¤òÁê¸ß¤Ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¹»À¸¤Î³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¶µ°é³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¶µ°é¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë½¼¼Â¤ò¿Þ¤ë¡£

¢£¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¼ç¤ÊÏ¢·ÈÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë

½ÐÄ¥¹ÖµÁ¤äÂç³Ø¼ø¶È²ÊÌÜ¤ÎÍú½¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È

ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·èÅù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿ÃµµæÅª¤Ê³Ø½¬¤Ø¤ÎÏ¢·È

Î±³ØÀ¸¤È¤Î¸òÎ®¡¦³Ø½¬¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝÍý²ò¶µ°é

¥­¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤ª¤è¤Ó¿ÊÏ©»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È

¤½¤ÎÂ¾¡¢É¬Í×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¶µ°éÏ¢·È

¡¡Äù·ë¤ËÈ¼¤¤¡¢2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÄ´°õ¼°¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£³µÍ×¤Ï²¼µ­¤ÎÄÌ¤ê¡£

¢£Ä´°õ¼°¡ÊÍ½Äê¡Ë

¡ÚÆü¡¡»þ¡Û

¡¡2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë15:00¡Á

¡Ú²ñ¡¡¾ì¡Û

¡¡·É°¦Âç³Ø¡¦·É°¦Ã»´üÂç³Ø¡¡1¹æ´Û9³¬ ÂèÆó²ñµÄ¼¼

¡¡¡ÊÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶è·êÀî1-5-21¡Ë

¡Ú½ÐÀÊ¼Ô¡Û

¡ãÁ¥¶¶»ÔÎ©Á¥¶¶¹âÅù³Ø¹»¡ä

¡¡¹»Ä¹¡¡¶áÆ£ µÁ¹Ô¡¡¤Û¤«

¡ã·É°¦Âç³Ø¡¦·É°¦Ã»´üÂç³Ø¡ä

¡¡³ØÄ¹¡¡Ãæ»³ ¹¬É×¡¡¤Û¤«

¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¡Û

¼èºà´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤ËIR¡¦¹­Êó¼¼¤Ø¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

­ä¡§043-284-2335

e-mail¡§irkikaku@u-keiai.ac.jp

¡Ê»²¹Í¡§·É°¦Âç³Ø¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ë

¡¦Ï¢·È¶¨Äê¤ÎÄù·ë

¡¡https://www.u-keiai.ac.jp/study/kyoutei/

¡Ê»²¹Í¡§·É°¦Ã»´üÂç³Ø¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ë

¡¦Ï¢·È¶¨Äê¤ÎÄù·ë

https://www.chibakeiai.ac.jp/outline/regional/

¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè

IR¡¦¹­Êó¼¼

½»½ê¡§ÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶è·êÀî1-5-21

TEL¡§043-284-2335

FAX¡§043-284-2261

¥á¡¼¥ë¡§irkikaku@u-keiai.ac.jp

