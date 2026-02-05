¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
·É°¦Âç³Ø¡¦·É°¦Ã»´üÂç³Ø¤¬»ÔÎ©Á¥¶¶¹âÅù³Ø¹»¤ÈÏ¢·È¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë ¡½ ¹â¹»¤ÈÂç³Ø¤¬Ï¢·È¤·¤¿¶µ°é³èÆ°¤ò¿ä¿Ê
·É°¦Âç³Ø¡¦·É°¦Ã»´üÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§Ãæ»³¹¬É×¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Á¥¶¶»ÔÎ©Á¥¶¶¹âÅù³Ø¹»¡Ê¹»Ä¹¡§¶áÆ£µÁ¹Ô¡Ë¤È¡ÖÏ¢·È¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹â¹»¤ÈÂç³Ø¤¬Ï¢·È¤·¤¿¶µ°é³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£Äù·ë¤ËÈ¼¤¤¡¢2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÄ´°õ¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¡£
¡¡·É°¦Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ä³Æ¼ïÃÄÂÎ¡¢³Ø¹»Åù¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÁ¥¶¶»ÔÎ©Á¥¶¶¹âÅù³Ø¹»¤ÈÄù·ë¤¹¤ë¶¨Äê¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤¬Âç³Ø¶µ°é¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢³Ø¤Ó¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¼çÂÎÅª¤Ê¿ÊÏ©ÁªÂò¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹â¹»¡¦Âç³Ø¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¡£º£¸å¤Ï¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢½ÐÄ¥¹ÖµÁ¤äÃµµæÅª¤Ê³Ø½¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶µ°éÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¶¨Äê¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢Á¥¶¶»ÔÎ©Á¥¶¶¹âÅù³Ø¹»¤ÏÆ±Âç¶µ°é³ØÉô¤È¤Î¡Ö¶µ°éÏ¢·ÈÆÃÊÌ¶¨Äê¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡×¤òÄ´°õ¡£¶µ°é³ØÉô¤ÎÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤ÊÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¹»¶µ°é¤ÈÂç³Ø¶µ°é¤Î±ß³ê¤ÊÀÜÂ³¤ò¿Þ¤ê¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¹»¤Ïº£¸å¡¢¶µ°é»ñ¸»¤òÁê¸ß¤Ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¹»À¸¤Î³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¶µ°é³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¶µ°é¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë½¼¼Â¤ò¿Þ¤ë¡£
¢£¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¼ç¤ÊÏ¢·ÈÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë
½ÐÄ¥¹ÖµÁ¤äÂç³Ø¼ø¶È²ÊÌÜ¤ÎÍú½¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È
ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·èÅù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿ÃµµæÅª¤Ê³Ø½¬¤Ø¤ÎÏ¢·È
Î±³ØÀ¸¤È¤Î¸òÎ®¡¦³Ø½¬¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝÍý²ò¶µ°é
¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤ª¤è¤Ó¿ÊÏ©»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È
¤½¤ÎÂ¾¡¢É¬Í×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¶µ°éÏ¢·È
¡¡Äù·ë¤ËÈ¼¤¤¡¢2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÄ´°õ¼°¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£³µÍ×¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£Ä´°õ¼°¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û
¡¡2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë15:00¡Á
¡Ú²ñ¡¡¾ì¡Û
¡¡·É°¦Âç³Ø¡¦·É°¦Ã»´üÂç³Ø¡¡1¹æ´Û9³¬ ÂèÆó²ñµÄ¼¼
¡¡¡ÊÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶è·êÀî1-5-21¡Ë
¡Ú½ÐÀÊ¼Ô¡Û
¡ãÁ¥¶¶»ÔÎ©Á¥¶¶¹âÅù³Ø¹»¡ä
¡¡¹»Ä¹¡¡¶áÆ£ µÁ¹Ô¡¡¤Û¤«
¡ã·É°¦Âç³Ø¡¦·É°¦Ã»´üÂç³Ø¡ä
¡¡³ØÄ¹¡¡Ãæ»³ ¹¬É×¡¡¤Û¤«
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¡Û
¼èºà´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤ËIR¡¦¹Êó¼¼¤Ø¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ä¡§043-284-2335
e-mail¡§irkikaku@u-keiai.ac.jp
¡Ê»²¹Í¡§·É°¦Âç³Ø¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ë
¡¦Ï¢·È¶¨Äê¤ÎÄù·ë
¡¡https://www.u-keiai.ac.jp/study/kyoutei/
¡Ê»²¹Í¡§·É°¦Ã»´üÂç³Ø¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ë
¡¦Ï¢·È¶¨Äê¤ÎÄù·ë
https://www.chibakeiai.ac.jp/outline/regional/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
IR¡¦¹Êó¼¼
½»½ê¡§ÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶è·êÀî1-5-21
TEL¡§043-284-2335
FAX¡§043-284-2261
¥á¡¼¥ë¡§irkikaku@u-keiai.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
