日本の小児用灌流製品（ペディアトリック・パフュージョン製品）市場規模・シェアレポート、成長およびメーカー 2025-2035
KDマーケットインサイツは、市場調査レポート『日本の小児用灌流製品（ペディアトリック・パフュージョン製品）市場の将来動向と機会分析 - 2025～2035年』を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が情報に基づいたビジネス判断を行うことを支援します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイツの研究者が一次および二次の調査分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク、各社の市場参入（GTM）戦略の理解を行っています。
市場概要
小児用灌流製品は、新生児、乳児、子どもを対象とした心臓および複雑手術中の血液循環と酸素供給を支援する専門医療機器です。主に心肺バイパス（CPB）手術、体外式膜型人工肺（ECMO）、その他の集中治療用途で使用されます。主要コンポーネントには、小児用酸素器、動脈フィルター、チュービングセット、カニュラ、ポンプ、心肺装置などがあり、小児患者の少量血液容量、脆弱な生理機能、高い安全性要件に対応する設計がなされています。
日本では、小児先天性心疾患（CHD）の治療に不可欠であり、高度な医療インフラ、手術品質の高さ、患者安全への強い配慮が、小児用灌流システムの導入を後押ししています。
市場規模とシェア
日本の小児用灌流製品市場は約1億2,000万～1億6,000万米ドルと推定され、心血管医療機器市場の中ではニッチながら高付加価値のセグメントです。今後10年間でCAGRは4～6％と予測されます。
製品カテゴリー別シェア：小児用酸素器と灌流回路が最大シェア。開心術での定期使用が要因。
成長分野：ECMO関連灌流製品は、新生児・小児ICUでの採用増加により急成長。
日本の小児心臓手術件数は安定しているものの、交換需要、技術アップグレード、ECMO利用増加が市場成長を支えています。
成長促進要因
先天性心疾患の有病率：早期手術が必要で、安定した製品需要を創出。
高度な小児心臓医療：専門病院や手術センターが高品質・精密設計の灌流システムを採用。
ECMO採用の増加：新生児・小児の呼吸不全・心不全治療で需要拡大。
技術革新：低プライム容量酸素器や生体適合コーティングの開発により安全性・治療成果向上。
医療保険・医療基準の充実：国民皆保険制度が高度小児手術へのアクセスを支援。
市場セグメンテーション
製品タイプ別
小児用酸素器
灌流チューブセット・回路
カニュラ・動脈フィルター
心肺装置・ポンプ
ECMO灌流コンポーネント
用途別
小児心肺バイパス手術
新生児・小児ECMO
臓器灌流・移植サポート
患者群別
新生児
乳児
小児
エンドユーザー別
小児病院
心臓手術センター
専門クリニック・研究機関
主要企業と競争環境
日本の小児用灌流製品市場は中程度に統合されており、グローバルな心血管医療機器メーカーと国内メーカーが競合しています。
主要企業：
Getinge：小児用酸素器、心肺装置、ECMOソリューションの包括的ポートフォリオ
テルモ：心肺システム、チューブセット、生体適合材料の国内リーダー
