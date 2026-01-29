¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º¡¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¼¯Åç·úÀß¡Û¿ùÇµ°æ¥Û¥Æ¥ë¡ÖÃè´Û¡×¡¢¾Ê¥¨¥ÍÂç¾Þ¡Ö·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ËÌÂ¼ Ã£Ìé¡Ë¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§»÷Æâ Î´¹¸¡Ë¡¢¼¯Åç·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§²¡Ì£ »ê°ì¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö2025Ç¯ÅÙ¾Ê¥¨¥ÍÂç¾Þ¡×¤Î¾Ê¥¨¥Í»öÎãÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤ë¡Ö·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¼õ¾Þ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2023Ç¯1·î26Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿¡ÖÊÌÉÜ²¹Àô ¿ùÇµ°æ¥Û¥Æ¥ë¡ÊÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¡Ë¡×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Åï¡ÖÃè´Û¡Ê¤½¤é¤«¤ó¡Ë¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ª¤è¤Ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î»öÎã¤Ç¤¹¡£336¤ÎµÒ¼¼¤òÍ¤¹¤ë¡ÖÃè´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀßÈ÷¡¦À©¸æ¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢ÃÏÇ®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢CASBEE¢¨1¡Ê¿·ÃÛ¡Ë¤ÎºÇ¹âÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ëS¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ZEB Oriented¢¨2¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÊª»ÅÍÍ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³«¶È¸å¤âÌó3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»ö¶È¼ç¡¦Àß·×¼Ô¡¦±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼ÂÁ©¤·¤¿ÅÀ¤¬¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¤Î¹â¤¤¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡¦²÷Å¬À¤òÂè°ì¤Ë¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¤Î¼Â¸½¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¶¦À¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯Åç¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ö¼¯Åç´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó2050plus¡×¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¡×¡Ö»ñ¸»½Û´Ä¡×¡Ö¼«Á³ºÆ¶½¡×¤Î3Ê¬Ìî¤¬Áê¸ß¤Ë´ØÏ¢¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤È·ÐºÑ³èÆ°¤¬Î¾Î©¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ª¤è¤Ó¼¯Åç¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤»ñµ¡ºà¤Î»ÈÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶ÇÛÎ¸¤Ë²Ã¤¨¡¢¼¼Æâ¤Î²÷Å¬À¤ä·Ê´Ñ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢·úÃÛÊª¤ÎÉÊ¼Á¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¢¨2 ³°Èé¤Î¹âÀÇ½²½¤ª¤è¤Ó¹â¸úÎ¨¤Ê¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀßÈ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Á¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¡¢±ä¤ÙÌÌÀÑ1ËüÖ°Ê¾å¤Î·úÃÛÊª¡ÊÈó½»ÂðÉôÊ¬¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¡£¥Û¥Æ¥ë¡¢ÉÂ±¡¡¢É´²ßÅ¹¡¢°û¿©Å¹¡¢½¸²ñ½ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½ü¤¡¢´ð½à°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤«¤é30¡ó°Ê¾å¤Î°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ¼õ¾Þ¼è¤êÁÈ¤ß ³µÍ×
¡ÖÃè´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ°èÆÃÍ¤ÎËÉÙ¤ÊÃÏÇ®»ñ¸»¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¼ÂÁ©²ÄÇ½¤ÊºÆ¸½À¤Î¹â¤¤´Ä¶ÇÛÎ¸¼êË¡¤ª¤è¤Ó¾Ê¥¨¥Í¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¢¨3¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÍá¾ì¤ò´Þ¤àÀßÈ÷Á´ÂÎ¤Î¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ö¶È¼ç¡¦Àß·×¼Ô¡¦±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿±¿ÍÑ²þÁ±ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÉ¾²Á»ØÉ¸¤òÍÑ¤¤¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë±¿±ÄÆÃÀ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÌó3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÑÂ³Åª¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢³«¶È1Ç¯ÌÜ¡Ê2023Ç¯1·î26Æü¡Á2024Ç¯1·î8Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ZEB OrientedÁêÅö¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«¶È2Ç¯ÌÜ¡Ê2024Ç¯1·î18Æü¡Á2024Ç¯12·î31Æü¡Ë¤Ë¤ÏµÒ¼¼²ÔÆ¯Î¨¤Î¾å¾º¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·úÊªÁ´ÂÎ¤Î°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤òÁ°Ç¯¤«¤é4.3¡óºï¸º¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ê½ÉÇñ»ÜÀß¤Î±¿ÍÑ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ¬ÀÏÃÍ¢¨4¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢53¡ó¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³«¶È3Ç¯ÌÜ¡Ê2025Ç¯1·î1Æü¡Á2025Ç¯12·î31Æü¡ÊÁ´´ÛµÙ¶È´ü´Ö¤Î10Æü´Ö¤ò½ü¤¯¡Ë¡Ë¤Ï¡¢Á°Ç¯¤«¤é1.4¡óºï¸º¤È¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê³èÆ°¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤Ê¤ë¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ¼ÂºÝ¤Î·úÊª¤ÎÉé²Ù¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¡ËÆÃÀ¤ä·úÃÛÀßÈ÷¤Î»ÈÍÑ¡¦±¿ÍÑ¾õ¶·¤Ê¤É¤òÈ¿±Ç¤·¤Ê¤¬¤é·úÊª¤Î¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼êË¡¡£
¢¨4 ¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤¬Ä´ºº¡¦¸øÉ½¤·¤¿Åý·×¤Ë´ð¤Å¤¯Ê¬ÀÏÃÍ¡£
¡ãÃè´Û¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿´Ä¶ÇÛÎ¸¼êË¡¡ä
2. ¾Ê¥¨¥ÍÂç¾Þ ³µÍ×
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¾Ê¥¨¥ÍÂç¾Þ¡×¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤ä»ö¶È¾ì¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢Â¾¼Ô¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ëÍ¥¤ì¤¿¾Ê¥¨¥Í¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÉ½¾´¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¾Ê¥¨¥Í¤äÃ¦ÃºÁÇ°Õ¼±¤Î¸þ¾å¡¦³ÈÂç¡¢¾Ê¥¨¥Í´ØÏ¢À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÉáµÚ¤Ê¤É¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤È¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¾Ê¥¨¥Í¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö2025Ç¯ÅÙ¾Ê¥¨¥ÍÂç¾Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìó120·ï¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¾Ê¥¨¥Í»öÎãÉôÌç26·ï¡¢À½ÉÊ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÉôÌç33·ï¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖENEX2026¡×¤Ë¤ÆÉ½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾Ê¥¨¥ÍÂç¾Þ¡×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.eccj.or.jp/bigaward/item.html
3. »ÜÀß¡¦²ñ¼Ò ³µÍ×
¢£ÊÌÉÜ²¹Àô ¿ùÇµ°æ¥Û¥Æ¥ë
ORIX HOTELS & RESORTS¤Î¡ÖÊÌÉÜ²¹Àô ¿ùÇµ°æ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï¡¢ÊÌÉÜÈ¬Åò¤Î¤Ò¤È¤Ä´Ñ³¤»û²¹Àô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢»³¤ÏÄá¸«³Ù¤Î·Ê´Ñ¤ò¶Ä¤®¡¢À²¤ì¤¿Æü¤Ë¤Ï±ó¤¯»Í¹ñ¡¦º´ÅÄÌ¨¤Þ¤Ç¤òË¾¤à¡¢1944Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÂçµ¬ÌÏ²¹Àô¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¼«Ëý¤ÎÂçÅ¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¡ÖÃªÅò¡×¤ä¡¢Å·¶õ¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¡ÖÃèÅò¡×¤Î¤Û¤«¡¢»Íµ¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤Î¸·Áª¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë3¤Ä¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÁ´Å·¸õ·¿¥×¡¼¥ë¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Ó¡¼¥È¡×¡Ê²Æµ¨¸ÂÄê±Ä¶È¡Ë¡¢²°³°·¿²¹Àô¡Ö¥¢¥¯¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¡¢¡ÖSUGINOI BOWL & PARK¡×¤Ê¤É¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤Ê¤ë¡ÖÀ±´Û¡×¤ò³«¶È¤·¡¢¿·À¸¿ùÇµ°æ¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½êºßÃÏ¡§ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô´Ñ³¤»û1
µÒ¼¼¿ô¡§791¼¼¡ÊÆú´Û¡§155¼¼¡¢Ãè´Û¡§336¼¼¡¢À±´Û¡§300¼¼¡Ë
²¹Àô¡§ÂçÅ¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¡ÖÃªÅò¡×¡¢Å¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¡ÖÃèÅò¡×¡¢¥¢¥¯¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó
ÎÁ°û»ÜÀß¡§6Å¹ÊÞ¡Ê¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡¢²ûÀÐÎÁÍý¡¢¾ÆÆù¤Ê¤É¡Ë
¤½¤ÎÂ¾»ÜÀß¡§¥¢¥¯¥¢¥Ó¡¼¥È¡¢¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢SUGINOI BOWL & PARK¤Ê¤É
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://suginoi.orixhotelsandresorts.com/
¢£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡¢ÊªÎ®»ÜÀß¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤Î³«È¯¡¦Åê»ñ¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦´ÉÍý¡¢ÉÔÆ°»ºÃç²ð¤ä¹©»öÀÁÉé¡¢Î¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¤ä¸¦½¤»ÜÀß¡¢¿åÂ²´Û¤Ê¤É¤Î»ÜÀß±¿±Ä¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤ÇÉÔÆ°»º´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.orix-realestate.co.jp/
¢£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î±¿±Ä»ö¶È¤òÃ´¤¦²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ28»ÜÀß¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¢¸¦½¤»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÂè»°¼Ô¤Ë±¿±Ä¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤ò´Þ¤à¡Ë¡£±¿±Ä¤¹¤ë»ÜÀß¤Î¤¦¤Á14»ÜÀß¤Ï¡¢»ö¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖORIX HOTELS & RESORTS¡×¤Î»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì½ê¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤Þ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÂ²´Û¤ä¤Õ¤°ÎÁÍýÅ¹¤Î¶ÈÌ³»Ù±ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.orix-realestate.co.jp/hotelmanagement/
ORIX HOTELS & RESORTS¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.orixhotelsandresorts.com/
¢£¼¯Åç·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò
¼¯Åç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ËÌÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢²¤½£¡¢ÂçÍÎ½£¤ËÃÏ°èÅý³ç¸½ÃÏË¡¿Í¤òÃÖ¤¡¢·úÀß¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢³«È¯»ö¶È¤Ê¤É¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£180Í¾Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹âÅÙ¤Ê»Ü¹©µ»½ÑÎÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë²è¡¦³«È¯ÎÏ¡¢Àß·×¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÎÏ¤ò¶î»È¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¼Ò²ñ¤ä¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤ÅÔ»Ô¡¦·úÃÛ¶õ´Ö¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛÊª¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.kajima.co.jp/
