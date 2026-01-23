¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¶ºÀµ¡Ö50/50¡Ê¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£ー/¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£ー¡Ë¶ºÀµ´ü´ÖÈ¾Ê¬¡¦¼£ÎÅÎÁ¶âÈ¾Ê¬¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ª
ÁÏÀß78Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë°åÎÅË¡¿ÍºâÃÄ¶½³Ø²ñ(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§Çò°æ À¶»Î)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿·¶¶»õ²Ê°å²Ê¿ÇÎÅ½ê¡¢ÀÖºä»õ²Ê¿ÇÎÅ½ê¡¢ÀÄ»³»õ²Ê¿ÇÎÅ½ê¤Î3±¡¤Ç¡¢AI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¸÷²ÃÂ®¤Ç¶ºÀµ´ü´Ö¤òÈ¾Ê¬°Ê²¼¤ËÃ»½Ì¤¹¤ë¿®Íê¤Î¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¶ºÀµ¼£ÎÅÈñ¤¬È¾³Û¤Ë¤Ê¤ë¥â¥Ë¥¿ー¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
À®¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ª»ÒÍÍ¤âOK
¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ËÅ¬¤·¤¿½ÀÆð¤Ê¼£ÎÅ·×²è¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À®Ä¹²áÄø¤Ë¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»õÎó¶ºÀµ¤Ë¤âÈó¾ï¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ë¥¿ー±þÊç¾ò·ï
YouTube、SNS配信での顔出し、症例公開、インタビューなどにご対応いただける方が対象となります。※キャンペーンについては、予告なく終了する場合がありますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。
¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¶ºÀµ¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢»õÊÂ¤Ó¤È¡Ö³Ü¡Ê¤¢¤´¡Ë¤Î°ÌÃÖ¡×¤òÆ±»þ¤ËÀ°¤¨ÍýÁÛÅª¤ÊE¥é¥¤¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ª
»õÊÂ¤Ó¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö³Ü¡Ê¤¢¤´¡Ë¤Î°ÌÃÖ¡×¤Ë¤â¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅ·×²è¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢²¼³Ü¤òÁ°¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¥¢¥é¥¤¥Êー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²¼³Ü¤¬¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê²¼³Ü¸åÂà¡Ë¤äº¸±¦¤Ë¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê³ÜÊÐ°Ì¡Ë¾õÂÖ¤ò¡¢»õÊÂ¤Ó¤ÈÆ±»þ¤ËÍýÁÛÅª¤Ê°ÌÃÖ¤ØÆ³¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¡Ö²¼³ÜÀ°°Ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î»õÊÂ¤Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²£´é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡ÊE¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¡Ë¤äµ¡Ç½Åª¤Ê³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸ý¸µ¤ÎÈþ¤·¤µ¤È´éÁ´ÂÎ¤ÎÄ´ÏÂ¡¢¤½¤·¤Æ·ò¹¯Åª¤Ê³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤Ç¡¢¥Èー¥¿¥ë¤ËÌÜ»Ø¤»¤ë¤Î¤¬¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¶ºÀµ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
AI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¸÷²ÃÂ®¤Ë¤è¤ê ÄÌ¾ï¤Î¶ºÀµ´ü´Ö¤òÈ¾Ê¬°Ê²¼¤ÎÆü¿ô¤ËÃ»½Ì²ÄÇ½¡ª
AI¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¼£ÎÅ·×²è¤Ç»õ¤ÎÆ°¤¤òÍ½Â¬¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¼£ÎÅ·×²è¤òÎ©°Æ¤·¡¢ÌµÂÌ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¸º¤é¤·¡¢¼£ÎÅ´ü´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¸ý¹ÐÆâ¤ò»£±Æ¤·¡¢AI¤È»õ²Ê°å¤¬¼£ÎÅ¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢ÄÌ±¡²ó¿ô¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åö±¡¤Î¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¶ºÀµ¤Ï¡¢¸÷²ÃÂ®¶ºÀµÁõÃÖ(¥Òー¥ê¥ó¥°)¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ø¸÷¤ÎÎÏ¡Ù¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¶ºÀµ¼£ÎÅ¤ÎÊä½õÁõÃÖ¡Ê²ÃÂ®ÁõÃÖ¡Ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Ö¼£ÎÅ´ü´Ö¤òÈ¾Ê¬°Ê²¼¤ÎÆü¿ô¤ËÃ»½Ì¡×¤È¡Ö¶ºÀµ¤Ë¤è¤ëÄË¤ß¤Î´ËÏÂ¡×¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¶ºÀµ´ü´Ö¤¬2Ç¯É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Ç¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢¨Ã»½Ì´ü´Ö¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
※プレシジョン矯正治療の詳細情報はこちらhttps://www.kougakukai.com/chiryou/smartee/
¶ºÀµ¼£ÎÅ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È ÆüËÜ¶ºÀµ»õ²Ê³Ø²ñÇ§Äê°å ¼èÆÀ°å»Õ¡¡¿³Èþ¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥ºÇ§Äê»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¤¬ºßÀÒ
Çò°æ À¶»Î Shirai Kiyoshi¿³Èþ¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥º¡ÖÇ§ÄêÀìÌç°å¡×
½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ´µ¼ÔÍÍ¤Î»õ¤Î¾õÂÖ¡¢¤½¤Î¼£ÎÅË¡¡¢ÊäÄÖÊª¤Î¼ïÎà¤äÆÃÀ¡¢ÊÝ¸±¼£ÎÅ¤ÎÅ¬ÍÑ¤«ÈÝ¤«¡¢¤½¤ì¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ê¤É¤â»öÁ°¤Ë¤´ÀâÌÀ¤·¡¢´µ¼ÔÍÍ¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼£ÎÅ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÓ À¡Îá Hayashi Sumire¡¡ÆüËÜ¶ºÀµ»õ²Ê³Ø²ñ¡ÖÇ§Äê°å¡×
¶ºÀµ¤È³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¼£ÎÅ¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ»õ²Ê°åÎÅ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¸ý¸µ¤Ï´é¤Î°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£Èþ¤·¤¤¾Ð´é¡¢¤¤ì¤¤¤Ê»õÊÂ¤Ó¤È·òÁ´¤Ê³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤òºî¤ë¤¿¤á¿ÔÎÏ¤·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥ó¥¿¥ë¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¡Ê»õÎó²«¶âÈæ¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿´µ¼ÔÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¹à¤±¤ëºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤òÌÜ»Ø¤·¼£ÎÅ¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
Çò°æ ÎÉ¼þ Shirai Yoshihiro¡¡¥¤¥ó¥Ó¥¶¥é¥¤¥ó¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥¨¥êー¥È¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡×
Åö±¡¤Î»õ²Ê°å»Õ¤ÎÇò°æÎÉ¼þ¤¬¥¤¥ó¥Ó¥¶¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Á¥Ê¥¨¥êー¥È¥¹¥Æー¥¿¥¹¥É¥¯¥¿ー¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´µ¼ÔÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡¢¸ý¸µ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢ºÇÅ¬¤Ê¼£ÎÅË¡¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿¥ÅÄ ½¨¼ù Oda Hideki ¿³Èþ¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥º¡ÖÇ§ÄêÀìÌç°å¡×
²Ê³ØÅª¤Êº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¼£ÎÅ¤«¤ÄºÇÂç¸Â¤Ë»õ¤ò»Ä¤¹¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Àµ³Î¤Ê¿ÇÃÇ¤Èµ»½ÑÎÏ¤Î¸¦ïÓ¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¿©¤ÙÊª¤ò¼«Ê¬¤Î»õ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ú¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ª¸ý¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¡¢´µ¼ÔÍÍ°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êºÇÅ¬¤Ê¿ÇÎÅ¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®Ìî ±§Ãè Ono Uchu¡¡¿³Èþ¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥º¡ÖÇ§ÄêÀìÌç°å¡×
¿³Èþ»Ü½Ñ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö±¡¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥º¤Ï¡¢»õ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÈó¾ï¤ËÇö¤¤¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë»Ü½Ñ¤Ç¤¹¡£»õ¤ò¤Û¤È¤ó¤Éºï¤é¤º¤ËÈþ¤·¤¤»õÊÂ¤Ó¤È¿§¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥º¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¹¤¯¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Î¿³Èþ¼£ÎÅ¤Ç¤¹¡£¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
※施術内容施術名:プレシジョン矯正施術の説明:スマーティーと光加速装置を使用してプレシジョン矯正を行います。施術のリスク:虫歯・歯周病のリスク、口内炎や歯肉退縮、装置の紛失や破損による治療期間の延長、顎関節症のリスクなどがあります。半額モニター価格:大人550,000円(税込)～  子ども:385,000円(税込)～※保険対象外治療となります。※各治療期間・治療費は患者様の状況に応じて変わります。※相談料、検査料、調整料、オプション料等は含みません。※本キャンペーンは予告なく終了する場合がありますので、予めご了承くださいますようお願いいいたします。※本キャンペーンのモニターには、条件があります。詳しくはLINEで詳細情報をご確認ください。※デンタルローン当院は国内でも最低水準金利のデンタルローンを活用できますので、分割払いでも費用を低減することが可能です。■プレシジョン矯正治療を行った場合の月額支払料です。■分割120回払いの場合  ■医療費控除の対象となります。■各治療期間・治療費は患者様の状況に応じて変わります。  ■相談料、検査料、調整料、オプション料等は含みません。
¢£¿ÇÎÅ½ê³µÍ×
¿ÇÎÅ½êÌ¾¡§¿·¶¶»õ²Ê°å²Ê¿ÇÎÅ½ê½êºßÃÏ¡§¢©105-0004 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶4-9-1 ¿·¶¶¥×¥é¥¶¥Ó¥ë2³¬¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÀþ¡Ö¿·¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ3Ê¬¿ÇÎÅ»þ´Ö ¡§ 9:30～13:00/14:00～18:30ÄêµÙÆü¡§½ËÆüURL¡§https://shinbashishika.com/¢§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ª¤è¤ÓÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤éhttps://shinbashishika.com/contact/reserve/
¿ÇÎÅ½êÌ¾¡§ÀÖºä»õ²Ê¿ÇÎÅ½ê½êºßÃÏ¡§¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä5-5-18 ¥ªー¥Ó¥¹ÀÖºä1F¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í¡ÖÀÖºä¡×±Ø ÅÌÊâ3Ê¬¿ÇÎÅ»þ´Ö ¡§ 9:30～13:00/14:00～18:30ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË¡¦½ËÆüURL¡§https://www.akasakashika.com/¢§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ª¤è¤ÓÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤éhttps://www.akasakashika.com/contact/¿ÇÎÅ½êÌ¾¡§ÀÄ»³»õ²Ê¿ÇÎÅ½ê½êºßÃÏ¡§¢©107-0061 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³2-5-8 ÀÄ»³OM-SQUARE B1¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í¡Ö³°±ñÁ°¡×±ØÄ¾·ë ÅÌÊâ1Ê¬¿ÇÎÅ»þ´Ö ¡§ 9:30～13:00/14:00～18:30ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË¡¦½ËÆüURL¡§https://www.aoyamashika.jp/¢§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ª¤è¤ÓÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤éhttps://www.aoyamashika.jp/contact/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¾¦¹æ¡¡¡¡ ¡§ °åÎÅË¡¿ÍºâÃÄ¶½³Ø²ñÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ Çò°æ¡¡À¶»Î½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ¢©101-0031¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÅì¿ÀÅÄ2-6-5 Åì¿ÀÅÄ¥Ó¥ë8³¬ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§ 1947Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ22Ç¯¡Ë6·î»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ºÇÀèÃ¼»õ²Ê°åÎÅ¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ
