WACA資格　受講者数・受験者数・合格率（2025年11月1〜30日）

2025年11月末現在のウェブ解析士、SNSマネージャー、ウェブ広告マネージャーの資格保有者数は合計1万5239人でした（重複者あり）。







一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）が運営・認定する資格の保有者は、ウェブ解析士（3種）1万3799人、SNSマネージャー（3種）1078人、ウェブ広告マネージャー（2種）362人でした（複数資格保有者の重複あり）。

ウェブ解析士認定試験・認定講座の公式テキスト2026年版（PDF版）を12月19日に発売しました。詳しくは以下をお読みください。

■合格後申し込みで上級講座の費用が割り引きに

ウェブ解析士合格後14日以内に上級ウェブ解析士認定講座に申し込んだ場合、上級受講費用が8800円割り引きになるキャンペーンを実施中です。

一般社団法人ウェブ解析士協会

ウェブ解析士とは？

アクセス解析を軸としたウェブ解析スキルを身につけ、データを読み取り、正しい判断ができるスキルの会得を目標とした資格です。グレード別に三つの資格があります。

ウェブ解析士

ウェブ解析及びウェブマーケティングの知識を習得

上級ウェブ解析士

KPI設定や戦略立案のほか実践的な提案・コンサルティングスキルを習得

ウェブ解析士マスター

現場でのデータ活用や改善提案を強化し、課題解決力を身に付ける「ウェブ解析士マスター」／課題解決力に加え、講師としての指導力を身に付ける「WACA認定講師ウェブ解析士マスター」

学習内容と取得までの流れ

SNSマネージャーとは？

日本のすべての企業担当者がSNSの基本知識を持ち、運用できるようになることを目的とした資格です。

レベルは初級・上級・チーフと3段階あり、企業内で働くSNS運用者はもちろん、SNSコンサルタントや経営者・フリーランスなど幅広い職種の人が受講しています。

初級SNSマネージャー

SNS運用の本質やリスク対策、各SNSの特徴など基礎知識を学びます。

上級SNSマネージャー

企業向けのSNS概要、戦略プラン・運用・危機管理などのポリシーを作成する実践講座です。

チーフSNSマネージャー

企業の課題をSNS施策に適切に反映させ、正しく運用できる人材を育成する知識とスキルを学びます。

ウェブ広告マネージャーとは？

ウェブ広告の基礎を体系的に学び、実務でも通用する戦略設計力を身に付けます。

初級ウェブ広告マネージャー

デジタル広告のメディア、技術、特性を正しく知り、運用を担えるプロフェッショナルです。

上級ウェブ広告マネージャー

事業の成果につながるデジタル広告を行うための戦略・戦術立案を、自社だけではなく他社に対しても提供できるプロフェッショナルです。

一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）

ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤、ウェブ解析。体系的に学べる環境のもと、スキルの評価基準に基づいてウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。

