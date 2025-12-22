こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。
「手書き」比は18倍と、確定申告の経費処理作業にかかる時間を大幅に短縮し、個人事業主の負担を軽減
株式会社タックスナップ（代表取締役CEO：田中 雄太、本社：東京都杉並区）は、株式会社アスマークが実査運営機関として実施した、確定申告の経費処理の速度差に関する比較調査の結果を公開します。
タックスナップ・他会計ソフト・手書き・Excelの4手法を用いて計測した結果、タックスナップは10分間で経費処理できた件数が他会計ソフトの約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍であることが実証されました。
■ 調査背景
近年、働き方の多様化が進み、フリーランス人口はこの10年で約40%増加したというデータがあります。※1
こうした働き方の多様化が進む一方で、フリーランスは確定申告をはじめとする事務作業を自分で行う必要があります。その負担は大きく、フリーランスの70.7%が「納税や確定申告にストレスを感じている」というデータがあります。※2
確定申告の中でも経費処理は、時間と労力がかかり負担が大きい作業です。この時間が短縮されれば、本業に使える時間やプライベートの時間が増えるという大きなメリットに繋がります。今回の調査は、経費処理の時間を短縮する手段を検証するため、4手法で比較調査を実施しました。
※1出典：ランサーズ株式会社「フリーランス実態調査2024年」https://www.lancers.jp/research_news/2024
※2 出典：アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.「確定申告に関する実態調査」https://kyodonewsprwire.jp/release/202203088337
■ 調査内容
調査運営機関：株式会社アスマーク
調査概要：フリーランスの経費処理の速度差に関する調査
調査方法：指定会場にて、12名の参加者が以下4つの手法を用い、1手法あたり10分間で処理できる経費件数を個別に計測。
調査時間 (一人あたり)：1手法あたり10分間×4手法=40分間
比較対象手法（計4種）
タックスナップ（スマートフォンアプリ）
他会計ソフト（PC）
手書き
Excel（表計算ソフト）
調査期間：2025年11月18日（火）〜2025年11月20日（木）
調査対象
20〜59歳の男女
個人事業主・フリーランス・副業（雑所得ではなく事業所得）として申告している方
会計ツール未経験者
2024年度（もしくは2023年度)に確定申告を行った方（ふるさと納税のみは除外)
■ 調査結果
調査の結果、「タックスナップ」は10分間で他会計ソフトの約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍※の経費処理ができることがわかりました 。これは、タックスナップが最も短時間で経費処理を完了できることを示しています。
※「手書き」よりも「Excel」の方が時間を要した背景には、参加者の日常業務におけるパソコンの使用有無が大きく影響していたため、参考値としてご覧ください。
実際にタックスナップを使ってみての感想には、次のようなものがありました。
■ まとめ
タックスナップでは、10分間で平均518件の経費処理を完了しました。
これは、他会計ソフトの約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍というスピードでした。タックスナップを使うことで、確定申告に必要な経費処理の時間を大幅に短縮できることが示されました。
タックスナップは、「頑張らなくていい確定申告」をコンセプトとした、個人事業主・副業向けのスマホアプリです。
その最大の特徴は1,000件の経費処理が3秒で完了する「丸投げ仕分け」です。カードや銀行口座と連携した取引データを、同じ職種のユーザーのデータをもとに勘定科目を自動判定します。そのため、自分で判断する必要がなく、迷う時間も短縮されます。この機能により、他の手法に比べてスピードの速い経費処理が可能になります。
タックスナップは、確定申告における経費処理の時間を大幅に短縮することで、フリーランスや個人事業主の皆さまが本業により集中できる環境をサポートします。今後も、個人で働く方々の活躍を後押しするべく、進化を続けていきます。
■ タックスナップとは
タックスナップは、「頑張らなくていい確定申告」をコンセプトとした、個人事業主・副業向けのスマホアプリです。日々の仕分けから申告書の作成・提出まで、確定申告に必要な作業をスマホアプリひとつで完結できます。2025年3月2日時点では、AppStoreの会計アプリで1位（ファイナンス全体28位）を獲得しました。
最大の特長は、1,000件の経費処理が3秒で完了する「丸投げ仕分け」です。金融機関をアプリに紐づければ、「支出」が経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているのかを高精度で判定し、確定申告の準備にかかる時間とストレスを大きく減らします。
また、税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能で、入力内容や仕訳データをもとに、同じ職種の傾向と比較しながら税務調査リスクを判定します。提出前の不安を取り除き、安心して確定申告ができるようサポートする機能を搭載しています。
●サービスページ： https://taxnap.com/
■ 会社概要
株式会社タックスナップは、確定申告アプリ「タックスナップ」を運営する企業です。個人事業主・副業など、個人で働く方々の可能性を最大限に引き出せるよう、確定申告をはじめとする負担の軽減に取り組んでいます。
今後も確定申告にとどまらず、個人で働く方々が本業により集中できる環境づくりを目指し、対応領域の拡充と機能改善を進めていきます。
企業名：株式会社タックスナップ
代表取締役：田中 雄太
設立：2022年11月11日
所在地： 東京都杉並区荻窪5-12-2
URL：https://taxnap.co.jp/
問い合わせ：info@taxnap.co.jp
本件に関するお問合わせ先
info@taxnap.co.jp
関連リンク
タックスナップ｜頑張らなくていい確定申告アプリ
https://taxnap.com/
株式会社会社タックスナップ
https://taxnap.co.jp/
