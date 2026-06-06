徹夜や激務を、若い頃のように根性で乗り切る働き方は、いつまでも続けられるものではない。年齢とともに、睡眠の質や体の回復力は少しずつ変化していく。無理の代償は、ある日突然あらわれるのではなく、少しずつ積み上がっていく。1万人以上の患者を診てきた医師が、医学的根拠に基づいて執筆した『鍛えるよりも「使い方」 体力がすべて』から、一部を抜粋・編集し、不調につながりやすい働き方の原因を解説する。無茶な働き方は