À¤³¦½é¡¢ÄÌ¿®¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¸÷ÅÁÁ÷¥ì¥¤¥ä¤Î¼«Æ°À©¸æ¤Ë¤è¤ê¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¸÷ÇÈÄ¹¥Ñ¥¹¤ò·ÐÏ©ÀÚÂØ¡¦ÄÉ²Ã¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î¼Â¾Ú¤ËÀ®¸ù ¡Á·ã¿ÓºÒ³²»þ¤Ë10Ê¬°ÊÆâ¤Ç¥È¥é¥Ò¥Ã¥¯±ª²ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¡Á
È¯É½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§
NII¡¢NTT¡¢NTTÅìÆüËÜ¤Ï¡¢·ã¿ÓºÒ³²»þ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯°Ý»ý¤òÁÛÄê¤·¡¢ÄÌ¿®¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¸÷ÅÁÁ÷¥ì¥¤¥ä¤ÎÀ©¸æ¡¦À©¸æ¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÈÄ¹ÊÑ´¹¤ò´Þ¤à¸÷ÇÈÄ¹¥Ñ¥¹¢¨1¤Ë¤ª¤±¤ë·ÐÏ©ÀÚÂØ¡¦ÄÉ²Ã¤òÃ»»þ´Ö¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î¼Â¾Ú¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¢¨2À®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢NII¤ÎIP¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤ÈNTT¤ÎAPN¢¨3¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¢¨4¤¬Ï¢·ÈÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥Ò¥Ã¥¯¤Î±ª²ó¤ËºÇÅ¬¤Ê¸÷¿®¹æ¥ì¡¼¥È¤ÈÇÈÄ¹¤ò¼«Æ°¤ÇÀß·×¡¦ÀßÄê¤·¡¢µ¡´ïÄÉ²Ã¤äÇÈÄ¹¥ê¥½¡¼¥¹¤Î»öÁ°³ÎÊÝ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥Ò¥Ã¥¯±ª²ó¤¬10Ê¬°ÊÆâ¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢ËÜµ»½Ñ¤ò¸÷ÅÁÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÒ³²»þ¤Î¿×Â®¤Ê¥È¥é¥Ò¥Ã¥¯±ª²ó¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¸¦µæ¤ò»Ù¤¨¤ë¹â¿®Íê¤ÊÄÌ¿®´ðÈ×¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç³Ø¶¦Æ±ÍøÍÑµ¡´ØË¡¿Í ¾ðÊó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæµ¡¹½ ¹ñÎ©¾ðÊó³Ø¸¦µæ½ê¡ÊËÜ½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢½êÄ¹¡§¹õ¶¶¡¡Ä÷É×¡¢°Ê²¼¡ÖNII¡×¡Ë¡¢NTT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅçÅÄ¡¡ÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖNTT¡×¡Ë¡¢NTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ß§Ã«¡¡Ä¾¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖNTTÅìÆüËÜ¡×¡Ë¤Ï¡¢·ã¿ÓºÒ³²»þ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯°Ý»ý¤òÁÛÄê¤·¡¢ÄÌ¿®¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¸÷ÅÁÁ÷¥ì¥¤¥ä¤ÎÀß·×¡¦À©¸æ¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÇÈÄ¹ÊÑ´¹¤ò´Þ¤à¸÷ÇÈÄ¹¥Ñ¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë·ÐÏ©ÀÚÂØ¤ä¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÄÉ²ÃÀßÄê¤òÃ»»þ´Ö¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î¼Â¾Ú¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ®²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿×Â®¤Ê¸÷ÇÈÄ¹¥Ñ¥¹¤Î·ÐÏ©ÀÚÂØ¡¦ÄÉ²ÃÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¸¦µæ¤ò»Ù¤¨¤ë¹â¿®Íê¤ÊÄÌ¿®´ðÈ×¤Î¼Â¸½¤È¡¢¤½¤ÎÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÇØ·Ê
¡¡NII¤¬¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë³Ø½Ñ¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÊSINET¡Ë¢¨5¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÂç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë³Ø½Ñ¾ðÊó´ðÈ×¤Ç¤¹¡£³ÆÃÏ°è¤ÎSINETµòÅÀ¤ò²ð¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÂç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤¬ÀÜÂ³¤·¡¢ 400Gbps¤ÎÄ¶¹âÂ®²óÀþ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î³Ø½Ñ¸¦µæ¤ò»Ù¤¨¤ëÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¶áÇ¯¤Ï¡¢Âç·¿¼Â¸³ÁõÃÖ¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¸¦µæ¤Ç°·¤¦¥Ç¡¼¥¿ÎÌ¤¬µÞÂ®¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÁýÂç¤¹¤ëÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤ò¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¯Å¾Á÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿®ÍêÀ¤Î¶¯²½¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ºòº£·ã¿Ó²½¤¹¤ëÉ÷¿å³²¤äÃÏ¿ÌÅù¤ÎºÒ³²¤Ë¤è¤ë¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¤ÎÀÚÃÇÅù¤Ë¤è¤ëÄÌ¿®¾ã³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·ã¿ÓºÒ³²¤Ç¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¤¬¾ã³²¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Éüµìµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á½àÈ÷¤·¤¿Í½È÷·ÐÏ©¤Ø¤ÎÂ¨»þÀÚÂØ¡Ê¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥óÀÚÂØ¢¨6¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Í½È÷·ÐÏ©¤Ø¤ÎÀÚÂØ¸å¤â¾ã³²¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÍ½È÷·ÐÏ©¤Ø¤ÎÀÚÂØ¡Ê¥ê¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥óÀÚÂØ¢¨7¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿®ÍêÀ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Í½È÷·ÐÏ©¤òÃµº÷¡¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÇÈÄ¹¥ê¥½¡¼¥¹¤äÀßÈ÷¤Î»öÁ°½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÅÁÁ÷·ÐÏ©¤ÎÉ¾²Á¡¦ÁªÄê¤Ê¤É¤Î¹©Äø¤ò¼êÆ°¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤ËÍ½È÷·ÐÏ©¤òÃµº÷¡¦³ÎÊÝ¤·¤Æ¥È¥é¥Ò¥Ã¥¯±ª²ó¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¿ô»þ´Ö¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡NTT¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥óÀÚÂØ¤òÃ»»þ´Ö¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëµ»½Ñ¤ä¡¢¤½¤ÎÀ©¸æµ¡Ç½¤ò±þÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¸÷ÇÈÄ¹¥Ñ¥¹ÀßÄê¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸÷¿®¹æ¥ì¡¼¥È¡¢ÅÁÁ÷Êý¼°¢¨8¡¢ÇÈÄ¹¤ò¼«Æ°¤ÇÉ¾²Á¤·¤¿¾å¤ÇºÇÅ¬ÀßÄê¤¹¤ëAPN¥³¥ó¥È¥í¡¼¥éµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢NTTÅìÆüËÜ¤Î¾¦ÍÑ¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¥±¡¼¥Ö¥ë¤È¡¢NTT¤ÎÅÁÁ÷ÁõÃÖ¡¢APN ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¢ÇÈÄ¹ÊÑ´¹´ï¡¢¸÷¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Ð¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿¥¹¥¤¥Ã¥ÁÁõÃÖ¤òÍÑ¤¤¤Æ¹½ÃÛ¤·¤¿¸÷ÅÁÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¡¢NII¤ÎIP¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤ª¤è¤Ó¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¥µ¡¼¥Ð¡ÊMMCFTP¢¨9¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢£²¤Ä¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ë¥Á¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥óÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ä¶²¼¤Ç¡¢¸÷ÇÈÄ¹¥Ñ¥¹¤Î·ÐÏ©ÀÚÂØ¤È¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÄÉ²Ã(ÁýÂ®)¤Î£²¤Ä¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡
£²¡¥¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤Î£³¤Ä¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡ÊA¡¢B¡¢C¡Ë¤ò¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¤ÇÀÜÂ³¤·¤¿¸÷ÅÁÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î£²¤Ä¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¸³£±¡§¸÷ÇÈÄ¹¥Ñ¥¹¤Î·ÐÏ©ÀÚÂØ¡Ê¿Þ£²¡Ë
¡¡ËÜ¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢·ã¿ÓºÒ³²¤Ë¤è¤ê¡¢ÀèÃ¼¸¦µæÍÑ¥È¥é¥Ò¥Ã¥¯¤¬Î®¤ì¤ëÅÁÁ÷·ÐÏ©¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¡¢¥ê¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë·ÐÏ©ÀÚÂØ¤ò¼«Æ°¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Æ¥È¥é¥Ò¥Ã¥¯¤ÎÅ¾Á÷¤òÉüµì¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢°Ê²¼¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¸÷ÅÁÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·ÐÏ©¾ã³²¡ÊA-C´Ö¡Ë¤òÌÏµ¼
¢±ª²ó·ÐÏ©¤Î¥ë¡¼¥È¤ò¼«Æ°Àß·×¤·¡¢ÅÁÁ÷ÆÃÀ¡¦¸÷¿®¹æ¥ì¡¼¥È¤ò»öÁ°¿ÇÃÇ
£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸÷¿®¹æ¥ì¡¼¥È¤ò200Gbps(A¢ªC)¤«¤é100Gbps(A¢ªB¢ªC)¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¸÷ÇÈÄ¹¥Ñ¥¹¤ò±ª²ó·ÐÏ©¤È¤·¤Æ¼«Æ°ÀßÄê¤·¡¢ÅÁÁ÷·ÐÏ©¤òÀÚÂØ
¤ÊÑ¹¹¸å¤Î¸÷¿®¹æ¥ì¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢IP¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤¬¥¹¥¤¥Ã¥ÁÁõÃÖ¤Ø¤Î¥È¥é¥Ò¥Ã¥¯À©¸æ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢°ìÉô¤Î¥È¥é¥Ò¥Ã¥¯¤ò²óÉü
¥¸÷¿®¹æ¥ì¡¼¥È¤ò²¼¤²¤¿Ê¬¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢·ÐÏ©¾å¤ÇÇÈÄ¹ÊÑ´¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿100Gbps¤Î¸÷ÇÈÄ¹¥Ñ¥¹(A¢ªB¢ªC)¤òÄÉ²Ã¤Ç¼«Æ°ÀßÄê
¦IP¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤¬¥¹¥¤¥Ã¥ÁÁõÃÖ¤Ø¤Î¥È¥é¥Ò¥Ã¥¯À©¸æ¤ò²ò½ü
¾åµ¼Â¸³¤Î·ë²Ì¡¢·ÐÏ©ÀÚÂØ¤ÎÁàºî³«»Ï¤«¤é10Ê¬°ÊÆâ¤ËÁ´¥È¥é¥Ò¥Ã¥¯¤ÎÅ¾Á÷¤¬²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¡¡
¼Â¸³£²¡§¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÁýÂ®¡Ê¿Þ£³¡Ë¡¡
¡¡ËÜ¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ÀèÃ¼¸¦µæ¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÄÌ¿®´ðÈ×¤ÎÍøÍÑÂÓ°è¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¡¢¼Â¸³1¤Ç¸¡¾Ú¤·¤¿·ÐÏ©ÀÚÂØ¤Î¼«Æ°²½µ¡Ç½¤ò±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç²óÀþ¤òÁýÂ®¤¹¤ëÀßÄê¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢°Ê²¼¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡IP¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤¬100Gbps¤«¤é200Gbps¤Ø¤ÎÁýÂ®Í×µá¤òÁ÷½Ð
¢APN¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤¬100Gbps¤Î¸÷ÇÈÄ¹¥Ñ¥¹¤òÄÉ²Ã¤Ç¼«Æ°ÀßÄê
£IP¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤¬¥¹¥¤¥Ã¥ÁÁõÃÖ¤Ë¥È¥é¥Ò¥Ã¥¯Ê¬»¶À©¸æ¤ò¼Â»Ü
¾åµ¼Â¸³¤Î·ë²Ì¡¢ÁýÂ®¤·¤¿¸÷ÇÈÄ¹¥Ñ¥¹¤Ë¤è¤êÁ´¥È¥é¥Ò¥Ã¥¯¤¬Å¾Á÷¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡
£³¡¥µ»½Ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ê£±¡Ë¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¤Î¸÷ÇÈÄ¹¥Ñ¥¹ÀßÄê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëAPN¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é
¡¡¸½¾õ¡¢¸÷ÇÈÄ¹¥Ñ¥¹¤Î³«ÄÌ¤äÁýÂ®¤Ë¤Ï¡¢ÀßÈ÷¾ðÊó¤äÇÈÄ¹¥ê¥½¡¼¥¹¤Î³ÎÇ§¡¢ÅÁÁ÷·ÐÏ©¤ÎÁªÄê¡¢¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¾ò·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÅÁÁ÷ÅþÃ£À¤ÎÉ¾²Á¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¹©Äø¤ò¼êÆ°¤Ç¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥É¥Ä¡¼¥¨¥ó¥É¤ÇÇÈÄ¹¥ê¥½¡¼¥¹¤äÅÁÁ÷ÅþÃ£À¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÅÁÁ÷·ÐÏ©¤äÅÁÁ÷Êý¼°¡ÊÊÑÄ´Êý¼°¤Ê¤É¡Ë¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤â¤¢¤ê¡¢¸÷ÇÈÄ¹¥Ñ¥¹¤ÎÄó¶¡¤Þ¤Ç¤Ë¿ô»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó³«È¯¤·¤¿APN¥³¥ó¥È¥í¡¼¥éµ»½Ñ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥É¥Ä¡¼¥¨¥ó¥É¤ÇÇÈÄ¹¥ê¥½¡¼¥¹¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÇÈÄ¹ÊÑ´¹´ï¤ò´Þ¤àºÇÅ¬¤Ê¥ë¡¼¥È¡¢ÇÈÄ¹¡¢ÅÁÁ÷Êý¼°¤Ê¤É¤ò¼«Æ°¤«¤Ä°ì¸µÅª¤ËÀß·×¤·¡¢¸÷ÇÈÄ¹¥Ñ¥¹¤Î¿×Â®¤Ê³«ÄÌ¤ä·ÐÏ©ÀÚÂØ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡ËÇÈÄ¹ÊÑ´¹µ»½Ñ
¡¡¸÷ÇÈÄ¹¥Ñ¥¹¤ÎÀßÄê¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥É¥Ä¡¼¥¨¥ó¥É¤ÇÆ±°ìÇÈÄ¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢·ã¿ÓºÒ³²È¯À¸»þ¤Ê¤É¤Î¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê±ª²ó·ÐÏ©¤ÎÀßÄê¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æ±°ìÇÈÄ¹¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Ï¡¢·ÐÏ©¾å¤Ë¹â²Á¤Ê¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¥ó¥À¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¸÷¿®¹æ¤òÅÅµ¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¿®¹æ¤ØÊÑ´¹¤·¤¿¸å¤ËÇÈÄ¹¤òÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸÷ÇÈÄ¹¥Ñ¥¹¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÅµ¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¿®¹æ½èÍý¤ËÈ¼¤¦ÃÙ±ä¤ä¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ÎÁý²Ã¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ËÜµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÈÄ¹ÊÑ´¹¤ËÈ¼¤¦ÃÙ±ä¤ä¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ÎÁý²Ã¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¸÷ÇÈÄ¹¥Ñ¥¹¤ÎÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡·ÁÂÖ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ©¸æÊ¬Î¥µ»½Ñ¢¨10
¡¡¸÷¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Ð¢¨11¤Î¾®·¿²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¼ýÍÆ²ÄÇ½¤Ê¥ë¡¼¥¿¤ä¥¹¥¤¥Ã¥ÁÁõÃÖ¤¬ÅÐ¾ì¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ë¡¼¥¿¤ä¥¹¥¤¥Ã¥ÁÁõÃÖ¤«¤éÄ¾ÀÜAPNÌÖ¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹²½¤äÁõÃÖ¥³¥¹¥È¤ÎÄã¸º¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸÷¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Ð¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÈÄ¹¤ä¥ì¡¼¥¶¥Ñ¥ï¡¼¤Î»ØÄê¡¢¸÷¥ì¥¤¥ä¤Î´Æ»ë¤Ê¤É¡¢APNÀÜÂ³¤ËÉ¬Í×¤ÊÀßÄê¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢´ÉÍý¤¬Ê£»¨²½¤¹¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜµ»½Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¿¤ä¥¹¥¤¥Ã¥ÁÁõÃÖ¤¬ËÜÍèÍ¤¹¤ë¥ì¥¤¥ä£²¡¿£³µ¡Ç½¤È¡¢APNÀÜÂ³¤ËÉ¬Í×¤Ê¸÷¥ì¥¤¥äµ¡Ç½¤ÎÀ©¸æ¸¢¸Â¤òÊ¬Î¥¤·¡¢APN¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡»ö¶È¼Ô¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëAPN¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤«¤é¸÷¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Ð¤òÀ©¸æ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯»ö¶È¼Ô¤ä¥æ¡¼¥¶¤Ï¸÷¥ì¥¤¥ä¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹âÂ®¡¦ÄãÃÙ±ä¤ÊÅÁÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
£´¡¥³ÆÁÈ¿¥¤ÎÌò³ä
¡¡
¡¡
£µ¡¥º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡ËÜ¼Â¸³¤Ç¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥ì¥¤¥ä¤Ç¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥óÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢·ã¿ÓºÒ³²»þ¤òÁÛÄê¤·¤¿Í½È÷·ÐÏ©¤Î¼«Æ°Ãµº÷¡¦³ÎÊÝ¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ò¥Ã¥¯±ª²ó¤ò10Ê¬°ÊÆâ¤Ç¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ®²Ì¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¸÷ÅÁÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿®ÍêÀ¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡NII¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹âÀÇ½¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´ðÈ×SINET¤ÎÀ°È÷¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ¤Î¸¦µæ¡¦¶µ°é¤ÎÈ¯Å¸¤ò°ú¤Â³¤»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤â¹âÂ®¡¦ÂçÍÆÎÌÀ¡¢¹â¿®Íê¡¦°ÂÄêÀ¸þ¾å¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡NTT¤Ï¡¢IOWN APN¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉáµÚ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¡¢¸÷ÅÁÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¿®ÍêÀ¸þ¾å¤È¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É²óÀþÄó¶¡¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¹âÅÙ²½µ»½Ñ¤Î³«È¯¤ä¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¸¡Æ¤¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡NTTÅìÆüËÜ¤Ï¡¢ÂçÍÆÎÌ¡¦¹â¿®Íê¤Ê¸÷ÅÁÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¤à¤±¤Æ¡¢¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£¶¡¥´ØÏ¢¤¹¤ë²áµî¤ÎÊóÆ»È¯É½
¡¦2024Ç¯11·î12Æü¡Ö¥¨¥ó¥É¥Ä¡¼¥¨¥ó¥É¸÷ÀÜÂ³»þ¤ÎÇÈÄ¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ëÄ¹µ÷Î¥¸÷ÅÁÁ÷µ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¡Á¸÷¤ÈÅÅµ¤¥¢¥Ê¥í¥°¿®¹æ¤Ë¤è¤ëÇÈÄ¹ÊÑ´¹µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸÷¥Î¡¼¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡Á¡×https://group.ntt/jp/newsrelease/2024/11/12/241112b.html
¡¦2025Ç¯3·î31Æü¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó»ÅÍÍ¤Ë´ð¤Å¤¯IOWN APN¤Ë¤ª¤¤¤Æ1Tbpsµé¸÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¼«Æ°ÀßÄê¤ò¼Â¸½¡¡¡Á¸÷ÇÈÄ¹²óÀþ¤ò¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ËÂ¨»þ¤ËÄó¶¡¤¹¤ëµ»½Ñ¤òOFC2025¤Ç¼Â±é¡Á¡×https://group.ntt/jp/newsrelease/2025/03/31/250331a.html
¡ÚÍÑ¸ì²òÀâ¡Û
¡Ê¢¨1¡Ë
¸÷ÇÈÄ¹¥Ñ¥¹
¸÷ÅÁÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á÷¿®µ¡¤«¤é¼õ¿®µ¡¤Þ¤Ç¸÷¿®¹æ¤¬ÅÁÁ÷¤µ¤ì¤ë·ÐÏ©¤ò¤µ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡Ë
À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ
2025Ç¯12·î18Æü¸½ºß¡¢NTTÄ´¤Ù
¡Ê¢¨3¡Ë
APN
APN¡ÊAll-Photonics Network¡Ë¤È¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éÃ¼Ëö¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥Õ¥©¥È¥Ë¥¯¥¹¡Ê¸÷¡Ë¥Ù¡¼¥¹¤Îµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¸½ºß¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡ÊÅÅ»Ò¡Ë¥Ù¡¼¥¹¤Îµ»½Ñ¤Ç¤Ïº¤Æñ¤Ê¡¢°µÅÝÅª¤ÊÄã¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¢¹âÉÊ¼Á¡¦ÂçÍÆÎÌ¡¢ÄãÃÙ±ä¤ÎÅÁÁ÷¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥ª¡¼¥ë¥Õ¥©¥È¥Ë¥¯¥¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤Ï
https://www.rd.ntt/iown/0002.html
¡Ê¢¨4¡Ë
APN¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é
APN¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡ÊAPN-C¡Ë¤Ï¡¢APN¤ò¹½À®¤¹¤ë¸÷ÅÁÁ÷ÁõÃÖ¤ä¸÷¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Ð¡Ê¤ª¤è¤Ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¥ó¥À¡Ë¤òÀ©¸æ¤·¡¢¥¨¥ó¥É¥Ä¡¼¥¨¥ó¥É¤Î¸÷ÇÈÄ¹¥Ñ¥¹ÀßÄê¡¢³«ÄÌ¡¦ÊÝ¼é¡¢³Æ¼ï¾ðÊó¼ý½¸¤Ê¤É¡¢APN±¿ÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢APN¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Î£±¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨5¡Ë
SINET
Âç·¿¼Â¸³»ÜÀßÅù¤Î¶¦Æ±ÍøÍÑ¡¢³Æ¸¦µæÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÏ¢·ÈÎÏ¶¯²½¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤È¤Î¹ñºÝÏ¢·È¡¢³Ø½Ñ¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤Î¶¦Í¡¢Âç³Ø¶µ°é¤Î¼ÁÅª¸þ¾å¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤äÃÏÊýÂç³Ø¤ÎÃÎ¼±½¸Ìó·¿µòÅÀ²½¡¦»º³ØÏ¢·ÈÅù¤Î¤¿¤á¤Î³Ø½ÑÀìÍÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£Á´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¥Î¡¼¥É¡Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀÜÂ³µòÅÀ¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¤Æ400Gbps²óÀþ¡Ê²Æì¤Ï2ËÜ¤Î100G²óÀþ¡Ë¤Ç·ë¤Ó¡¢1000°Ê¾å¤ÎÂç³Ø¡¢¸¦µæµ¡´ØÅù¤ËÂÐ¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨6¡Ë
¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥óÀÚÂØ
¸÷ÅÁÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¾ã³²È¯À¸»þ¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á½àÈ÷¤·¤¿Í½È÷·ÐÏ©¤ØÂ¨»þ¤ËÀÚÂØ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Ää»ß»þ´Ö¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¾ã³²²óÉü¡Ê¾éÄ¹²½¡Ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£Â¨»þÀÚÂØ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í½È÷·ÐÏ©¤Ë¤Ï¸÷¿®¹æ¤ò¾ï»þÆ³ÄÌ¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨7¡Ë
¥ê¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥óÀÚÂØ
¸÷ÅÁÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¾ã³²È¯À¸»þ¤Ë¡¢´ûÀß¤Î¸÷¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Ð¤ÎÇÈÄ¹¤ä·ÐÏ©¤ò±ó³ÖÀ©¸æ¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ±ª²ó·ÐÏ©¤òÉüµì¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢CDC-ROADM¡ÊColorless, Directionless, Contentionless - Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¸÷ÅÁÁ÷ÁõÃÖ¤Ë¤ª¤±¤ë¿®¹æ¤Î¼«Í³ÅÙ¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤ëµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨8¡Ë
ÅÁÁ÷Êý¼°
ÅÁÁ÷Êý¼°¤È¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ì¡¼¥È¡Ê1ÉÃ¤¢¤¿¤ê¤ÎÊÑÉüÄ´²ó¿ô¡Ë¤ÈÊÑÉüÄ´Êý¼°¡ÊQPSK¡¢16QAM¤Ê¤É¤Î¸÷ÊÑÉüÄ´Êý¼°¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤µ¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¿®¹æÂ®ÅÙ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ü¡¼¥ì¡¼¥È¤ÈÊÑÉüÄ´Êý¼°¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅÁÁ÷µ÷Î¥¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿®¹æÂ®ÅÙ¤äÅÁÁ÷µ÷Î¥¤ÎÍ×·ï¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÅÁÁ÷Êý¼°¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨9¡Ë
MMCFTP
ÃÙ±ä¤ÎÂç¤¤µ¤ä¥Ñ¥±¥Ã¥È¥í¥¹Î¨¤Ê¤É¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢TCP¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¿ô¤òÆ°Åª¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿Ä¶¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ëÅ¾Á÷¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤ÎÅ¾Á÷»þ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¿ô¤ÎTCP¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆ±»þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨10¡Ë
À©¸æ¸¢¸ÂÊ¬Î¥µ»½Ñ
À©¸æ¸¢¸ÂÊ¬Î¥µ»½Ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.rd.ntt/iown_tech/post_68.html
¡Ê¢¨11¡Ë
¸÷¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Ð
¸÷¿®¹æ¤òÁ÷¿®¡¦¼õ¿®¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ëÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£
