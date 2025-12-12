世界のデータセンターネットワーキング市場：2031年に625億米ドルへ成長、CAGR12.2％で拡大する次世代インフラの戦略的重要性
世界のデータセンターネットワーキング市場は、デジタル化の急速な進展を背景に、2022年の222億米ドルから2031年には625億米ドルへと大幅な成長が見込まれています。予測期間である2023年から2031年にかけて、市場は年平均成長率（CAGR）12.2％という力強い拡大を続けると予測されています。この急伸は、クラウドコンピューティングの普及、AIやIoTによるデータ量の爆発的増加、そして企業のITインフラ高度化への投資が加速していることが主因です。データセンターは企業・行政・研究機関など多様な領域で不可欠な基盤となっており、その効率を最大化するネットワーキング技術の重要性は年々高まっています。
市場を支える技術的背景：高帯域・低遅延を実現する高度ネットワーク設計
データセンターネットワーキングは、スイッチ、サーバー、ストレージ、エンドポイントを高帯域幅のネットワークで結び、膨大なデータ処理を効率的かつ迅速に行うための中核技術です。クラウドネイティブアプリケーションの拡大やエッジコンピューティングの台頭に伴い、データセンター内部のネットワークには高い柔軟性とスケーラビリティが求められています。近年では、100GbE/400GbE イーサネット、ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）、ネットワーク機能仮想化（NFV）などが標準技術として導入され、データ処理の自動化や最適化が加速しています。
これらの技術は、企業がよりダイナミックな運用を行うための基盤を提供し、運用コスト削減と高度なセキュリティ対策の実現にも寄与しています。また、AIモデルのトレーニングや大規模データ分析用途では、サーバー間のデータ転送速度がパフォーマンスに直結するため、最新世代のネットワーキング技術への投資は企業競争力を左右する重要な戦略要素となっています。
成長を後押しする主要因：クラウド需要、AI普及、データ消費の急増
データセンターネットワーキング市場が急速に拡大している背景には、多様な産業変革を促す要因が存在します。第一に、クラウドサービスの需要増加が挙げられます。企業はオンプレミス環境からクラウドへの移行を進め、ハイブリッドクラウドやマルチクラウド戦略を採用するケースが急増しています。この流れにより、データセンター内のネットワークには、極めて高い可用性と堅牢な接続性能が求められています。
次に、AI・機械学習の普及が大きなインパクトを与えています。AIアプリケーションは大規模かつ複雑なデータ処理を必要とするため、高速で安定したネットワーキング環境が不可欠です。特にGPUサーバー間でのデータ転送性能はAIトレーニングの効率に直結するため、企業はより高度なネットワークインフラへの投資を強化しています。
さらに、IoT機器の増加と5G通信の普及によって、生成されるデータ量が指数関数的に増加しており、データセンターにおける処理能力とネットワーク効率の強化が必須となっています。このように、複数の産業トレンドがデータセンターネットワーキング市場の成長を強く支えています。
