こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
江戸川大学の卒業生・若松優津さんが「東京2025デフリンピック」で金メダルを獲得 ― 女子バスケットボール競技の日本代表チームでキャプテンとして出場
江戸川大学（千葉県流山市）の卒業生・若松優津さん（2018年卒・こどもコミュニケーション学科）が、「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」の女子バスケットボール競技に日本代表メンバーとして参加し、チームは史上初の金メダルを獲得した。デフリンピックとは、国際的な「きこえない・きこえにくい人のためのオリンピック」で、今大会は日本で初の開催。若松さんはキャプテンを務め、チームメイトやスタッフとともに宣言通りの「スピードとアグレッシブなディフェンス」を実践し、全勝という成績で栄冠をつかんだ。
デフリンピック（Deaflympics）は1924年に第1回大会が行われ、基本的に4年に1回の頻度で開催されてきた。100周年となる今大会は初めて日本で開催され、11月15日から11月26日までの日程で21競技が行われた。
江戸川大学在学中は女子バスケットボール部の主将として活躍していた若松さんは、卒業後に聴力の衰えを感じるようになり、障害者手帳を取得。デフバスケットボールに参加したい気持ちが芽生え、代表選考会に参加した。
デフバスケットボールでは声によるコミュニケーションを取ることが難しい分、手話のほかにも共通の認識を持てるサインを作るなど、さまざまな工夫をして練習や試合に臨んでいるという。今回のデフリンピックにおいて、若松さんはキャプテンとして重責を担いながら、チームメイトやスタッフとともに8日間で5試合というハードな日程を戦い抜き、全勝で金メダルを獲得した。
■若松優津さんのコメント
デフバスケを始めてから目標としていた「デフリンピック金メダル」を達成することができました。準決勝のウクライナ戦からはかなりハードな戦いとなり、精神的にも身体的にも苦しい状況が続きましたが、チームで前を向き続け、私たちのバスケットを貫き続けたことで、金メダルにたどり着くことができました。
これまで私を育ててくださった恩師の方々、共に戦い競ってきた仲間たち、そして応援してくださった皆様のおかげで、ここまで頑張り続けることができました。たくさんの応援を本当にありがとうございました。
●東京2025デフリンピックWebサイト
https://deaflympics2025-games.jp/
（参考リンク）
○東京2025デフリンピック：デフバスケットボール女子日本代表が史上初となる金メダル獲得（日本バスケットボール協会のWebページ）
https://www.japanbasketball.jp/news/84088
○デフバスケットボール・若松優津 | 悔しさを乗り越え、いざ静寂のコートへ（Tokyo Foward 2025 のWebページ）
https://www.tokyoforward2025.metro.tokyo.lg.jp/player/player-wakamatsu-yuzu/
●江戸川大学HP記事
・卒業生・若松優津さんが「東京2025デフリンピック」バスケットボール女子日本代表に選出（2025.11.13）
https://www.edogawa-u.ac.jp/news/20251106_1.html
・デフバスケ日本代表の江戸川大学卒業生・若松優津さんがアジア大会2024で優勝（2024.10.07）
https://www.edogawa-u.ac.jp/news/20241004_2.html
・卒業生・若松優津さんがデフバスケットボール女子日本代表に選出（2023.10.17）
https://www.edogawa-u.ac.jp/news/20231010_1.html
▼本件に関する問い合わせ先
広報課
住所：千葉県流山市駒木474
TEL：04-7152-9980
FAX：04-7153-5904
メール：kouhou@edogawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
江戸川大学在学中は女子バスケットボール部の主将として活躍していた若松さんは、卒業後に聴力の衰えを感じるようになり、障害者手帳を取得。デフバスケットボールに参加したい気持ちが芽生え、代表選考会に参加した。
デフバスケットボールでは声によるコミュニケーションを取ることが難しい分、手話のほかにも共通の認識を持てるサインを作るなど、さまざまな工夫をして練習や試合に臨んでいるという。今回のデフリンピックにおいて、若松さんはキャプテンとして重責を担いながら、チームメイトやスタッフとともに8日間で5試合というハードな日程を戦い抜き、全勝で金メダルを獲得した。
■若松優津さんのコメント
デフバスケを始めてから目標としていた「デフリンピック金メダル」を達成することができました。準決勝のウクライナ戦からはかなりハードな戦いとなり、精神的にも身体的にも苦しい状況が続きましたが、チームで前を向き続け、私たちのバスケットを貫き続けたことで、金メダルにたどり着くことができました。
これまで私を育ててくださった恩師の方々、共に戦い競ってきた仲間たち、そして応援してくださった皆様のおかげで、ここまで頑張り続けることができました。たくさんの応援を本当にありがとうございました。
●東京2025デフリンピックWebサイト
https://deaflympics2025-games.jp/
（参考リンク）
○東京2025デフリンピック：デフバスケットボール女子日本代表が史上初となる金メダル獲得（日本バスケットボール協会のWebページ）
https://www.japanbasketball.jp/news/84088
○デフバスケットボール・若松優津 | 悔しさを乗り越え、いざ静寂のコートへ（Tokyo Foward 2025 のWebページ）
https://www.tokyoforward2025.metro.tokyo.lg.jp/player/player-wakamatsu-yuzu/
●江戸川大学HP記事
・卒業生・若松優津さんが「東京2025デフリンピック」バスケットボール女子日本代表に選出（2025.11.13）
https://www.edogawa-u.ac.jp/news/20251106_1.html
・デフバスケ日本代表の江戸川大学卒業生・若松優津さんがアジア大会2024で優勝（2024.10.07）
https://www.edogawa-u.ac.jp/news/20241004_2.html
・卒業生・若松優津さんがデフバスケットボール女子日本代表に選出（2023.10.17）
https://www.edogawa-u.ac.jp/news/20231010_1.html
▼本件に関する問い合わせ先
広報課
住所：千葉県流山市駒木474
TEL：04-7152-9980
FAX：04-7153-5904
メール：kouhou@edogawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/