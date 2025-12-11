¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡ÛÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤Î¸¶ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡Ö¼«Á³¿å·Ê ¤á¤°¤ë¡¢¤¤¤Î¤ÁÅ¸¡×³«ºÅ
Èþ¤·¤¤5¤Ä¤Î¿åÁå¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡¢À¸Ì¿¤Î½Û´Ä
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§Àî³Ñ Îà¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¡Ö¼«Á³¿å·Ê¡×¤Ç¡¢¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë´ë²èÅ¸¡Ö¼«Á³¿å·Ê ¤á¤°¤ë¡¢¤¤¤Î¤ÁÅ¸¡Á¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸Ì¿¤Î½Û´Ä¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Á³¿å·Ê ¤á¤°¤ë¡¢¤¤¤Î¤ÁÅ¸¡×¤Ï¡¢5¤Ä¤Î¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¡¢Åö´Û¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤¬ºÇ½é¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¼«Á³¿å·Ê¡×¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¼«Á³¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¼«Á³¤Ë´Ø¤¹¤ëÌµ¿ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢À¸ÂÖ·Ï¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¼«Á³Èþ¤ò¿åÁåÆâ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¼êË¡¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥Þ¥Î¡ÊADA¡Ë¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Î¡¦Å·Ìî ¾°»á¤¬³ÎÎ©¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ADA¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¿åÁå¤¬¤¢¤ë¿åÂ²´Û¤Ï¡¢Åö´Û¤ò´Þ¤áÀ¤³¦¤Ç3»ÜÀß¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Á³¿å·Ê¡×¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¡Ö¸¶À¸ÎÓ¤Î¹½¿Þ¡×¡ÖÁð¸¶¤ÈÀÐ·Ê¡×¡Ö¥¹¥¤¥ì¥ó¤Î¿åÊÕ¡×¤Î3¤Ä¤Ï¡¢Å·Ìî»á¤¬¼«¤é¼ê¤¬¤±¤¿¿åÁå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ºß¤âÀ¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¥Õ¥¡¥ó¤¬Íè´Û¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤«¤é¡Ö¼«Á³¿å·Ê¡×¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë³¬ÃÊÉôÊ¬¤Ë¡¢¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥àÁÏÂ¤¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¼«Á³É÷·Ê¤ò»£±Æ¤·¤¿16ÅÀ¤Î¼Ì¿¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤ÎÉÁ¼ÌÎÏ¤òÎ¿²ï¤¹¤ëÄ¶ÂçÈ½¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¼«Á³É÷·Ê¤ÎÉ½¾ð¤ò¶ù¡¹¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤ËÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Á³¿å·Ê¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¶É÷·Ê¤Î¼Ì¿¿¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢À©ºî²áÄø¤Î¤è¤¦¤¹¤ò¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤·¡¢¿åÁåÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÁåÆâ¤Ç°é¤Þ¤ì¤ëÀ¸ÂÖ·Ï¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë²òÀâ¿åÁå¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸¼¨¤·¡¢¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÎÍý²ò¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¿å·Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î²òÀâ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥ß¥Ë¥Ñ¥ë¥À¥ê¥¦¥à¢¨ºî¤ê¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢¸ø¼°YouTube¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²èÅ¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤Î»Ñ¤ä¤¤¤Î¤Á¤Î½Û´Ä¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¼¤Ò¡Ö¼«Á³¿å·Ê¡×¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ¥Ñ¥ë¥À¥ê¥¦¥à¡Êpaludarium¡Ë¤Ï¥é¥Æ¥ó¸ì¤Ç¼¾ÃÏ¡¢¾ÂÃÏ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëpalus¤Èarium¤«¤é¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Ç®ÂÓ¤Î±«ÎÓ¤ä¼¾ÃÏ¤Ê¤É¤ò¥¬¥é¥¹¥±¡¼¥¹¤ä¿åÁå¤ÎÃæ¤Ëºî¤ê¤¢¤²¤¿¤â¤Î¡£
1. ¡Ö¼«Á³¿å·Ê ¤á¤°¤ë¡¢¤¤¤Î¤ÁÅ¸¡Á¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸Ì¿¤Î½Û´Ä¡Á¡×³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ ¢¨ ¿åÂ²´ÛÆþ¾ìÎÁÊÌ¡£
¢£¡Ö¼«Á³¿å·Ê ¤á¤°¤ë¡¢¤¤¤Î¤ÁÅ¸¡×¤Î¸«¤É¤³¤í
¡¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Å¸¼¨
Åö´Û¤ÎÆþ¸ý¤«¤é¡Ö¼«Á³¿å·Ê¡×¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³¬ÃÊÉôÊ¬¤Ë¡¢¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥àÁÏÂ¤¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¼«Á³É÷·Ê¤ò»£±Æ¤·¤¿16ÅÀ¤Î¼Ì¿¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤ÎÉÁ¼ÌÎÏ¤òÎ¿²ï¤¹¤ëÄ¶ÂçÈ½¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¼«Á³É÷·Ê¤ÎÉ½¾ð¤ò¶ù¡¹¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤ËÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¾ì½ê¡§¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤¹¤°¤Î³¬ÃÊ
Å¸¼¨ÅÀ¿ô¡§16ÅÀ
¢¨ ³¬ÃÊ¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¸þ¤±¤Ë¡Ö¼«Á³¿å·Ê¡×¥¨¥ê¥¢¤Ë¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¢5¤Ä¤Î¿åÁå¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿Î¢Â¦¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨
¡Ö¼«Á³¿å·Ê¡×¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë5¤Ä¤Î¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤¬Ì¥¤»¤ëÀ¸ÂÖ·Ï¤òÉ³²ò¤¯¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿åÁå¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¿å·Ê¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¸¶É÷·Ê¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¿å·ÊÀ©ºî¤Î²áÄø¤ò¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£5¤Ä¤Î¿åÁå¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¸¶À¸ÎÓ¤Î¹½¿Þ¡×¡ÖÁð¸¶¤ÈÀÐ·Ê¡×¡Ö¥¹¥¤¥ì¥ó¤Î¿åÊÕ¡×¤Î3¤Ä¤Ï¡¢ADA¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Î¡¦Å·Ìî ¾°»á¤¬¼«¤é¼ê³Ý¤±¤¿¿åÁå¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤âADA¤Ë¤è¤ê¿åÁå¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À©ºî»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤»Ñ¤¬ÊÝ¤¿¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿å·ÊÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤¬¤ï¤«¤ëËÜÅ¸¼¨¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
ÀßÃÖ¾ì½ê¡§6³¬¡Ö¼«Á³¿å·Ê¡×¥¨¥ê¥¢
¢¨¡Ö¸¶À¸ÎÓ¤Î¹½¿Þ¡×¡ÖÁð¸¶¤ÈÀÐ·Ê¡×¤Ï2012Ç¯¤Î³«¶È»þ¡¢¡Ö¥¹¥¤¥ì¥ó¤Î¿åÊÕ¡×¤Ï2013Ç¯¤Ë¸Î¡¦Å·Ìî ¾°»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê³Ý¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£´ü´Ö¸ÂÄê¿åÁå¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¿¨¤ì¤ë¡×
¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤Ï¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤ò¿åÁåÆâ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¾å¤«¤é¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¤Î¿¢Êª¤ò¸÷¹çÀ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸÷¹çÀ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¢Êª¤Ï»ÀÁÇ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î»ÀÁÇ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿åÁå¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³³¦¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀ¸ÂÖ·Ï¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÅ¸¼¨¿åÁå¤ò¸«¤ë¤À¤±¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤Î¡Ö¸÷¡×¡ÖÆó»À²½ÃºÁÇ¡×¡Ö¿å¡×¡Ö¿¢Êª¡×¡ÖÀÐ¡×¡Ö¤¤¤¤â¤Î¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ×ÁÇ¤ÎÌò³ä¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¿åÁå¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸¼¨¤·¡¢²òÀâ¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ëÅ¸¼¨¤Ç¤¹¡£
ÀßÃÖ¾ì½ê¡§6³¬¡Ö¼«Á³¿å·Ê¡×¥¨¥ê¥¢
2. ÍÎÁ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¿å·Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î²òÀâÉÕ¤ ¥ß¥Ë¥Ñ¥ë¥À¥ê¥¦¥àÀ©ºîÂÎ¸³¡×
¥¬¥é¥¹ÍÆ´ï¤Ë¡¢Ç®ÂÓÀ¿¢Êª¤ò¿¢ºÏ¤·¤¿¥ß¥Ë¥Ñ¥ë¥À¥ê¥¦¥à¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Á³¿å·Ê¡×¤Î¿åÁå¤ÎÀ©ºî¡¦°Ý»ý´ÉÍý¤òÃ´Åö¤¹¤ëADA¤Î¸½Ìò¿å·Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ä¡¢¥Ñ¥ë¥À¥ê¥¦¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖADA LAB¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬À©ºî¤«¤é´ÉÍýÊýË¡¤Þ¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¼ê¤Ö¤é¤Ç¤´Íè´Û¤¤¤¿¤À¤¡¢À©ºîÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´°À®ÉÊ¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¸å¡¢ÉÕÂ°¤Î¥é¥¤¥È¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤´¼«Âð¤Ç°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ë¥À¥ê¥¦¥à¤ÎÃæ¤Ë¹¥¤¤Ê¿åÁð¤ä¿¢Êª¤ò¿¢¤¨¤Æ¡¢"¼«Ê¬¤À¤±¤Î¼«Á³¿å·Ê"À©ºî¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ¾ì½ê¡§6³¬¡Ö¼«Á³¿å·Ê¡×¥¨¥ê¥¢¡¢5³¬ ¥¢¥¯¥¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Û¤«
³«ºÅÆü»þ¡§¥Ñ¥¿¡¼¥óA¡¿2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢30Æü¡Ê¶â¡Ë³ÆÆü¸á¸å6»þ30Ê¬¡Á¸á¸å8»þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥¿¡¼¥óB¡¿2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢21Æü¡ÊÅÚ¡Ë³ÆÆü¸á¸å3»þ¡Á4»þ30Ê¬
»²²ÃÊýË¡¡§¡ÖÂÎ¸³¡¿¥×¥í¥°¥é¥à¡Êhttps://www.sumida-aquarium.com/event/index.html¡Ë¡×¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»öÁ°¤Ë¤´¹ØÆþ¤Î¾å¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎÁ¶â¡¦ÆâÍÆ¡§2¼ïÎà¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥ë¥À¥ê¥¦¥àÀ©ºîÂÎ¸³¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤ê¡¢²òÀâ¼Ô¤äÀ©ºî¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥À¥ê¥¦¥à¤Î¼ïÎà¡¢ÉÕÂ°ÉÊ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¿¡¼¥óA¡¿44,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
ÉÕÂ°ÉÊ¡§¡¥¬¥é¥¹¥Ý¥Ã¥ÈSHIZUKU¡ÊÀ©ºîÉÊ¡Ë¡¢¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥é¥¤¥ÈG¥¹¥ê¥à¡¢£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥é¥¤¥È¥¦¥Ã¥É¥Ù¡¼¥¹¥»¥Ã¥È¡¢¤¥Ï¥ó¥É¥¹¥×¥ì¡¼¡¢¥ÐÉ¤ÓÁð¥ß¥¹¥È
¥Ñ¥¿¡¼¥óB¡¿25,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
ÉÕÂ°ÉÊ¡§¡¥¬¥é¥¹¥Ý¥Ã¥ÈMARU95¡ÊÀ©ºîÉÊ¡Ë¡¢¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥é¥¤¥ÈG¥¹¥ê¥à¡¢£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥é¥¤¥È¥ï¥¤¥ä¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¤¥¦¥Ã¥É¥Ù¡¼¥¹¡¢¥¥Ï¥ó¥É¥¹¥×¥ì¡¼¡¢¦ÐÉ¤ÓÁð¥ß¥¹¥È
¢¨ 1ÁÈ¤Ë¤Ä¤1¤Ä¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥ë¥À¥ê¥¦¥à¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£1ÁÈ2Ì¾¤µ¤Þ¤Þ¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
3. YouTube¤Ç¡Ö¼«Á³¿å·Ê¡×¤Î±ÇÁü¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
2025Ç¯3·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¼«Á³¿å·Ê¡×¿åÁå¤ÎYouTube¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¡¢¡Ö¼«Á³¿å·Ê ¤á¤°¤ë¡¢¤¤¤Î¤ÁÅ¸¡×¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Á³¿å·Ê¡×¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±óÊý¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤ä¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Î¹²¤¿¤À¤·¤¤Æü¡¹¤ò¤ª²á¤´¤·¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¡Ö¼«Á³¿å·Ê¡×¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÛ¿®¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§Åö´Û¸ø¼°YouTube¡Êhttps://www.youtube.com/@SumidaAquarium¡Ë
¢¨ ÇÛ¿®Æü»þ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢Åö´Û¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/Sumida_Aquarium¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Êhttps://www.instagram.com/sumida_aquarium_/¡Ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¡¢ÄÌ¿®´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤äÃæÃÇ¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4. ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¦½ñÀÒÈÎÇä
ADAÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Î¡¦Å·Ìî ¾°»á¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ê¤É¤Î½ñÀÒ¤äÅö´Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¼«Á³¿å·Ê¡×¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäÆü¡§½ñÀÒ¡¿2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¿2026Ç¯1·îÃæ½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§5³¬ ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×
¢¨ ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢Åö´Û¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/Sumida_Aquarium¡Ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ½ñÀÒ¤Î¼ïÎà¡¢¾¦ÉÊ¤Î¶â³Û¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¼«Á³¿å·Ê¡×¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤ËÆþ¤ê¡¢ºÇ½é¤ÎÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¼«Á³¿å·Ê¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢5¤Ä¤Î¿åÁå¤Ç¿å¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼«Á³¤Î·Ê¿§¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÁå¤ò¼«Á³´Ä¶¤Î½Ì¿Þ¤È¤·¤Æ¡¢¿åÁð¤¬¸÷¹çÀ®¤Ë¤è¤ê¡Ö»ÀÁÇ¤ÎË¢¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤è¤¦¤¹¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥Þ¥Î¤Ë¤è¤êÈþ¤·¤¯¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¿åÁå¤Ç¡¢ÈËÌÐ¤·¤Æ¤¤¤¯¿åÁð¤ä¡¢¿åÁð¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë»ÀÁÇ¤Î¾®¤µ¤Êµ¤Ë¢¤Î¤¤é¤á¤¡¢¤½¤³¤ÇÊë¤é¤¹¤¤¤¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¿åÁå¡§¡Ö¸¶À¸ÎÓ¤Î¹½¿Þ¡×¡ÖÁð¸¶¤ÈÀÐ·Ê¡×¡Ö¥¹¥¤¥ì¥ó¤Î¿åÊÕ¡×¡ÖÇ®ÂÓ¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¡Ö³Ú±à¤ÎÀô¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥Þ¥Î
¥¢¥¯¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥Þ¥Î¡ÊADA¡Ë¤Ï¡¢1982Ç¯ÁÏ¶È¤Î¿åÁð°éÀ®´ØÏ¢ÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅ·Ìî ¾°¡Ê¤¢¤Þ¤Î ¤¿¤«¤·¡Ë»á¤¬¡¢¼«¤é¤ÎÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¿åÁð¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡×¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î±ÉÍÜÁÇ¤äÆ»¶ñ¤ò³«È¯¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ADA¤ÎÎò»Ë¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ADAÀ½ÉÊ¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ì¤ë³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤«¤é³Ø¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¿åÁå¤ÎÃæ¤Ë¿åÁð¤äµû¤Ê¤É¤Î¤¤¤¤â¤Î¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹À¸ÂÖ·Ï¤òºÆ¸½¤·¡¢Èþ¤·¤¤¿åÃæ·Ê´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤Ë¶á¤¤´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿åÁå¥·¥¹¥Æ¥à¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¼«Á³¤«¤é³Ø¤ó¤À¿åÁå¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¡¢¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«Á³¿å·Ê¡×¤Ë¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û ´ë²è¹Êó¥Á¡¼¥à »³¸ý¡¦ÄÚ°æ
TEL¡§03-5619-1284 MAIL¡§press-sumida@orix-aqua.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û
https://www.sumida-aquarium.com/index.html
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º ¿åÂ²´Û±¿±Ä»ö¶È
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html
