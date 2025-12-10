【ダイキン】データセンター等の空調開発強化に向け、米ダイキンアプライド社の試験設備に1億6,300万ドルを投資











































ダイキン工業株式会社の子会社であるダイキンアプライドアメリカズ社（Daikin Applied Americas、 本社：米国ミネソタ州ミネアポリス、以下、DAA社）は12月9日（現地時間）に、同社の本社敷地内に最先端の開発試験設備を建設するため 1億6,300万ドルの投資を行うことを発表しました。本投資は、チラーやエアハンドリングユニット、ヒートポンプから、ハイパースケールデータセンターの冷却技術まで、同社の幅広い製品ポートフォリオにおける空調イノベーションをさらに推進するものとなります。新設される 71,000平方フィートの試験設備では、すでに9つの試験室で段階的な試運転が始まっており、施設全体の完成および稼働開始は 2027年を予定しています。DAA社が有する高度な試験能力をさらに拡張するこの試験設備では、現代のハイパースケール環境における過酷な運用条件を再現することができ、データセンター冷却分野の製品開発を強化します。また4つの試験室では、新たな市場トレンドと進化する顧客ニーズに対応する次世代の二次側機器技術の開発にも注力します。今回の拡張は、従来の冷却システムやヒートポンプ分野でのさらなる技術革新を加速させます。DAA社COO の西脇 優は、「私たちは空調におけるイノベーションに深くコミットしており、常に可能性の限界へと挑み続けています。この世界水準の試験設備は、そのビジョンを体現するものです。イノベーションは当社のあらゆる活動の中心にあります。この新設備により、現代の環境における劇的な要求の変化に対応するための先進技術を、これまで以上にお客様に提供できるようになります」とコメントしています。ハイパースケールデータセンター向けのイノベーションを牽引AIの普及やクラウドコンピューティングの進展によりデータセンターの増設が急速に進む中、ハイパースケールやAIによる負荷を支える冷却ソリューションへの需要は高まり続けています。アナリストによれば、データセンター向け冷却機器市場は 2023年の67億ドルから2030年には166億ドルへ成長すると見込まれています。今回の投資により、DAA社は、こうした高密度環境における特殊な冷却要件を満たす技術を、迅速に設計・検証・展開する能力をさらに強化します。DAA社データセンターソリューション担当VPのGreg Jeffersは、「今回の新たな試験設備の着工は、データセンターの未来を形づくるという当社の強いコミットメントを示す重要な一歩です。データセンターには包括的な冷却ソリューションが必要であり、この投資は、デジタル社会を支える重要インフラを将来にわたって支える技術開発を加速させるものです」とコメントしています。戦略的投資でDAA社のデータセンターポートフォリオを強化今回の投資は、以下の直近の戦略的買収をさらに補完し、データセンター向けソリューションを強化するものです。DDC Solutions社 ：データセンター向けの超高密度冷却キャビネット（サーバーラック単位の個別空調）と管理ソフトウェアの開発Chilldyne社：高性能・AIデータセンター向け負圧式液体冷却システムのリーダーAlliance Air社：カスタム・エアハンドリング機器の設計・製造のリーダー米国での製造および人材育成へのコミットメントDAA本社や広域ミネソタ地域での事業拡大は、業界で最も高度な試験エコシステムの構築に向けた同社のコミットメントをさらに強化するものです。同地域は、高度な専門人材が豊富なミネアポリス・セントポール都市圏に近接しており、新設備は次世代冷却技術を担うエンジニア、技術者、クロスファンクションチームの継続的な訓練や育成を支援します。ダイキングループの一員として、DAA社のイノベーションはワシントンD.C.の Daikin Sustainability and Innovation Center (DSIC) においても具現化されています。創業から100年以上の歴史を持つダイキンは、世界170以上の国・地域で事業を展開するグローバルカンパニーへと成長してきました。米国では、2015年以降で従業員数が2.3倍に増加し、現在は 25,000人以上が在籍しています。同社の「2025 Business and Innovation Report」では、米国におけるダイキンの事業規模は、25の製造拠点を中心に総投資額90億ドル以上に達し、全50州に販売・サービス拠点を持ち、国内イノベーションへの長年のコミットメントを維持していることが示されています。DAA社は長年にわたり、信頼性、堅牢性、そして効率性において妥協が許されない空調分野のリーダーとして、ソリューションを提供し続けてきました。ダイキングループのグローバルな研究開発力を背景に、当社は業務用およびデータセンター向け空調における次世代イノベーションを牽引する、確固たる地位を築いています。Daikin Applied AmericasについてDAA社はダイキングループの一員として、多くの顧客向けに先進的な商業用・産業用HVACシステムを設計・製造しています。同社の技術とサービスは、快適で効率的かつ持続可能な作業・生活空間の創造に重要な役割を果たし、労働者、テナント、建物の所有者に高品質な空気を提供します。DAA社のソリューションは、専任の販売、サービス、部品拠点のグローバルネットワークを通じて提供されています。