株式会社カイザー(本社：東京都台東区、代表：増田 勝彦)は、日本各地のラグジュアリーホテルを徹底的に可視化し、憧れの滞在を“安心して選べる経験”へと変える自社メディア『Luxury Hotels Japan』が、情報透明化・地域活性・サステナビリティ普及という三本柱を掲げて本格的な展開を開始し、開設から4ヶ月で掲載記事が30本を突破したことをお知らせします。

単なるホテル紹介ではなく、滞在体験の本質や文化的背景までを丁寧に掘り下げることで、旅そのものの価値を高める新しい観光メディアとして注目が高まっています。





＜Luxury Hotels Japan＞

https://luxuryhotelsjapan.com/





Webメディア「Luxury Hotels JAPAN」





■1. サービス概要

『Luxury Hotels Japan』は、国内のラグジュアリーホテルを主な対象として、

・実地取材に基づく深いレビュー

・サービス・料金の透明化

・ホテルが持つ文化的価値の紹介

・初心者向けの選び方ガイド

などを提供する、精度の高いホテル専門メディアです。

単に「高級ホテルをまとめたサイト」ではなく、宿泊者が迷わず“後悔しない一泊”を選べるよう設計された“旅のインフラ”としての役割を持っています。









■2. 市場背景：ラグジュアリーホテルの情報は“難しい”

高額ゆえに「失敗できない旅」であるにも関わらず、

・情報の真偽が不明瞭

・広告コンテンツが中心

・比較が困難

という課題が存在しています。

その結果、「本当は泊まりたいのに不安で一歩踏み出せない」という潜在需要が大きな市場損失を生んでいます。









■3. Luxury Hotels Japanの使命

(1) 情報の非対称性をなくす“公共性の高いメディア”へ

正確な一次情報と透明性の高いデータを重視し、

・長所も短所も明確に提示

・実際に必要な追加料金・注意点まで開示

・建築・サービス哲学・歴史など背景情報も解説

これらを徹底することで消費者の不安を取り除き、「誰もが対等にホテルを選べる社会」の構築に寄与しています。

これは観光庁が掲げる“消費者保護・観光情報の質向上”にも合致する重要な取り組みです。





(2) 地方創生と地域文化の保全に直接貢献

地方のラグジュアリーホテルは地域経済の要です。

本メディアはホテル単体ではなく、

・地域の歴史

・食文化

・自然資源

・観光導線

・地場産業との連携

に至るまで丁寧に取材。

「ホテルを目的に地方へ足を運ぶ」という新しい観光動機を生み、雇用・経済波及・文化継承に貢献する“地域の味方”としての役割も担っています。





(3)成熟した旅文化を育てる“教育的メディア”

Luxury Hotels Japanは、“価格で選ぶ旅”から“価値で選ぶ旅”へという観光の質的向上を目指しています。

・ホテルの建築デザイン

・アートコレクション

・サービス哲学

・歴史と文化的背景

などを深く解説し、読者が“理解しながら泊まる旅”へ自然に移行できるよう導きます。

これは欧米で主流になりつつある「文化的リテラシーを伴う観光」に通じ、日本の旅文化の成熟に寄与する取り組みです。





(4)サステナブルツーリズムとESG評価の可視化

ラグジュアリー＝浪費という誤解がありますが、実際には

・再生可能エネルギー導入

・伝統産業との共生

・環境配慮型建築

・食の地産地消

など、ESGに積極的なホテルが増えています。

Luxury Hotels Japanはこれらの取り組みを第三者目線で評価・紹介し、“責任あるラグジュアリー”の普及に寄与します。

読者が「環境負荷を下げるホテル選び」をできるようになるため、社会的意義も非常に大きい領域です。





(5)インバウンド富裕層の“質的向上”に寄与

英語展開により、

・長期滞在者

・高付加価値消費者

・日本の文化・自然に強い興味を持つ訪日客

を取り込むことで、国益レベルでの観光価値向上に貢献します。

日本のラグジュアリーホテルを“世界市場へ届ける窓口”としての役割も担います。









■4. 今後の展望

・英語版の本格展開

・国内外メディアとの情報連携

観光立国としての日本の価値を高める一翼を担うメディアとして、事業の幅をさらに拡大する予定です。









【媒体概要】

名称 ： Luxury Hotels Japan

URL ： https://luxuryhotelsjapan.com/

開設日 ： 2025年7月3日

コンセプト： ラグジュアリーホテルを徹底的に可視化し、

憧れの滞在を“安心して選べる経験”へと変える

ラグジュアリーホテル専門メディア。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社カイザー(Kaiser Inc.)

所在地 ： 〒111-0051

東京都台東区蔵前4-31-10 蔵前オラシオンビル4F

電話番号 ： 03-5835-2045

事業内容 ： Webメディア運営／プレスリリース・SEOコンサル等

公式サイト： https://kaiser.vc/

公式SNS(X)： https://x.com/luxhotelsjapan