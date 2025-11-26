¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶È³¦Í£°ì(¢¨1)¤Î¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥Ù¥Ó¡¼¥é¥Ã¥¯¡Û¥·¡¼¥È¤Î¼è¤ê³°¤·»þ´ÖÌó54¡óÃ»½Ì¤ËÀ®¸ù(¢¨2)¡Ø¥Í¥à¥ê¥é ¥³¡¼¥É¥ì¥¹ HR¡Ù2025Ç¯12·î²¼½Ü ¿·È¯Çä
ÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇäÅù¤ò¹Ô¤¦¥³¥ó¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÂæÅì¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¾¾±º¹¯»ì)¤Ï¡¢¼«Æ°¤ÇÍÉ¤ì¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿²¤«¤·¤Ä¤±¤äµã¤¤ä¤Þ¤»¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡Ö¥Í¥à¥ê¥é ¥³¡¼¥É¥ì¥¹¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥·¡¼¥È¤ÎÃåÃ¦¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¡Ø¥Í¥à¥ê¥é ¥³¡¼¥É¥ì¥¹ premium ¥¨¥Ã¥°¥·¥ç¥Ã¥¯ HR¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯12·î²¼½Ü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÊÅ¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥é¡¼¤Ï2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤¦¤Á¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤Ï¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤ÎÀè¹ÔÈÎÇäÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÚNEW¡Û ¡È¥·¡¼¥È¤Î¼è¤ê³°¤·¤ä¤¹¤µ¡É¤ò¸þ¾å¡¢½êÍ×»þ´Ö¤òÌó54¡óÃ»½Ì(¢¨2)
Åö¼ÒÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢´À¤ä¥ß¥ë¥¯¤ÎÅÇ¤¤â¤É¤·¡¢Î¥Æý¿©¤Î¿©¤Ù¤³¤Ü¤·¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÆü¾ï»È¤¤¤Î±ø¤ì¤«¤é¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÌó8³ä¤¬½µ1¡Á2²ó°Ê¾å¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥·¡¼¥È¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤òË¾¤à¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÀöÂõ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÌó3³ä¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿(¢¨3)¡£¤³¤Î¼ÂÂÖ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑ¥Ù¥ë¥È¤òÄÌ¤¹·ê¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤·¡¢¤Þ¤¿ÄÌ¤··ê¤Î·Á¾õ¤ò²þÎÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¡¼¥È¤Î¼è¤ê³°¤·¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ò½¾ÍèÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó54¡óÃ»½Ì¤·¤Þ¤·¤¿(¢¨2)¡£
(¢¨1) ¹ñÆâÈÎÇä¤ÎÆýÍÄ»ùÍÑ¥Ï¥¤¥í¡½¥é¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ(2025Ç¯10·î»þÅÀ ¥³¥ó¥ÓÄ´¤Ù)
(¢¨2) 2025Ç¯4·î¡¡¥³¥ó¥ÓÄ´¤Ù (¥â¥Ë¥¿¡¼Ä´ºº¡¢n=50)
(¢¨3) 2023Ç¯4·î¡¡¥³¥ó¥ÓÄ´¤Ù¡¡(¥Ù¥Ó¡¼¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥¶¡¼Ä´ºº¡¢n=211)
¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÆ¬Éô¤Ë¤ÏÅö¼ÒÆÈ¼«¤ÎÄ¶¡¦¾×·âµÛ¼ýÁÇºà¡Ö¥¨¥Ã¥°¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢É½ÌÌ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤Õ¤ïÀ¸ÃÏ¡¢ÇØºÂÉôÎ¢ÌÌ¤Ë¤ÏÎ©ÂÎ¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ(¢¨4)¡£¥·¡¼¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÉ½ÌÌ¤Ë¤ÏµÛ¿åÂ®´¥À¸ÃÏ¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤ÏÙû¿åÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤âÀöÂõµ¡¤Ç´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¹²¤Æ¤º¤Ë¤ª¼êÆþ¤ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹(¢¨5)¡£
(¢¨4) ¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥ÝÀè¹ÔÈÎÇäÉÊ¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢É½ÌÌ¤ËµÛ¿åÂ®´¥¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¡¢ÇØºÂÉôÎ¢ÌÌ¤Ë¤â¤Á¤Õ¤ïÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¢¨5) ÀöÂõÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¥ó¥Ó¤À¤±¤Î(¢¨1)¡Ö¥³¡¼¥É¥ì¥¹¡×¤À¤«¤é¡¢¤ª²È¤ÎÃæ¤É¤³¤Ç¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë
¡Ö¥Í¥à¥ê¥é ¥³¡¼¥É¥ì¥¹¡×¤Ï¡¢¿·À¸»ù¤«¤éÀ¸¸å£±ºÍº¢¤Þ¤Ç¼«Æ°¤Ç15Ê¬´Ö¡¢¥Þ¥Þ¤Î¿´Çï¿ô¤Ë¶á¤¤¼þ´ü(1Ê¬´Ö¤ËÌó69²ó)¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯ÍÉ¤é¤·¡¢Ê¿¶Ñ5Ê¬42ÉÃ(¢¨6)¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÌ²¤ê¤ØÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÕÂ°¤Î½¼ÅÅ¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÍÑ¤¤¤Æ¼«Æ°¥¹¥¦¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤¬»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦Ã¦°á½ê¤Ê¤É¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¼¼Æâ¤Î¤É¤³¤Ç¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°Â¿´¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î½¼ÅÅ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤â¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÅÅ¸»¥³¡¼¥É¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¢¨1) ¹ñÆâÈÎÇä¤ÎÆýÍÄ»ùÍÑ¥Ï¥¤¥í¡½¥é¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ(2025Ç¯10·î»þÅÀ ¥³¥ó¥ÓÄ´¤Ù)
(¢¨6) ÆþÌ²¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ»þ´Ö¡ÊÂè51²óÆüËÜÊìÀ±ÒÀ¸³Ø²ñ¡¦³Ø½Ñ½¸²ñ¾¶Ï¿½¸¤è¤ê¡Ë
Ì²¤ê¤ËÍýÁÛÅª¤Ê°Å¤µ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ö¥¹¥ê¡¼¥×¥·¥§¥ë¡×
¼×¸÷À¤ËÍ¥¤ì³ÑÅÙÄ´À°¤¬¤Ç¤¤ëËÚ¤Ï¡¢Ìë¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÌÀ¤ë¤¤¾ÈÌÀ¤Î¸÷¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼×¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Ì²¤ê¤ä¤¹¤¤°Å¤µ¤ò´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
1Âæ¤ÇÄ¹¤¯»È¤¨¤ë
¹â¤µ¤È¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï5ÃÊ³¬¤ÎÄ´Àá¤¬¤Ç¤¡¢¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Î¥Ù¥Ã¥É¤«¤é¤ª¿©»ö¤Î¤È¤¤Î¥Ï¥¤¥Á¥§¥¢¤È¤·¤Æ4ºÍº¢(ÂÎ½Å18Ô°Ê²¼)¤Þ¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¥Ñ¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¸¥å(BE)
¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥ÝÀè¹ÔÈÎÇäÉÊ
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥°¥ê¡¼¥ó(GR)
¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤À½ÉÊ¤Î¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é▶https://www.combi.co.jp/store/baby/chair/nemulila_bedi_sp/
À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¥×¥é¥¶¡¡TEL¡§048¡¾797¡¾1000
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥³¥ó¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä´ë²è¼¼ ¹Êó ÀÄ»³
TEL¡§03¡¾5828¡¾7607
FAX¡§03¡¾5828¡¾7662
Mail¡§pr@combi.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
À½ÉÊ¥Ú¡¼¥¸
https://www.combi.co.jp/store/baby/chair/nemulila_bedi_sp/
