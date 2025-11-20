TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」のとコラボキャンペーンくら寿司限定！貴重な描き下ろしビジュアルのアクリルスタンドも手に入るくら寿司×「ヒロアカ」〜11月28日（金）から全国のくら寿司で実施〜

TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」のとコラボキャンペーン



回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、11月28日（金）から全国のくら寿司で、現在毎週土曜夕方5：30にFINAL SEASON が放送中のTVアニメ「僕のヒーローアカデミア」とのコラボキャンペーンを開催します。

「僕のヒーローアカデミア」（通称“ヒロアカ”）は、2014年に堀越耕平氏が週刊少年ジャンプにて連載を開始して以来、コミックスシリーズ世界累計発行部数が1億部を突破した圧倒的な人気を誇る作品です。この度、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」の放送を記念し、コラボキャンペーンを実施します。



今回のコラボキャンペーンでは、店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！®」が楽しめます。当たりが出ると、“緑谷 出久（みどりや いずく）” “爆豪 勝己（ばくごう かつき）” “轟 焦凍（とどろき しょうと）”などのキャラクターをあしらった“ラバーアクセサリー”や、1年A組のメンバーが全員描かれた“缶バッジ”、TVアニメの名シーンが盛り込まれた“マグネットシート2枚セット”など、くら寿司でしか手に入らない特別な景品がもらえます。



さらに、税込2,500円（※1）のお会計ごとにオリジナルグッズをプレゼント（※2）するキャンペーンでは、第1弾＜11月28日（金）〜＞、第2弾＜12月12日（金）〜＞、第3弾＜12月26日（金）〜＞の計3回にわたり、キャラクターのイラストをあしらったクリアファイルやマルチシート、今回限定の描き下ろしビジュアルを使用したアクリルスタンドをプレゼントします。



「ヒロアカ」ファンにはたまらない、オリジナルグッズがゲットできるこの機会にぜひくら寿司へお越しください。





（※2）数量限定のため、無くなり次第終了となります



■「ビッくらポン！®」で当たる！くら寿司×「ヒロアカ」オリジナルグッズ



「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！®」をお楽しみいただけます。



・実施期間：11月28日（金）〜12月31日（水）※無くなり次第終了



【ラバーアクセサリー】 ＜全6種＞















【缶バッジ】 ＜全21種＞















【マグネットシート2枚セット】 ＜全10種＞















■くら寿司×「ヒロアカ」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン



税込2,500円のお会計ごとに、オリジナルグッズをプレゼント！



※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでのご注文は対象外）



【第1弾】クリアファイル



・実施期間：11月28日（金）〜無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万名様限定















【第2弾】マルチシート（B5サイズ）



・実施期間：12月12日（金）〜無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万名様限定



















【第3弾】アクリルスタンド



・実施期間：12月26日（金）〜無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万名様限定















■TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」とは



毎週土曜夕方5：30より読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送中！



コミックスのシリーズ世界累計発行部数1億部を突破！週刊少年ジャンプ（集英社刊）で2014年から2024年まで10年にわたり連載された、堀越耕平による大人気コミックを原作としたTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』。



舞台は総人口の約8割が何らかの超人能力“個性”を持つ世界。事故や災害、そして“個性”を悪用する犯罪者・敵＜ヴィラン＞から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを目指し、雄英校に通う高校生・緑谷出久とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられていく！



■TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」公式サイト



