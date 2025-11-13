レイ・アウト

2025-11-13 10:00

AQUOS sense10シリーズ対応アクセサリーが登場【AQUOS sense10発売11/13(木)に合わせて発売開始】【レイ・アウト】

株式会社レイ・アウトは、AQUOS sense10シリーズ専用アクセサリー各種を家電量販店、スマートフォン用アクセサリー専門店、各ECモールにて、AQUOS sense10発売に合わせて順次販売を開始致します。

AQUOS sense10シリーズ 専用アクセサリー

衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース

【対応機種】AQUOS sense10/sense9【カラー】クリア【素材】ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン【売価】 1,760円（税込み）【型番】：RT-AQM6CC2/CM

Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース

【対応機種】AQUOS sense10/sense9 【カラー】ブラック / ミルクホワイト / グレー 【素材】ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン【売価】2,530円（税込み）ブラック 型番：RT-AQM6CMD1/Bミルクホワイト 型番：RT-AQM6CMD1/MLWグレー 型番：RT-AQM6CMD1/GR

耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース

【対応機種】AQUOS sense10/sense9【カラー】ブラック_レッド / ダークネイビー / レッド / ベージュ 【素材】合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン、マグネット【売価】3,080円（税込み） ブラック_レッド 型番：RT-AQM6ELC1/BR ダークネイビー 型番：RT-AQM6ELC1/DN レッド 型番：RT-AQM6ELC1/R ベージュ 型番：RT-AQM6ELC1/BE

maru Pietra 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース

【対応機種】AQUOS sense10/sense9【カラー】カーボンブラック【素材】ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン【売価】 2,420円（税込み）ブラック 【型番】：RT-AQM6K6TB/CBB

Durable 耐衝撃 マグネット不使用 シンプル スクエア 手帳型レザーケース

【対応機種】AQUOS sense10/sense9【カラー】ブラック_ブラック【素材】合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン【売価】 3,190円（税込み）ブラック 【型番】：RT-AQM6TBC9/BB

フィルム 防埃 10H ガラスコート 光沢

高透明タイプ【対応機種】AQUOS sense10/sense9【素材】PET、シリコン糊、アクリル系コーティング剤【売価】1,320円（税込み）【型番】：RT-AQM6FT/T12

ガラスフィルム 全面保護 硬度10H / 高透明

高透明タイプ【対応機種】AQUOS sense10/sense9【素材】ガラス、シリコン糊【売価】2,200円（税込み）【型番】：RH-AQM6F/SCG2

公式WEB：https://www.ray-out.co.jp/製品ページ(ケース・フィルム)：https://www.ray-out.co.jp/collections/aquos-sense10

【お問い合わせ先】

株式会社レイ・アウト住所：〒104-0043 東京都中央区湊3丁目3番2号 前田セントラルビル2FTEL: 03-6733-1394FAX: 03-6745-7694Email: products@grow-holdings.com（一般の皆様）https://www.ray-out.co.jp/pages/contact（企業様）WEB:https://www.ray-out.co.jp/pages/corporate_contact※本製品に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。※本製品には製品内容に記載された以外の物は同梱されていません。※製品改良などのために仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。