燃料電池車市場規模・シェア報告、成長見通しおよびメーカー（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、市場調査レポート『燃料電池車市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』の発行を発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向や将来的な成長機会に関する情報が含まれており、読者がより適切なビジネス判断を下すための参考資料となります。本調査では、KD Market Insightsのリサーチチームが一次および二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGTM（市場参入）戦略の理解を行いました。
世界の燃料電池車市場に関する調査報告によると、市場は2025年～2035年の間に年平均成長率（CAGR）49.7%で成長し、2035年末までに市場規模は785億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は22億米ドルの収益と評価されています。
燃料電池車市場の規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
燃料電池車（FCV）市場は、ゼロエミッションモビリティへの移行、脱炭素化政策、および水素燃料電池技術の進歩によって、世界的に大きな勢いを得ています。燃料電池車は、水素を電気化学反応によって電力に変換し、副生成物として水蒸気のみを排出するため、最も環境に優しい輸送手段の一つとされています。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/761
FCVは、バッテリー電気自動車（BEV）と並ぶ次世代モビリティの中核要素として位置づけられており、長い航続距離、短い燃料補給時間、高いエネルギー効率といった利点を持ち、乗用車だけでなくバス、トラック、列車といった大型車両にも適しています。
各国がカーボンニュートラル達成への取り組みを強化する中、水素自動車の需要は急速に拡大しています。政府や自動車メーカーは、水素燃料補給インフラの整備、燃料電池スタック効率向上のための研究開発、および水素製造コストの削減に積極的に投資しています。
日本、韓国、ヨーロッパの一部地域では、政府の優遇政策や補助金、民間セクターの参入により、FCVは実証段階から商業化段階へと移行しています。
市場規模とシェア
世界の燃料電池車市場は、クリーンモビリティ産業の中でも急速に拡大している分野です。アジア太平洋地域が市場を主導しており、中でも日本は水素インフラや自動車研究開発への早期投資によって、世界のFCV普及を牽引しています。
日本は「グリーン成長戦略」において水素を中核と位置づけ、2030年までに交通・産業分野での大規模水素利用を目指しています。政府による乗用FCVへの補助金、水素ステーション整備支援、自動車メーカーとエネルギー企業の連携などが市場拡大を加速させています。
乗用車が現在最大の市場シェアを占めていますが、バス、配送用バン、長距離トラックといった商用用途でも、燃費効率と信頼性の高さから採用が拡大しています。
世界的にも、自動車メーカー各社がセダンから大型輸送車まで、幅広い車種に燃料電池システムを統合し、製品ラインアップを拡充しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334237&id=bodyimage1】
成長要因
脱炭素化目標：主要経済圏におけるカーボンニュートラルとクリーンエネルギー移行への注力。
政府の優遇措置：購入補助金、税制優遇、水素ステーション整備への助成。
技術革新：燃料電池スタック設計、水素貯蔵システム、軽量素材の改良。
世界の燃料電池車市場に関する調査報告によると、市場は2025年～2035年の間に年平均成長率（CAGR）49.7%で成長し、2035年末までに市場規模は785億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は22億米ドルの収益と評価されています。
燃料電池車市場の規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
燃料電池車（FCV）市場は、ゼロエミッションモビリティへの移行、脱炭素化政策、および水素燃料電池技術の進歩によって、世界的に大きな勢いを得ています。燃料電池車は、水素を電気化学反応によって電力に変換し、副生成物として水蒸気のみを排出するため、最も環境に優しい輸送手段の一つとされています。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/761
FCVは、バッテリー電気自動車（BEV）と並ぶ次世代モビリティの中核要素として位置づけられており、長い航続距離、短い燃料補給時間、高いエネルギー効率といった利点を持ち、乗用車だけでなくバス、トラック、列車といった大型車両にも適しています。
各国がカーボンニュートラル達成への取り組みを強化する中、水素自動車の需要は急速に拡大しています。政府や自動車メーカーは、水素燃料補給インフラの整備、燃料電池スタック効率向上のための研究開発、および水素製造コストの削減に積極的に投資しています。
日本、韓国、ヨーロッパの一部地域では、政府の優遇政策や補助金、民間セクターの参入により、FCVは実証段階から商業化段階へと移行しています。
市場規模とシェア
世界の燃料電池車市場は、クリーンモビリティ産業の中でも急速に拡大している分野です。アジア太平洋地域が市場を主導しており、中でも日本は水素インフラや自動車研究開発への早期投資によって、世界のFCV普及を牽引しています。
日本は「グリーン成長戦略」において水素を中核と位置づけ、2030年までに交通・産業分野での大規模水素利用を目指しています。政府による乗用FCVへの補助金、水素ステーション整備支援、自動車メーカーとエネルギー企業の連携などが市場拡大を加速させています。
乗用車が現在最大の市場シェアを占めていますが、バス、配送用バン、長距離トラックといった商用用途でも、燃費効率と信頼性の高さから採用が拡大しています。
世界的にも、自動車メーカー各社がセダンから大型輸送車まで、幅広い車種に燃料電池システムを統合し、製品ラインアップを拡充しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334237&id=bodyimage1】
成長要因
脱炭素化目標：主要経済圏におけるカーボンニュートラルとクリーンエネルギー移行への注力。
政府の優遇措置：購入補助金、税制優遇、水素ステーション整備への助成。
技術革新：燃料電池スタック設計、水素貯蔵システム、軽量素材の改良。