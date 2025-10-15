熱間圧延コイル鋼市場規模・シェア・成長・需要および将来展望（2035年）
KDマーケット・インサイツは、「熱間圧延コイル鋼市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年」をタイトルとする市場調査レポートを発表いたしました。本レポートの範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者がより的確なビジネス判断を下すための支援を目的としています。本調査レポートでは、KDマーケット・インサイツの研究者が一次および二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに市場参入戦略（GTM）の理解を行いました。
調査報告によると、熱間圧延コイル鋼市場は2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）7.2％を記録し、2035年末までに4,924億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は2,856億米ドルの収益と評価されました。
熱間圧延コイル鋼市場の規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、主要メーカーおよび将来展望
市場概要
熱間圧延コイル（HRC）鋼市場は、世界的に安定した成長を遂げており、自動車、建設、重機械、造船、エネルギーインフラなどの主要産業からの需要増加が主な原動力となっています。熱間圧延コイル鋼は、再結晶温度以上の高温でスラブを圧延することで製造され、高い機械的強度、成形性、溶接性を備えています。
この汎用性の高い鋼材は、パイプ、構造部材、鉄道レール、貯蔵タンク、農業機械など、さまざまな産業および消費財の基礎原料として使用されます。市場の拡大は、世界経済の成長、都市化、インフラ整備の進展と密接に関連しており、特にアジア太平洋地域および新興経済国が成長を牽引しています。
さらに、製鉄技術の進歩、高強度低合金（HSLA）熱間圧延鋼への移行、グリーンスチール生産への投資拡大が、競争環境を再構築しています。
市場規模とシェア
熱間圧延コイル鋼市場は、世界の鉄鋼産業における重要なセグメントであり、平鋼生産の大部分を占めています。アジア太平洋地域が市場を支配しており、中国、日本、韓国、インドといった主要生産国が産業生産の活発化と建設需要の増大により主導的な役割を果たしています。
日本は先進的な製鉄技術、高精度な加工、持続可能な生産体制を強みに、地域市場において重要な位置を占めています。北米および欧州も、自動車製造、エネルギーパイプライン、産業機械分野での需要により堅調な市場を維持しています。
近年は供給網の混乱からの回復が進み、製鉄所ではローカル調達、自動化、デジタル化への取り組みが強化されています。また、再生可能エネルギー事業や電気自動車（EV）の普及に伴い、風力タービン構造、車体フレーム、バッテリー筐体などに使用される高品質熱間圧延鋼の需要が拡大しています。
成長要因
インフラ開発プロジェクトの拡大：急速な都市化と大規模建設事業が構造用鋼材およびHRC製品の需要を促進
自動車産業の拡大：車両生産の増加と軽量化設計の進展により高強度熱間圧延鋼の需要が上昇
エネルギー・石油ガス分野の成長：パイプライン、掘削装置、エネルギータンクへの需要が市場を牽引
産業機械製造の増加：重機、造船、エンジニアリング分野で構造用鋼として広く使用
技術革新：高度な圧延技術の採用による寸法精度と表面品質の向上
