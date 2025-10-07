「防食コーティング技術市場」を取り上げ、用途、技術、保護メカニズム、市場展望を解説する無料ウェビナーをIDTechExが開催します。
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『高度な腐食保護を提供するコーティングソリューション』と題したウェビナーを、2025年10月16日（木）に開催します。
腐食は多大な経済的負担をもたらし、2025年の直接的なコストは世界全体で4兆ドル（一国当たりではGDPの約2～5%に相当する額）に達すると推定されています。インフラ、航空宇宙、自動車、石油・ガス、海洋などの産業は、過酷な環境下のため、特に影響を受けます。洋上風力エネルギーなどの成長分野も海水や高湿度による深刻な腐食の課題に直面しており、電気自動車も材料の耐久性要求を新たに生み出しています。こうした圧力が防食コーティングのイノベーションを後押し、現在では多くの先進的ソリューションがISO 12944 CX認証を取得し、極めて高い防食性能を実現しています。
コーティングは、性能基準以外に、有害物質（重金属やPFASなど）を含まないこと、リサイクル工程との適合性確保など、厳格な規制基準にも対応しなければなりません。先進コーティングは、資産の長寿命化、メンテナンス作業の削減、業務効率の向上を通じ、既存産業と成長産業の双方において大きな価値をもたらします。
本ウェビナーでは、IDTechExテクノロジーアナリストの Thomas Bithellが最新調査をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『高度な腐食保護を提供するコーティングソリューション』
（Coating Solutions Providing Advanced Corrosion Protection）
開催日時： 2025年10月16日（木） 10時もしくは18時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）
https://www.idtechex.com/ja/webinar/39640-24230-12394-33104-39135-20445-35703-12434-25552-20379-12377-12427-12467-12540-12486-12451-12531-12464-12477-12522-12517-12540-12471-12519-12531/711
当日カバーする内容（予定）
- 先進コーティングと市場アプリケーションの概要
- 防食コーティング技術と保護メカニズム
- 防食コーティングの最新動向と用途に関する洞察（風力タービン、EVバッテリー、石油・ガスなど）
- 市場展望とIDTechEx考察
IDTechExは、関連する調査レポートを8月に発行しました。
『先進コーティング技術 2026-2036年：市場、技術、有力企業』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/advanced-coatings/1120
EVバッテリー、自動車、航空宇宙、石油・ガス、データセンター、建設、通信、エレクトロニクス向け各種コーティング（耐火、熱管理、防食、誘電体、EMIシールド、自己修復、PFASフリー）
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
プレスリリース詳細へ