世界のパッケージ内システム（SiP）技術市場展望：小型化と高性能化が牽引する2031年までの成長戦略
世界のパッケージ内システム（SiP）技術市場は、2022年に148億米ドルと評価され、2031年までに340億米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間である2023年から2031年にかけて、市場は年平均成長率（CAGR）9.7％で堅調に成長すると見込まれています。この成長は、半導体産業における高性能化と省スペース化の需要増大、そして多様な電子機器分野における高度な統合ソリューションへのシフトが主な推進要因です。
SiP技術の定義と利点
パッケージ内システム（SiP）とは、複数の集積回路（IC）や外部受動部品を単一のパッケージに統合し、電子システムとして機能させる技術です。従来のプリント回路基板（PCB）設計に比べ、コスト削減・省スペース化・設計効率向上といった利点を提供します。さらに、過酷な環境下でも高い耐久性を維持できるため、自動車、通信機器、医療機器など、幅広い分野で採用が進んでいます。
成長を支える主要因
1. 5G・高速通信の普及
5Gネットワークの普及は、より高性能かつコンパクトな半導体ソリューションを必要としており、SiP技術の導入を加速させています。通信機器メーカーは、小型化と高周波対応を両立させるために、従来のSoC（System on Chip）に加え、SiPを積極的に採用しています。
2. IoT・ウェアラブルデバイスの拡大
IoTやウェアラブル機器市場の急成長も、SiP需要を押し上げています。小型でありながら高機能なデバイスを実現する上で、SiPは理想的な技術であり、特にスマートウォッチ、ヘルスケアデバイス、センサー関連製品での採用が顕著です。
3. 自動車産業での応用
自動運転や電動化の進展に伴い、自動車は多くの電子制御ユニット（ECU）を必要としています。耐熱性や信頼性が求められる環境下での利用において、SiPはコンパクトかつ効率的なソリューションを提供し、次世代自動車向け半導体の中核的役割を担っています。
技術革新と市場トレンド
半導体産業では、ムーアの法則の限界に近づく中で、新たなパッケージング技術が注目されています。特に、3Dパッケージングやヘテロジニアス・インテグレーションの進化により、SiPは従来以上の処理性能と省電力化を実現しつつあります。さらに、AI処理能力を強化したSiPの研究開発も進められており、エッジコンピューティングや高性能サーバー用途での採用が拡大する見込みです。
地域別市場動向
北米
米国を中心に大手半導体メーカーが先導し、通信・データセンター向けの需要が堅調に拡大しています。特にクラウドサービスの増加が、SiPの導入を後押ししています。
アジア太平洋
アジア太平洋地域は世界最大の半導体生産拠点であり、中国、日本、韓国、台湾が主要プレイヤーとして市場を牽引しています。スマートフォンや家電メーカーの集積が、地域市場の急成長を支えています。
欧州
欧州では、自動車分野における需要が特に強く、自動運転や電気自動車の普及に伴って、信頼性の高いSiP技術への投資が加速しています。
