インドネシアの発電機市場は、インフラ整備の急速な進展と電力需要の増加によって牽引され、2035年には17.5億米ドルを突破する見込みです。
インドネシアの発電機市場は大幅な成長が見込まれており、2024年の6億7946万米ドルから2035年には17億5770万米ドルに増加すると予測されています。これは、2025年から2035年の予測期間における9.09%という高い年平均成長率（CAGR）を示しています。この成長傾向は、同国における産業、商業、住宅分野におけるバックアップ電源や常時電源への需要の高まりを反映しています。
東南アジア最大の経済大国であるインドネシアは、都市化、インフラ整備事業の拡大、産業化の推進といった変革期を迎えています。これらの傾向は、安定した電力供給への需要を高めており、都市部と地方を問わず、高性能な発電機への需要が拡大しています。
電力インフラの課題が予備電源および主電源用発電機への需要を促進
1万7000以上の島々からなるインドネシアの地理的特性は、電力供給に特有の課題を抱えています。電力網の信頼性問題、地方部の頻繁な停電、そして農村部への電化普及率の低さは、代替電源への需要をさらに高めています。政府機関、建設会社、通信塔、製造業などでは、電力供給の不足を補い、事業継続性を確保するために、ディーゼル発電機やガス発電機などの発電機を導入するケースが増えています。
さらに、インドネシア政府が国家中期開発計画（RPJMN）に基づきインフラ整備に力を入れていることから、ジャワ島、カリマンタン島、スマトラ島における建設活動が活発化しており、建設現場における可搬型および据置型の発電機への需要も高まっています。
商業・産業分野が市場シェアを牽引
予測期間中、インドネシアの発電機市場は商業・産業分野が主導すると見込まれています。ジャカルタ、スラバヤ、バンドンなどの大都市圏では、ショッピングモール、オフィスビル、病院、データセンター、ホテルなどの増加に伴い、信頼性の高いバックアップ電源はもはや必須となっています。
また、この地域最大規模の製造業を擁するインドネシアでは、停電時の損失を最小限に抑えるために、発電機に大きく依存しています。繊維、食品加工、電子機器、自動車などの業界は、生産の継続と冷房設備の稼働を維持するために、大容量の発電機に投資しています。ディーゼル発電機が市場を牽引するも、ガス発電機も勢いを増す
高い効率、長寿命、大規模発電に適していることから、インドネシアの発電機市場ではディーゼル発電機が依然として主流を占めています。しかし、厳しい排出ガス規制や環境負荷低減への意識の高まりにより、市場は徐々にガス発電機やハイブリッド発電機システムへと移行しつつあります。
東ジャワや南スマトラなど、天然ガス供給が豊富な地域では、政府によるクリーンエネルギー推進のためのインセンティブが、産業ユーザーによるガス発電機導入を後押ししています。長期的な展望としては、重負荷用途にはディーゼル発電機を維持しつつ、環境に優しい代替エネルギーへの移行がバランスよく進むと予想されます。
通信網普及率の向上とデータセンターの成長が市場拡大を促進
インドネシアの急速なデジタル経済の成長も、発電機市場の主要な成長要因です。2億1000万人以上のインターネットユーザーと、急速に増加しているモバイル通信加入者数を抱えるインドネシアでは、通信塔やデータセンターが、電力バックアップシステムの重要なエンドユーザーとして台頭しています。
