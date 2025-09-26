ブラジルの産業用ギア市場は、自動化とインフラ整備の拡大によって牽引され、2033年には6億7742万米ドルに達すると予測されている。
ブラジルの産業用ギア市場は堅調な成長が見込まれており、2024年の4億4883万米ドルから2033年には6億7742万米ドルに拡大すると予測されています。これは、2025年から2033年までの年平均成長率（CAGR）が4.68%に達することを意味します。この成長は、製造業の自動化、インフラ整備、主要産業の近代化への投資増加によって後押しされています。
製造業の回復が産業用ギア市場の成長を牽引
ブラジルの産業用ギア業界は、国内および海外の製造業者がこの中南米最大の経済圏への投資を再開したことで、新たな活況を呈しています。ギアは、自動車・航空宇宙から電力、セメント、鉄鋼、鉱業、石油・ガスに至るまで、幅広い用途に不可欠な部品です。ブラジルが過去の産業停滞から回復するにつれ、スマート製造への取り組みが加速しており、これは精密設計のギアシステムの需要をさらに押し上げています。
特に、効率性、耐荷重性、高トルク用途への適性といった点で、遊星ギア、ヘリカルギア、直歯ギアは高い需要があります。これらのギアは、輸送、重機、再生可能エネルギーインフラなど、次世代機器に不可欠な部品となっています。
自動化とインダストリー4.0の台頭が市場動向を形成
インダストリー4.0への移行は、ブラジルの製造業に革命をもたらしています。工場プロセスやロボット工学の自動化に不可欠なギアシステムは、技術革新を遂げています。センサー、予防保全ツール、デジタル監視プラットフォームなどを統合したスマートギアソリューションにより、ブラジルの製造業者は効率性とコスト競争力を高めています。
自動車産業や食品加工業における自動化とロボット工学の普及が進むにつれ、高精度な産業用ギアの重要性はますます高まるでしょう。エネルギー効率の高いシステムへの移行は、従来のギアユニットを、メンテナンスが容易な最新のギアユニットに置き換える動きを加速させています。
インフラ投資と再生可能エネルギープロジェクトが需要を促進
インフラ整備、特に交通、建設、エネルギー分野における投資は、ブラジルにおける高性能ギアシステムの導入を加速させています。ギアは、サンパウロ、リオデジャネイロ、北東部などの大規模プロジェクトにおける風力発電機、水力発電所、コンベヤシステムなどに広く使用されています。
ブラジル政府が再生可能エネルギー、特に風力と太陽光エネルギーを重視していることも、産業用ギアメーカーにとって好機となっています。例えば、風力発電事業は、風力エネルギーを電気エネルギーに変換するためにギアボックスを多用しており、これはギア部品サプライヤーや地元OEM企業にとって長期的なビジネスチャンスを生み出しています。
地元製造業とアフターマーケットサービスが成長
ブラジルは堅実な製造業基盤と熟練した労働力資源を有しており、産業用ギアの現地生産が可能になり、輸入依存が減少しています。国内メーカーは需要の高まりに対応するため、CNC加工技術、表面硬化技術、ギア試験装置への投資を積極的に進めています。また、ギアの修理・再加工、リバースエンジニアリング、メンテナンスなどのアフターマーケットサービスも急速に成長しており、特に鉱業や製鉄業など、機械の稼働率が重要な業界で需要が高まっています。
