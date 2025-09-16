LED材料市場：マイクロLEDの台頭と精密材料の需要
世界のLED材料市場は、様々な分野におけるエネルギー効率の高い照明ソリューションへの需要の高まりを背景に、大きな変革期を迎えています。耐久性、低消費電力、そして環境への配慮で知られる発光ダイオード（LED）は、現代の照明技術の基盤となっています。各国政府や産業界が持続可能な開発目標の達成に向けて努力を続ける中、LED材料市場は2032年まで持続的な成長が見込まれています。この世界的な成長を支える主要プレーヤーや貢献国の中でも、日本はLED材料エコシステムにおける技術リーダーであり、イノベーションハブとして際立っています。
世界のLED材料市場の概要
2020年代初頭の時点で、LED材料市場は、都市化の進展、産業の拡大、そして従来の白熱灯や蛍光灯の段階的廃止を求める規制圧力に後押しされ、既に力強い成長を見せています。この市場には、基板、ウェハ、蛍光体、封止材、半導体に使用される金属など、LED製造に使用される幅広い材料が含まれています。
住宅照明から自動車用途、スマートシティ、デジタルサイネージに至るまで、LEDの採用は急速に広がっています。さらに、コネクテッドライティングやIoT（モノのインターネット）の普及に伴い、高効率、優れた熱管理、長寿命を実現する先進的なLED材料への需要がさらに高まっています。
世界のLED材料市場規模は、2024年には787.4億米ドル、2032年には1,814.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025～2032年）中、年平均成長率（CAGR）11.0%で成長します。主要市場は北米、欧州、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東・アフリカであり、生産・消費ともにアジア太平洋地域が優勢です。
LED材料市場セグメント分析
世界の LED 材料市場は、タイプ、製品、設置タイプ、販売チャネル、アプリケーション、および地域によって分割されています。
● タイプに基づいて、市場はウェーハ、基板/半導体、エピタキシー材料、リン光体、その他に分類されます。
● 製品に基づいて、市場はランプと照明器具に分類されます。
● 設置タイプに基づいて、市場は新規 LED とレトロフィット LED に分類されます。
● 販売チャネルに基づいて、市場はオンラインとオフラインに分類されます。
● アプリケーションに基づいて、市場は、民生用電子機器、一般照明、特殊照明、自動車内装照明、自動車外装照明、ヘルスケア、ディスプレイと看板、その他に分類されます。
● 地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分割されています。
LED材料エコシステムにおける日本の役割
日本は長年にわたりLED技術開発の最前線に立っており、オプトエレクトロニクス分野における世界有数の先駆的な企業や研究者を擁しています。研究開発への多額の投資、強固な知的財産基盤、そして高い品質管理基準により、日本は世界のLED材料サプライチェーンにおいて重要な役割を担っています。
イノベーションと研究開発
日本企業は歴史的に、高性能LEDチップと蛍光体材料の開発、特に青色LEDと白色LEDの初期の商用化において主導的な役割を果たしてきました。日本は、より高精度で効率的な材料を必要とするマイクロLEDを含む次世代LED技術への投資を継続しています。
