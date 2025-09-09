日本の低電圧電動機市場、2035年までに13億9,000万米ドルに到達 ― 省エネシステム需要の拡大が成長を牽引
この調査レポートは、日本の低電圧電動機市場が2035年までに13億9000万米ドルに達し、2025年から2035年までの年間平均成長率（CAGR）は4.2%で成長すると予測する市場分析結果を発表しました。市場成長の主な要因は、エネルギー効率の高いシステムに対する需要の高まりと、産業オートメーションの導入拡大です。
低圧電気モーターは、ポンプ、ファン、コンプレッサー、コンベアなど、さまざまな産業用アプリケーションで使用される重要なコンポーネントです。日本がエネルギー効率と持続可能性に重点を置く中、エネルギー効率の高い低圧電気モーターの需要が急増しています。これらのモーターは、複数の産業において性能の向上とエネルギー消費の削減に役立っています。
市場の成長促進要因
日本の低圧電動機市場は、エネルギー効率の高いソリューションを必要とするオートメーションや産業システムの導入が拡大していることが原動力となっています。自動車、電子機器、食品・飲料、ロボットなどの分野では、効率向上と運用コスト削減のために低電圧モーターへの依存度が高まっています。これらのモーターは、重作業用途での信頼性と性能の高さからも支持されています。
2030年までに温室効果ガス排出量を46%削減する目標など、エネルギー効率を高めるための日本政府の取り組みも市場の成長に寄与しています。企業は、こうした持続可能性の目標を達成するため、高効率定格の低圧モーターへの投資を増やしています。
市場における制約
市場の見通しは明るいものの、日本の低圧電動機市場は輸入製品との競争による課題に直面しています。輸入モーターはしばしばより効率的であると認識され、国内メーカーに価格圧力となっています。さらに、原材料価格の変動は生産コストに影響し、国内メーカーの収益性に影響を与える可能性があります。
市場区分と主要プレーヤー
日本の低圧電動機市場は、効率（スタンダード、ハイ、プレミアム、スーパープレミアム）、用途（ポンプ、ファン、コンプレッサー）、エンドユーザー（業務用HVAC、食品・飲料、公益事業、鉱業）で区分されます。
日本の低圧電動機市場の主要企業は、日本電産、安川電機、ABB、シーメンス、富士電機、東芝など。日本電産、安川電機、ABB、シーメンス、富士電機、東芝などです。これらの企業は技術革新の最前線に立ち、高性能でエネルギー効率の高いモーターを提供することに注力し、さまざまな業界の高まる需要に応えています。
市場展望
日本の低圧電動機市場は、エネルギー効率に優れたソリューションと産業全体の自動化に対する需要増に牽引され、安定した成長を続けると予想されます。2035年までに、同市場の売上高は13億9,000万米ドルに達する見込みです。
日本の低電圧電動機市場に関する詳細は、こちらをご覧ください。https://www.kdmarketinsights.jp/report-analysis/japan-low-voltage-electric-motor-market/678
KD Market Insightsについて
KD Market Insightsは、世界有数の市場調査・コンサルティング会社で、詳細な洞察とデータを提供し、企業が十分な情報に基づいた意思決定を行えるよう支援しています。当社の専門知識は様々な業界に及び、企業が市場機会を特定し、長期的な成功を達成できるよう支援しています。
お問い合わせ
KDマーケットインサイトジャパン
Eメール：sales@kdmarketinsights.jp
ウェブサイト：https://www.kdmarketinsights.jp/
配信元企業：ＫＤマーケットインサイツ株式会社
