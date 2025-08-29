鋼管および鋼管市場: インフラと産業成長のバックボーン - 2025年
水、石油、ガス、プロパン、その他のガスは主に鋼管を使用して輸送されます。その結果、圧力定格は重要であり、外径と内径が重要な測定値となります。鋼管は、特定のニッチにおける鉄と鋼の耐腐食性と錆びない用途です。鋼管の主な用途は、足場などの構造目的です。正確な外径が要求される用途では、頻繁に使用されます。
世界の鋼管および鋼管市場規模は、2023年に1,718億米ドルと評価され、2024年の1,826億2,000万米ドルから2032年までに2,977億3,000万米ドルに成長し、予測期間（2025年から2032年）中に6.3%のCAGRで成長する見込みです。
主な市場推進力
● インフラ開発大規模な住宅、商業、産業プロジェクトにより、鋼管の需要が押し上げられ続けています。
● エネルギー部門の需要石油・ガスパイプライン、再生可能エネルギープロジェクト、発電インフラが成長に大きく貢献しています。
● 自動車と輸送軽量でありながら強力な管状構造は、効率と安全性のために車両で使用されることが増えています。
● 上下水道管理配水および処理システムへの投資の増加により 、鋼管の消費が増加しています。
市場セグメンテーション
世界の鋼管・鋼管市場は、技術、用途、地域によって区分される。
● 技術に基づいて、市場はシームレス溶接、電気抵抗溶接 （ERW）、サブマージ アーク溶接 （SAW） に分類されます。
● 用途別では、石油・ガス、化学・石油化学、自動車・輸送、機械工学、発電所、建設、その他に区分される。
● 地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東とアフリカに分割されます。
課題と機会
課題：
● 原材料（鉄鉱石・鉄スクラップ）の価格変動
● 鉄鋼生産に関する環境への懸念
● 代替材料（プラスチックおよび複合材料）との競争
機会：
● 耐食性のためのステンレス鋼管の採用の増加
● 水素・再生可能エネルギーパイプラインの拡充
● プレハブ建設プロジェクトでの使用の増加
主要な市場プレーヤー
鋼管および鋼管業界の著名な企業は次のとおりです。
● 日本製鉄株式会社（日本）
● サンドビックAB（スウェーデン）
● D.P. ジンダル・グループ（インド）
● JFEスチール株式会社（日本）
● Zekelman Industries, Inc. （米国）
● Tenaris S.A. （ルクセンブルク）
● 米国鉄鋼公社（米国）
● アルセロール・ミッタル（ルクセンブルク）
● ヴァルーレック（フランス）
● タタ・スチール（インド）
● JSWスチール（インド）
● ポスコ（韓国）
● 現代製鉄（韓国）
● ジンダルステンレスグループ（インド）
● Outokumpu Oyj（フィンランド）
● Aperam S.A.（ルクセンブルク）
● アセリノックス（スペイン）
● Yieh Corporation（台湾）
● APL Apollo Tubes Ltd.（インド）
これらの企業は、技術革新、生産能力の拡大、持続可能な鉄鋼製造慣行に投資しています。
今後の展望
鋼管および鋼管市場は、世界中の産業およびインフラ開発の重要なイネーブラーであり続けるでしょう。エネルギー転換プロジェクト、近代的な建設、水管理システムからの需要の高まりにより、業界は今後数年間で堅調な成長を達成すると予想されています。
