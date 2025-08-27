こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【明星大学】学生起業支援イベント「クロッシングデイ 2025 SUMMER」9月19日開催ー「自分らしい起業の育て方」を見つけるトークイベント
明星(めいせい)大学（東京都日野市、学長：冨樫 伸）は、学生の起業を支援するプロジェクト「MEISEI CROSSING BASE（メイセイ クロッシング ベース）」を2025年度から本格的に立ち上げました。同プロジェクトは、多摩地域を中心とした企業や行政、市民のクロッシング（交わること）を促進しながら、「ものづくり」や「しくみづくり」、「DX」などによって社会課題の解決を目指す学生の起業を応援しています。
新しい学生向けの起業支援プログラムの募集開始に合わせて、本学および周辺大学の学生、多摩地域の事業者や行政職員などを対象とした9月19日にトークイベントを開催します。
■トークイベント「クロッシングデイ 2025 SUMMER」概要
「自分らしい起業の育て方」をテーマにトークイベントを開催します。学生起業の経験や起業支援経験があり、明星大学の教育活動にも関わっている方々をお招きし、お話いただきます。起業の始め方に迷っている人、持続可能なビジネスのつくり方に悩んでいる人、ビジネスを成長させるためのヒントを得たいと思っている人に、ぜひご参加いただきたいイベントです。イベントでは、本学が提供する事業加速支援プログラムについてもご紹介します。
【日時】2025年9月19日（金）17時00分～19時00分
【場所】MEISEI HUBイベントスペース（東京都日野市程久保2-1-1）+ オンライン会場
【参加費】無料
【対象】明星大学および周辺大学等の学生、地域事業者、行政職員など関心のある方
【定員】40名程度（※会場参加の方）
【主催】明星大学
【プログラム（予定）】
MEISEI CROSSING BASEおよびクロッシングアクセラレーターの紹介
パネルディスカッション テーマ「自分らしい起業の育て方。」
お知らせ、閉会挨拶
クロッシングアクセラレーター個別相談会
登壇者／平藤 篤 氏（株式会社マルチプル 代表）
山根 弘成 氏（ディップ株式会社 BIZOPS本部マネージャー）
モデレータ／萩原 修 氏（明星大学デザイン学部 教授）
【申し込み】右記のURLより： https://mcb.meisei-u.ac.jp/crossing-day
※チラシ（PDF）： https://www.meisei-u.ac.jp/resource/crossingday2025_web.pdf
■本格的な起業活動を目指す学生ための短期集中伴走支援「クロッシングアクセラレーター」
「クロッシングデイ 2025 SUMMER」では、新しい学生向け起業支援プログラムである「クロッシングアクセラレーター」についての紹介と個別相談会も行います。
クロッシングアクセラレーターは、これから起業に向けて活動したい人や活動をしている人、すでに事業を立ち上げている人を対象に、事業の実現・成長を後押しするための短期間(3ヶ月程度)の支援プログラムです。明星大学生または明星大学生がリーダーのチームが対象のプログラムで、本年度の申し込み締め切りは9月30日(火)までです。
・クロッシングアクセラレーターの紹介・申し込みページ
https://mcb.meisei-u.ac.jp/crossing-accelerator
クロッシングアクセラレーターでは、MEISEI CROSSING BASEの専門相談員がメンターとなって伴走し、メンタリングを通して実践的なアドバイスや支援を提供します。また、採択された方々には、専門家によるセミナーや、自身のビジネスの紹介とネットワーキングを行えるイベントへの登壇の機会も提供します。
■「MEISEI CROSSING BASE」発足の背景と目的
明星大学は、多摩地区に本社を持つ企業の社長の出身大学別ランキングで、全大学中、3位（2024年11月、株式会社帝国データバンク集計）につけるなど、地域に経営者を数多く輩出しています。「多摩に根差し、地域に貢献する大学」を目指すとのビジョンの下、これまでも経営学部の事業承継・イノベーターコースや高校生対象の起業体験教育である「高校生アントレプレナーズキャンプTAMA」をはじめ、複数のアントレプレナー育成プログラムを通じて起業家教育を積極的に進めてきました。
2024 年11 月に東京都の「大学発スタートアップ創出支援事業」に採択されたことから、このたび、社会課題を解決するビジネスを創出する全学的な取り組みとして「MEISEI CROSSING BASE」プロジェクトを開始し、学生向けの起業支援体制を整備しました。学生と企業、行政、市民間の交流を促し、課題認識や共感を深めながらアイデアの創出を支援し、また起業の実現に向けて専門家による支援も提供します。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人明星学苑 経営企画ユニット 広報チーム
手塚龍之
住所：日野市程久保2－1－1
TEL：0425915670
メール：koho@meisei-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/