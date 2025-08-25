『量子センサー市場』の主要技術、トレンド、有力企業、詳細な20年間の市場予測を掲載した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2025年8月25日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「量子センサー市場 2026-2046年」と題した調査レポートを発行し、2025年8月18日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「量子センサー市場 2026-2046年」
◆正式タイトル（英語）：
「Quantum Sensors Market 2026-2046」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 310
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/quantum-sensors-market/1118
本調査レポートでは、量子センサーの市場、主要技術、有力企業を解説します。電気自動車、航法、医用画像、量子コンピューティングでの量子センサーの利用を含む、20分野での量子センシング技術を取り上げ、2026-2046年の市場予測も掲載しています。量子センサー市場が2046年までに19億ドル規模に到達する見通しであるなど、大きな機会があることを明らかにしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327905&id=bodyimage1】
「量子センサー市場 2026-2046年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ 量子センサー紹介
■ 原子時計：ベンチトップ型アルカリ原子時計、ベンチトップ型光原子時計、アルカリCSAC（チップスケール原子時計）、光CSAC、その他のCSAC
■ 量子磁場センサー：TMR（トンネル磁気抵抗）センサー、超伝導量子干渉計（SQUID）、光ポンピング磁気センサ（OPM）、窒素空孔欠陥磁力計（NVM）
■ 量子重力計：原子干渉計を用いた装置（可搬型、携帯型、チップスケール）
■ 量子慣性センサー：量子ジャイロスコープと量子加速度計。原子技術、NV技術、その他の新技術
■ RF（無線周波数）フィールドセンサー：リュードベリ原子、NVダイヤモンド
■ 単一光子検出器：単一光子アバランシェダイオード（SPAD）、超伝導ナノワイヤ単一光子検出器（SNSPD）、超伝導転移端センサー（TES）、力学インダクタンス検出器（KID）、ゴーストイメージング、非線形干渉計
■ 量子センサー用部品：蒸気セル、制御電子回路、VCSEL、光集積、半導体パッケージング
■ 詳細な20年間市場予測、ナラティブ、結論
「量子センサー市場 2026-2046年」は以下の情報を提供します
- 量子センシングと基盤技術の紹介
- 量子センサー技術・用途別ロードマップ
- 量子センサー採用を促進するマクロトレンド解説
- 最近のイノベーション例（新旧プレーヤー）
- インタビューやカンファレンスに基づく業界分析
- 各種主要技術のSWOT分析
- 7つの主要技術の市場予測（20項目別）
- 技術成熟度と商用成熟度の評価
- 44社の企業概要（新旧プレーヤーを網羅。大半は一次インタビューに基づく）
- 各セクターの結論と包括的ナラティブ
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/quantum-sensors-market/1118
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
