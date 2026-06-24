アーティストの清川あさみ氏（46）が24日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。

清川氏は「ずっとお互いに忙しくてなかなか予定が合わなかったけれど、ようやく集まれた大好きな二人と」と書き出し、女優の戸田恵梨香、大島優子との3ショットを投稿。

「優子ちゃんは、昔から私が天才だと思っている人。子育てをしながら、年末には紅白に出演し、アイドルとして輝いたかと思えば、

また自然に俳優として作品の中へ戻っていく。AKB時代から見ているけれど、本当に唯一無二の存在です」。

戸田については「『リブート』も素晴らしかったけれれど、話題の『地獄に堕ちるわよ』には本当に驚かされました。（我が家では子どもたちが『あなた、地獄におちるわよ〜』と真似しています。笑）人が変化していく過程を、あそこまで繊細に、そして生々しく演じられるのかと。気づけば一気見していました」とつづった。

最後には「二人とも昔から変わらず自然体で、会うたびに元気をもらう存在。どれだけ時間が空いても、会えばすぐにいつもの空気に戻れるのも嬉しい そして何より、仕事に向き合う姿勢や生き方そのものに、いつも刺激をもらっています。こうしてまた集まれることに感謝。またたくさん笑おうね」とした。

これにファンからは「3人ともそれぞれ違う魅力＆美しさ」「美人しかおらん」「皆さん、お顔が小さいこと」「皆様、おキレイ」「お三方ともに自然体で素敵です」など絶賛の声が寄せられた。