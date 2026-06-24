吉野家は、Android/iOS用位置情報RPG「ドラゴンクエストウォーク」との初のコラボレーション「冒険者応援キャンペーン」を7月2日10時より8月26日20時にかけて開催する。

本コラボでは店内限定で「ドラクエウォークセット」を販売する。こちらは牛丼並盛とミニサラダに加えフィギュアがセットになった商品。「吉野家スラミチ」や「どんぶりスライムA」、「つゆだくスライム」、「ひとくい紅生姜ばこ」などコラボならではのモンスターのフィギュアがランダムにあたる。

期間がそれぞれ分かれており、第1弾は7月2日10時より7月15日20時まで、第2弾は7月16日10時より7月29日20時までと、それぞれフィギュアのラインナップも異なる。

また、吉野家アプリで500円購入ごとにポイントが貯まり、ポイントに応じてグッズが貰えるキャンペーンを実施。こちらのグッズは受注生産となる。テイクアウト商品もコラボ限定の容器になるほか、公式通販ショップではどんぶりと冷凍牛丼の具をセットにした商品を数量限定で販売する。

オリジナルフィギュア付き「ドラクエウォークセット」

販売期間

・第1弾：7月2日（木）10時から7月15日（水）20時

対象フィギュア：吉野家スラミチ、どんぶりスライム A、ひとくい紅生姜ばこ、つゆだくスライム

・第2弾：7月16日（木）10時から7月29日（水）20時

対象フィギュア：スラミチ 吉野家Ver.、どんぶりスライム B、どんぶりキング、吉野家コラボ看板

セット内容

・牛丼（各サイズ）、ミニサラダ、オリジナルフィギュア

オリジナルフィギュアは第1弾では全4種類が用意。第1弾・第2弾で異なるデザインのフィギュアが登場する。

※「ドラクエウォークセット」は店内飲食での販売のみとなります。テイクアウト、デリバリーは対象外です。

※「ドラクエウォークセット」は1日の数量を限定して販売いたします。当日分の販売終了と次回の販売日時は各店舗の店頭にてお知らせいたします。数に限りがあるため、1来店につきおひとり様1食とさせていただきます。

※「ドラクエウォークセット」はコラボフィギュアが無くなり次第、販売終了となります。

オリジナルグッズがもらえるアプリポイントキャンペーン

キャンペーン実施店舗での会計時に、吉野家公式アプリ内の専用バーコードを提示すると、税込500円ごとに1ポイントが付与（会計日を含めて4日以内に反映）。ポイントに応じて特典と交換ができる。特典を交換するとポイントは減算され、再度ポイントを貯めることで何度でも特典と交換できる。全て受注生産のため、期間中は自分のペースでポイントを貯められる。

ポイント付与期間：7月2日10時～8月26日20時

特典交換期限：9月4日24時まで

特典一覧

・8ポイント：オリジナルフィギュア（全8種から選べる1種）

・30ポイント：湯呑み

・40ポイント：お茶碗丼（全2種から選べる1種）

・45ポイント：ひとくい紅生姜ばこのティッシュケース

・70ポイント：メタリックモンスターズギャラリー 吉野家スラミチ＆看板セット

※一部、ポイント対象外店舗あり。詳細は特設サイトをご確認ください。

※各特典は何度でも交換可能です。

コラボ期間中は、対象商品のテイクアウトにオリジナルデザインの容器と袋が提供される。吉野家の牛丼と「ドラゴンクエストウォーク」の世界観が融合した特別仕様で、自宅でもコラボ気分を楽しめる。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

吉野家公式通販ショップでもコラボ商品を販売

7月2日10時より、吉野家公式通販ショップにて「メラミン製コラボどんぶり1個」と「冷凍牛丼の具（120g）2袋」がセットになった「ドラクエウォークコラボセット」が数量限定で販売される。

※予定数量に達し次第販売終了となります。

□吉野家公式通販サイト