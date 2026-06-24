STARTO社、所属タレントへの“誹謗中傷”法的対応の進捗報告 名誉回復措置＆損害賠償求める方針
【モデルプレス＝2026/06/24】株式会社STARTO ENTERTAINMENTが6月24日、公式サイトにて所属タレントへの誹謗中傷に対する、法的対応の進捗を報告した。
【写真】STARTO社カウコン、73人豪華総出演 3年ぶり開催
公式サイトでは「当社タレントへの誹謗中傷に対する法的対応の進捗について」と題し、法的対応の進捗を伝えた。「2024年以降、契約タレントに対するインターネット上の誹謗中傷に対して民事・刑事の両面から法的対応を行っております」と明かし、「当社タレントについて事実無根の情報が広く流布された記事の件では、警察による捜査が進められ、昨年末に書類送検されたとの報告を受けております」と述べた。
「また、これまでに発信者情報が開示された件については、順次法的責任の追及を進めています」と報告。続けて「開示された投稿者に対しては、当社タレントの名誉回復措置を求めるとともに、当社側に生じた損害を賠償していただくこととしております」と説明した。
最後には「当社は、契約タレントがいかなる権利も脅かされることなく安心して芸能活動に専念できるよう、今後も誹謗中傷をはじめとするあらゆる権利侵害に対し毅然とした対応を講じてまいる所存です」と綴った。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT公式サイト
https://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10072?ima=5047
【Not Sponsored 記事】
【写真】STARTO社カウコン、73人豪華総出演 3年ぶり開催
◆STARTO社、“誹謗中傷”法的対応の進捗報告
公式サイトでは「当社タレントへの誹謗中傷に対する法的対応の進捗について」と題し、法的対応の進捗を伝えた。「2024年以降、契約タレントに対するインターネット上の誹謗中傷に対して民事・刑事の両面から法的対応を行っております」と明かし、「当社タレントについて事実無根の情報が広く流布された記事の件では、警察による捜査が進められ、昨年末に書類送検されたとの報告を受けております」と述べた。
◆名誉回復措置＆損害賠償も
「また、これまでに発信者情報が開示された件については、順次法的責任の追及を進めています」と報告。続けて「開示された投稿者に対しては、当社タレントの名誉回復措置を求めるとともに、当社側に生じた損害を賠償していただくこととしております」と説明した。
最後には「当社は、契約タレントがいかなる権利も脅かされることなく安心して芸能活動に専念できるよう、今後も誹謗中傷をはじめとするあらゆる権利侵害に対し毅然とした対応を講じてまいる所存です」と綴った。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT公式サイト
https://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10072?ima=5047
【Not Sponsored 記事】