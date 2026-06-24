長崎が3選手の去就を発表
V・ファーレン長崎は24日、GK原田岳(28)がカターレ富山へ完全移籍し、DF佐々木奈琉(22)は福島ユナイテッドFCへ育成型期限付き移籍することを発表した。
原田は今季富山へ期限付き移籍し、J2・J3百年構想リーグで6試合に出場した。「長崎で過ごした時間は、忘れることのない人生の財産となりました。これまで温かく支えてくださったファン・サポーターの皆様、一緒に戦ったチームメイト、スタッフ、そしてクラブ関係者の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。V・ファーレン長崎のさらなる発展と成功を心より願っております。また、ピッチで会いましょう。これからも応援よろしくお願いいたします!」とコメントしている。
佐々木は早稲田大から加入した今季の出場はなかった。福島には2027年6月30日までの育成型期限付き移籍となり、長崎と対戦する公式戦には出場できない。「自分自身が成長するために何が必要かを考え、この決断をしました」と伝え、続けて以下のように意気込んでいる。
「V・ファーレン長崎のファン・サポーターの皆さんの前でプレーすることはできませんでしたが、練習場やスタジアムで温かい声をかけていただいたことは、僕にとって毎日の大きな力になっていました。成長した姿を皆さんにお見せできるよう、福島で全力を尽くして頑張ってきます」
また、長崎はアルビレックス新潟シンガポールへ期限付き移籍していたMF西村蓮音(21)の期限付き移籍期間満了を発表。「今後については決まり次第クラブより改めてお知らせいたします」と伝えている。
原田は今季富山へ期限付き移籍し、J2・J3百年構想リーグで6試合に出場した。「長崎で過ごした時間は、忘れることのない人生の財産となりました。これまで温かく支えてくださったファン・サポーターの皆様、一緒に戦ったチームメイト、スタッフ、そしてクラブ関係者の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。V・ファーレン長崎のさらなる発展と成功を心より願っております。また、ピッチで会いましょう。これからも応援よろしくお願いいたします!」とコメントしている。
「V・ファーレン長崎のファン・サポーターの皆さんの前でプレーすることはできませんでしたが、練習場やスタジアムで温かい声をかけていただいたことは、僕にとって毎日の大きな力になっていました。成長した姿を皆さんにお見せできるよう、福島で全力を尽くして頑張ってきます」
また、長崎はアルビレックス新潟シンガポールへ期限付き移籍していたMF西村蓮音(21)の期限付き移籍期間満了を発表。「今後については決まり次第クラブより改めてお知らせいたします」と伝えている。