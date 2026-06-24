◆米大リーグ ツインズ３―１２ドジャース（２３日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。悪天候で予定より２８分遅れで試合が始まった中、４回に決勝犠飛を放つなど３打数無安打も１打点１四球でチームの２連勝に貢献した。６点リードに広がった９回には翌日の先発登板に向けて代打が送られて途中交代した。

前日に両リーグ最速で５０勝に到達したド軍は１７安打１２得点の大勝で２カードぶりの勝ち越しを決め、５１勝２９敗で貯金２２。先発のロブレスキが７回５安打２失点でリーグ２位タイとなる９勝目を挙げた。９回には１イニング５得点のビッグイニングと攻撃の手を緩めず、この回にマンシーが適時二塁打を放ったことでスタメンでヒットが出なかったのは大谷だけとなるほどだった。

大谷はこの日、初回先頭の第１打席でルーキー左腕のロハスから四球を選んで３試合連続出塁。２試合連続の先頭打者弾はお預けとなったが、その後２死一、二塁からエドマンの中前適時打で二塁から一気に生還。左膝が万全ではない中で先制のホームを踏むと、次打者のマンシーに近づいて“耳打ち”する場面も。対戦経験のない新人の情報を味方に共有する献身的な姿勢を見せた。

２―２で迎えた４回１死一、三塁では右腕ボースから左犠飛。きっちり最低限の仕事を果たし、これが決勝点となった。昨季から続いていたツインズ戦の連続本塁打は「４」でストップし、メジャー通算３００本塁打まで残り３本のまま足踏みとなったが、存在感を示した。

大谷は１９日（同２０日）の試合を“父親休暇”で欠場。２０日に真美子夫人が第２子を無事出産したことをインスタグラムで報告した。２５年４月に第１子となる長女が生まれた時とは違い、今回は「父親リスト」に入ることなく、欠場わずか１試合で２０日（同２１日）に復帰。同戦でいきなりアーチをかけるなど“父親パワー”をさく裂させた。

２４日（同２５日）の同戦では投手として中６日で先発登板する。二刀流で出場予定で、２児のパパとして初めて上がるマウンドで８勝目を狙う。