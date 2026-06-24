元ブラジル代表ＦＷで２００２年日韓大会得点王のロナウド氏が、決勝トーナメント１回戦で日本との対戦を希望した。同じくレジェンドＯＢロマーリオ氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ロマーリオＴＶ」に出演。「日本には簡単に勝てる」と発言した。

１次リーグＣ組のブラジルは第２戦を終えて１勝１分けの勝ち点４、得失点の差でモロッコを上回り１位につける。このまま１位通過すれば、日本、オランダ、スウェーデン、チュニジア（敗退決定）のいるＦ組２位通過チームと対戦する。Ｆ組は勝ち点４のオランダが１位、同勝ち点で総得点の差で日本が２位、スウェーデンが勝ち点３の３位につけている。

ロナウド氏は自国代表について「大会期間を通して成長していくと思うが」と前置きした上で「オランダは避けるべき。対戦するのは早すぎる。準備が整っていない」と指摘した。一方で「日本とスウェーデンには簡単に勝てる」と、現状でも勝機が十分との見立てを口にした。

ブラジルは２４日（日本時間２５日午前７時）の１次リーグ第３戦で組３位につけるスコットランドと対戦する。首位突破を争うモロッコは同時刻にハイチと対戦する。