iPhone SE対応モデルが売れてる スマホケース人気ランキングTOP10 2026/6/24
「BCNランキング」2026年6月8日〜14日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリア
PM-A22SHVCKCR（エレコム）
2位 iPhone 17 ソフトケース メタルステッカー付
PM-A25AUCTCR（エレコム）
3位 Google Pixel 10a ソフトケース 極限
PM-P261UCTKCR（エレコム）
4位 Galaxy A25 5G ハイブリッドケース
PM-G253HVCKCR（エレコム）
5位 OPPO A5 5G ハイブリッドケース
PM-O252HVCKCR（エレコム）
6位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
41-182875（Hamee）
7位 iPhone 17 ハイブリッドケース メタルステッカー付 クリア
PM-A25AHVCKCR（エレコム）
8位 Galaxy A25 5G TOUGH SLIM LITE ハイブリッドケース フレームカラー ブラック
PM-G253TSLFCBK（エレコム）
9位 iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）
10位 Galaxy A25 5G ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-G253PLFUBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリア
PM-A22SHVCKCR（エレコム）
2位 iPhone 17 ソフトケース メタルステッカー付
PM-A25AUCTCR（エレコム）
3位 Google Pixel 10a ソフトケース 極限
4位 Galaxy A25 5G ハイブリッドケース
PM-G253HVCKCR（エレコム）
5位 OPPO A5 5G ハイブリッドケース
PM-O252HVCKCR（エレコム）
6位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
41-182875（Hamee）
7位 iPhone 17 ハイブリッドケース メタルステッカー付 クリア
PM-A25AHVCKCR（エレコム）
8位 Galaxy A25 5G TOUGH SLIM LITE ハイブリッドケース フレームカラー ブラック
PM-G253TSLFCBK（エレコム）
9位 iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）
10位 Galaxy A25 5G ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-G253PLFUBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。