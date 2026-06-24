◆米大リーグ ツインズ―ドジャース（２３日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。悪天候で予定より２８分遅れで試合が始まった中、６点リードの９回１死一塁で回ってきた第６打席は代打ロハスが告げられた。大谷を見られず球場は騒然としたが、ロハスが左中間へ適時二塁打を放って歓声に変わった。

この日、初回先頭の第１打席は新人左腕ロハスから四球を選んで３試合連続出塁とした大谷。２試合連続となる先頭打者弾とはいかなかったが、ツインズ戦は昨季からこの日まで４試合連発となっていたが、この日はメジャー通算３００号まで残り３本のまま足踏みとなった。

２回２死一塁の第２打席は空振り三振に倒れたが、４回１死一、三塁で迎えた第３打席は右腕ボースからきっちり勝ち越しの左犠飛を打ち上げていた。５回２死一、二塁の第４打席は中直、７回２死二塁の第５打席は右腕アダムズから空振り三振に倒れていた。

前日２２日（同２３日）の同戦では、初対戦となった右腕マシューズの８７マイル（約１４０キロ）チェンジアップが真ん中付近に入ってきたところを見逃さず、打球速度１１２・８マイル（約１８１・５キロ）、打球角度２５度、飛距離４１４フィート（約１２６・２メートル）で１７号先頭打者弾を右翼席後方のコンコースまでかっ飛ばした。ツインズ側はあまりにも打たれるからか、９回２死一塁では塁が埋まっていないにも関わらず、大谷を申告敬遠したほどだった。

大谷は１９日（同２０日）の試合を“父親休暇”で欠場。２０日に真美子夫人が第２子を無事出産したことをインスタグラムで報告した。２５年４月に第１子となる長女が生まれた時とは違い、今回は「父親リスト」に入ることなく、欠場わずか１試合で２０日（同２１日）に復帰。同戦でいきなりアーチをかけるなど、この日までで２児のパパとして３戦２発と“父親パワー”が止まらない状況だ。２４日（同２５日）の同戦では投手として中６日で先発登板を予定している。