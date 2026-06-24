西武ホールディングス（ＨＤ）の第２１回定時株主総会が２４日、埼玉・所沢市内で開かれた。

株主からは、今季ラストイヤーを迎える栗山巧外野手について「球団に残っていただけるように、何らかのポストを用意していただけないか。現代社会では、プロ野球だと２、３球団移籍する選手が多い中、栗山選手のように長く１球団で野球人生を終える選手はなかなかいない。どうか西武にとどめていただけると幸いです」との意見表明がなされると、場内は拍手に包まれた。

これには奥村球団社長から「当グループのブランド価値向上に貢献をした選手でございます」との話があり、後藤オーナーからも「私も全く同感でございます。栗山選手はおかわり中村と同期で、この２人が４０歳過ぎるまでスター選手として多大な貢献をしてくれたことは、言葉では表せないぐらい感謝しております」との言葉があった。

その上で後藤オーナーが「何らかの形で球団に残ってもらいたいと熱望しておりますが、まずは栗山選手の希望、夢をしっかりと聞いた上で、彼の希望をかなえたいと考えております」と語ると、再び大きな拍手に包まれた。