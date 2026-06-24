「広島３−７巨人」（２３日、マツダスタジアム）

広島の小園海斗内野手（２６）が意地の３安打２打点だ。七回に中前へ２点適時打を放ち、プロ入り後初となる３試合連続複数打点をマークした。六、九回にも安打し今季５度目の猛打賞。打線の中軸を担う男が、敗戦の中で存在感を示した。チームは３連勝を逃し、借金は１３に逆戻りした。

しぶとく、食らいついた。詰まり、バットを折られながらも中前へはじき返した。１−７の七回２死満塁。小園が中前２点適時打を放つ。「しっかり振り抜けた結果、良いところに飛んでくれた」。執念と意地で放った一打だった。

高梨の内角直球を捉えた。４球中、外角球は１球のみ。内角高めを徹底的に突かれた。それでもバットを内側から出したからこそ、打球が緑の芝生の上ではずんだ。

六回は戸郷の１４７キロ直球を中前打。九回は、田中瑛のフォークを地面ギリギリですくい上げ、左前へ運ぶ技ありの安打を決めた。試合中盤からの固め打ちで、今季５度目の猛打賞だ。

この日も２打点を挙げた。２０日のヤクルト戦（神宮）では今季１号となる右越え２ラン。翌２１日の同戦は、左翼線への先制２点適時二塁打を放った。３試合連続での複数打点は、プロ８年目で初めてだ。

記録を知らされると、「そうなんですか。僕がですか？」とビックリ。続けて「どうでもいいです。遅いです」と興味を示さなかった。

打撃は一時の不調を脱し、上昇カーブを描きつつある。安打は３試合連続でマーク。交流戦は打点なしだったが、リーグ戦再開後は４試合で６打点だ。しぶとさが戻ってきた。

「低い打球を打てるし安打になっている。良くなっています、間違いなく。続けてほしい」と福地１軍打撃チーフコーチ。新井監督は「内容も良くなっているし、雰囲気も出てきていると思います」と振り返った。

３安打２打点だった打撃でも、小園は真っ先に反省点を口にした。

「そこです、そこです」

０−２で迎えた三回２死満塁で、中飛に倒れた場面を振り返ったときだった。２点を先制された直後の打席。一打が出れば、試合は振り出しにできていただけに、悔しさが募った。

「もう、調子とか言っていられない。やることを増やして頑張ります。気合です。頑張ります」。背番号５は、前を向いて力を込めた。

求めているのは個人の数字ではなく、チームを勝利へ導く一本。主軸のバットが、反撃の旗頭となる。