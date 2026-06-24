X投稿が反響

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は25日（日本時間26日）に1次リーグF組最終戦でスウェーデンと戦う。同戦のNHK中継で解説を担当する本田圭佑が自身のXを更新。日本のグループ突破率を巡り、ユーザーが提示した回答への“反論”が注目を浴びている。

本田は23日に更新したXで「恐らく日本の予選突破の可能性は99％以上やと思う」と綴り、ハッシュタグ付きで「#さっき計算してみた」「#誰か賢い人計算して」と記すと、この投稿が反響を呼んだ。

ある一般ユーザーが日本の決勝トーナメント進出条件をスウェーデン戦の結果別でまとめた一覧表を投稿。「勝ちor引き分けで突破確定。負けても勝ち点4で3位通過は優利」との結論を示したが、本田は「違います。これが正解です」と“反論”。ほぼ同じフォーマットで自身の考えを伝えた。

本田の示した一覧表には、進出条件が「100％」「ほぼ100％」しかない。「結論：どんな結果でも、ほぼ100％で決勝トーナメント進出」と、強気な姿勢を示した。これにネット上で笑撃が広がった。

「びっくりした。ここでも神解説でた」

「コレ、マジで本田△」

「賢い人計算してってタグ付けてて、計算してくれた人へのアンサー面白すぎるやろw」

「本田さんおもろい」

「つまり、これはサッカー界で稀に見るイケイケドンドンですね」

「SNSの使い方が抜群に上手いHONDA△」

「パワープレイすぎて笑う」

「わざわざケイスケホンダが表に手直ししてるの想像したら草」

日本はスウェーデンに引き分け以上でF組2位以内での決勝トーナメント進出が決定。負けても突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）