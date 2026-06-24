◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）

騒然とするマツダの中心で守護神が仁王立ちした。不運な形でピンチとなり、セーブシチュエーションを迎えるとマルティネスが登場した。７―３の９回１死一、二塁。６番手で登板した右腕は初球で佐々木を遊ゴロ併殺。「しっかり準備はできていました」と通算２３３セーブ目にして自身初の１球セーブをマークして試合を締めた。橋上監督代行は頼もしい助っ人を拍手で出迎えてたたえた。

２１日の中日戦（東京Ｄ）で４失点して敗戦投手になった大勢が試合前練習は通常通り行ったがベンチ外。橋上監督代行は「リフレッシュということです。コンディション的なもので、休息を与えて」と今季２７登板のフル回転を考慮した。

７回途中で戸郷が降板後は小刻みに継投し、４点リードの９回は田中瑛が登板。１死一塁、小園の飛球を左翼・佐々木がスライディングキャッチを試みたがショートバウンドでの捕球となり二塁に送球した。浦田が二塁を踏んでフォースアウトと思われたが、三塁塁審は佐々木がノーバウンド捕球とアウトをコールしていて、それを見た一塁走者は帰塁していた。

新井監督のリクエストでノーキャッチと判定が覆ったが、審判員の判断で一塁走者の二塁進塁が認められて一、二塁で再開。橋上監督代行が審判に確認を求めるも受け入れられず、守護神を投入した。マルティネスが抑えて田中瑛は２０試合連続無失点となった。

「大勢投手がいない状況は野手も分かっていましたから。できるだけ投手を楽にしたいという思いもあったと思いますし、序盤から効率よく点が取れた」。７得点の野手、６人リレーでつないだ投手、全員をねぎらった。（片岡 優帆）

記録メモ マルティネス（巨）が９回１死から併殺打に打ち取り、投球数１球でセーブを記録。１球セーブは２４年７月１７日楽天戦の田中正（日）以来、プロ野球６６人目、７２度目（セ・リーグ３４人目、３８度目）。巨人では２１年５月２２日の中日戦でマークした鍵谷陽平以来、８人目だ。この日のように１球で２死を奪って記録したのは、１５年４月１７日ＤｅＮＡ戦のバーネット（ヤ）以来７人目（セ２人目）。巨人では初。